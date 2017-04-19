Российский джаз будет вновь представлен единым стендом на выставке Jazzahead! в Бремене

27-30 апреля в Бремене (Германия) в 12-й раз пройдёт всемирная выставка-ярмарка и фестиваль шоукейсов Jazzahead! — основная для Европы и вторая в мире, после проходящей в январе нью-йоркской ярмарки исполнительских искусств APAP|NYC, международная отраслевая выставка джазовой сцены.

Уже во второй раз единым большим стендом на Jazzahead! будет представлен российский джаз. На сей раз российский стенд будет называться Russian Jazz World, что отражает его расширившуюся специфику: теперь на нём представлены также и артисты из России, живущие и работающие за её пределами.

Официальным партнёром российской делегации в этом году стал Национальный фонд поддержки правообладателей. Стенд Russian Jazz World представит значительную часть ведущих сил джазовой индустрии нашей страны. Среди них — Igor Butman Music Group, представляющая, в том числе, 11 международных джазовых фестивалей в России и за её пределами, а также Клуб Игоря Бутмана и лейбл Butman Music Records. Во второй раз на стенде представлены джаз-клуб «Эссе», который покажет также новейшее направление своей деятельности — Esse Jazz Agency, артистическое агентство Magnetophone Music, Центр исследования джаза в Ярославле и журнал «Джаз.Ру». Впервые участвуют в работе стенда международный фестиваль «Джаз в Саду Эрмитаж», «Агентство Виктора Радзиевского», екатеринбургский клуб EverJazz и др.

Среди участников стенда в этом году — четверо featured artists, «рекомендуемых артистов». Мировой статус стенда представляет прославленный нью-йоркский трубач родом из Ярославля, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, участник ведущих нью-йоркских джаз-оркестров, артист лейблов Criss Cross Jazz и Butman Music Records — трубач Алекс Сипягин, который с 2017 г. стал также художественным руководителем ярославского фестиваля «Джаз над Волгой». Богатую историю советского джаза связывает с сегодняшним днём российской джазовой сцены ещё один нью-йоркский музыкант — легендарный пианист и композитор Николай Левиновский, ныне ведущий аранжировщик Московского джазового оркестра Игоря Бутмана. Сегодняшнюю российскую сцену представляют барабанщик Олег Бутман, активно работающий и как гастрольный продюсер, а также пианист и композитор Евгений Лебедев из LRK Trio. Впервые в работе стенда будет участвовать и представитель государственных органов поддержки культуры — заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Елена Кожемякина.

Jazzahead! проводится в Европе, но объединяет профессионалов джазовой индустрии со всего мира: ежегодно в Бремен приезжает несколько тысяч участников, и не только с европейского континента, но и из США, Канады, Бразилии, Израиля, Японии, Южной Кореи и других стран. Четыре дня программы включают в себя фестиваль шоукейсов — коротких концертов, которые представляют сцены тех или иных стран и регионов, а также профессиональные конференции, тематические деловые встречи, matchmaking (буквально «сватовство» — проходящие в специальном просторном помещении блиц-встречи профессионалов индустрии, которые ищут в других регионах и странах партнёров для своих проектов), а также мультимедийные презентации и многое другое. Вместе с повседневной работой стендов, представляющих страны, регионы, фестивали, артистические агентства, фирмы грамзаписи и т. п., всё это и есть Jazzahead! — международная выставка-ярмарка, площадка установления и налаживания контактов и связей для представителей джазовой инфраструктуры, а также настоящая биржа труда для музыкантов.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о российском стенде на выставке в Бремене

Участие в бременских шоукейсах обеспечивает лучших артистов контрактами на выступления по обе стороны Атлантики, да и само по себе посещение выставки в статусе участника стенда или «профессионального участника без стенда» (есть и такая возможность!) даёт артистам и их представителям множество новых контактов, возможность ознакомиться с актуальным состоянием дел на мировой джазовой сцене и просто почувствовать себя частью всемирного джазового сообщества. По результатам своего участия в выставке 2016 года об этом хорошо написал для «Джаз.Ру» один из «рекомендуемых артистов» прошлогодней версии российского стенда.

Полная информация о стенде и его участниках представлена на специально разработанном сайте Jazz-Russia.Com (на английском языке — рабочем языке бременской выставки-ярмарки).







