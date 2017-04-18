В рамках фотофестиваля в ЦДХ пройдёт выставка джазового фотографа Павла Корбута «Эмоциональный джаз»

С 21 апреля по 9 мая в Центральном Доме художника на Крымском валу пройдёт II фестиваль современной фотографии «Фиксаж», который объединяет современных мастеров, работающих в различных техниках искусства фотографии: репортаж, макросъёмка, психологический портрет, жанровое фото, фотопейзаж, сити-фотография и многое другое.

В рамках фестиваля будет экспонироваться персональная выставка мастера российской джазовой фотографии Павла Корбута — «Эмоциональный джаз».

В экспозицию вошли более 50 фотографий легендарных джазовых исполнителей. Среди работ уникальные портреты звёзд мировой величины. Это 22-кратный обладатель премии Grammy Чик Кориа (за портрет которого Корбут был удостоен американской премии Jazz Award в категории «Фото года» за 2012 г.), саксофонист Арчи Шепп, мультиинструменталист Юсеф Латиф, басист Руфус Рейд, певец и басист Ричард Бона, а также Сонни Роллинз, Билли Кобэм, Гэри Бартц, Саскиия Лару, ветеран джаза Рой Хэйнз, Джеки Террассон, Дейв Грусин, Ларри Кориелл, Виктор Льюис, «король блюза» Би Би Кинг, Стинг, Кенни Гарретт, Джимми Смит и др.

Специальный раздел выставки посвящен выдающимся российским джазменам, которые представлены такими именами, как Олег Лундстрем, Алексей Козлов, Анатолий Герасимов, Игорь Бриль, Владимир Чекасин, Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Аркадий Шилклопер, Аркадий «Freeman» Кириченко, Вагиф Садыхов, Сергей Летов, Анастасия Глазкова и др.

Корбут представляет зрителям работы как в цветном, так и в чёрно-белом варианте. Однако в последнее время всё большее число его снимков выходят в классической черно-белой печати. Автор объясняет это тем, что цвет отвлекает внимание зрителя.

22 апреля, в субботу, в рамках фестиваля Павел Корбут проведёт одноимённый с выставкой авторский семинар «Эмоциональный джаз» об особенностях клубной и сценической фотосъёмки, их сходстве и различии.

В программе фестиваля «Фиксаж», кроме выставок, будут лекции и мастер-классы, а также музыкальная программа, в которой, помимо прочих, выступит и джазовый квартет Якова Окуня

Вход на все мероприятия фестиваля — по билетам ЦДХ.

Подробности — на сайте фестиваля «Фиксаж» и на странице в Facebook

21 апреля — 9 мая, Центральный Дом художника: Крымский вал, 10 (м. Октябрьская)