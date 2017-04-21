День джаза в Москве: Дом Музыки, Клуб Игоря Бутмана, «Эссе» и фестиваль к 100-летию Эллы Фицджералд

«Джаз.Ру» уже сообщал о том, как в российской столице будет отмечаться Международный День джаза.

Как мы знаем, Международный День джаза по решению ЮНЕСКО (Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) отмечается каждый год, начиная с 2012, в последний день всемирного Месяца джаза — 30 апреля.

Центральное празднование Дня джаза каждый год перемещается в новое место: в 2017 оно проходит в Гаване, столице Республики Куба — там Россию в гала-концерте мировых звёзд джаза будет представлять народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман. При этом в десятках городов по всему миру состоятся концерты и фестивали в честь международного праздника.

В Москве Международный День джаза-2017 будет отмечен сразу несколькими мероприятиями. Самый крупный фестиваль, посвящённый Международному Дню джаза, состоится 30 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома Музыки. Уже в шестой раз фестиваль «Все цвета джаза» представит Анатолий Кролл, а организуют Российский Музыкальный Союз и Национальный фонд поддержки правообладателей при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Подробности…>>>>

В Клубе Игоря Бутмана на Таганке 30 апреля пройдёт специальный фестиваль-концерт к Международному Дню джаза, в котором участвуют квартет легендарного музыканта-мультиинструменталиста Давида Голощёкина и Оркестр Академии им. Маймонида п/у тромбониста Павла Овчинникова.

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Джаз-клуб «Эссе» уже в третий раз представит большой концерт-марафон на большую часть вечера и ночи с ведущими артистами московской джазовой сцены «Esse Jazz Day»: в прошлом, 2016 г. марафон продлился около 10 часов и транслировался в интернет, причём в ходе вечера были устроены «телемосты» с рядом других городов России.

В Международный День джаза пройдёт также однодневный фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения вокалистки Эллы Фицджералд — «первой леди джаза» (1917-1996). Это мероприятие состоится на большой сцене ЦКИ «Меридиан». Программа фестиваля подготовлена вокалистами и музыкантами оркестра «Московский Джаз» при участии специально приглашённых гостей. Вход для зрителей бесплатный.

ДАЛЕЕ: о фестивале в честь Эллы Фицджералд рассказывает его ведущий Александр Эйдельман; участники, контакты, билеты

Рассказывает ведущий фестиваля — основатель московского «Джаз Арт клуба» Александр Эйдельман:

— Заглянув в любую джазовую энциклопедию, чтобы найти имя Эллы Фицджералд (Ella Fitzgerald), можно обнаружить, что эта американская певица признана величайшей вокалисткой в истории джазовой музыки. Обладательница голоса в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации покоряла и до сих пор покоряет публику своим мастерством, душевностью и обаянием. 25 апреля 2017 исполняется 100 лет со дня рождения этой великой певицы, чей вклад в развитие и популяризацию джазового искусства невозможно переоценить, как невозможно объять необъятное. Именно этому событию и будет посвящен фестиваль, который пройдет 30 апреля на большой сцене ЦКИ «Меридиан».

Инициаторами фестиваля выступили художественный руководитель оркестра «Московский Джаз» Фёдор Ляшкевич и директор ЦКИ «Меридиан», заслуженный работник культуры РФ Алла Зеленецкая. «Понятно, что обойти такую дату, как 100-летие Эллы, вниманием просто невозможно, — говорит Фёдор Ляшкевич. — Имя Эллы Фицджералд для многих поколений любителей джаза России — это синоним самого понятия «JAZZ».

Оркестр «Московский Джаз» п/у Федора Ляшкевича — новое имя на московской джазовой сцене, но уже достаточно широко известно джазовой публике в Москве. Оркестр постоянно выступает с концертными, познавательными и танцевальными программами.

Программа фестиваля будет состоять из вокальных композиций, многие из которых исполняла сама Первая леди джаза. Они прозвучат в оригинальных аранжировках и оркестровках времен Эллы Фицджералд, которые для широкого слушателя бережно сохранил и восстановил оркестр «Московский Джаз».

С оркестром выступят специально приглашенные гости: джазовая и эстрадная певица, участница телевизионного проекта «Голос» на Первом канале, актриса мюзикла «Mamma Mia» Этери Бериашвили (Грузия-Россия), доцент кафедры вокала Института современного искусства Светлана Панова, второй дирижёр оркестра им. Олега Лундстрема тромбонист Максим Пиганов, вокалист Эндрю Макфадден (Andrew McFadden, США), а также солисты оркестра «Московский Джаз» — Александра Надеждина, Денис Давыдов и Инга Зиновьева-Долгова.

Настоящими джазовыми танцами на сцене поддержит музыкантов оркестра «Московский Джаз» Сергей Крючков — неоднократный призёр и победитель различных соревнований по джазовым танцам, преподаватель ряда международных лагерей свинговых танцев.

В рамках фестиваля состоится персональная выставка известного мастера джазового фоторепортажа Галины Рябоконь — «Биг-бэнды Москвы».

Продюсер фестиваля — директор Оркестра «Московский Джаз» Андрей Артёмов.

30 апреля, Центр культуры и искусства «Меридиан» (ул. Профсоюзная, д.61, м. Калужская). Справки по тел. +7(495)333-3538.

Вход бесплатный — по пригласительным билетам, которые можно получить в кассах ЦКИ «Меридиан». Кассы работают ежедневно с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 14:30.

ВИДЕО: Светлана Панова & оркестр «Московский Джаз»

