Пианист Чик Кориа даст единственный концерт в Москве со своим новым трио: Кориа — Гомес — Блэйд

15 мая в Москве в шестой раз за 35 лет выступит пианист Чик Кориа — один из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира, обладатель более чем двух десятков премий Grammy (точнее, на настоящий момент — 22, плюс ещё два Latin Grammy) и более 60 номинаций на эту престижнейшую награду в области звукозаписи, лауреат премии «Мастер джаза» Национального фонда искусств США и музыкант из «Зала славы» старейшего американского джазового журнала DownBeat. Выступление нового трио Чика Кориа, организованное концертным агентством «Рам Мьюзик» состоится в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Чик впервые представит в российской столице своё новое трио.

На контрабасе в этом составе — давний партнёр Кориа Эдди Гомес (Eddie Gómez). Он ещё в начале 1970-х играл в джаз-роковом ансамбле Чика Return To Forever, а в 1981 участвовал в записи альбома «Three Quartets», который сам Кориа оценивал как переломный в своём творчестве.

За барабанами — Брайан Блэйд (Brian Blade), известный прежде всего по многолетнему участию в квартете саксофониста Уэйна Шортера. С Блэйдом (и басистом Крисченом Макбрайдом) Кориа записал альбом «Trilogy», который в 2013 г. был удостоен сразу двух «Грэмми», а началось их сотрудничество в 2011 г., когда Брайан играл в Five Peace Band — совместном проекте Чика Кориа и гитариста Джона Маклафлина.

Летом 2016, когда Чику Кориа исполнялось 75 лет, наше издание опубликовало часть своего богатого архива текстов, посвящённых прославленному пианисту. Желающим почитать его интервью и подробно познакомиться с историей музыканта предлагаем ссылку на этот «джазовый лонгрид»: «Джаз.Ру»: избранное. К 75-летию: Чик Кориа, живой классик. Два интервью. Здесь же мы представляем краткую версию биографии музыканта.

Антонио Армандо Кориа (Чик — «Цыпа» — его музыкантское прозвище) родился 12 июня 1941 в Челси, штат Массачусетс (пригород Бостона). До 1958-го он жил с родителями в доме № 149 на Честнат-Стрит, которая в 2001 г. была в честь своего знаменитого уроженца переименована в Chick Corea Street. В 1956-м, когда Кориа учился в девятом классе, он был избран «президентом» своего класса и, согласно школьной характеристике, проявил себя «самым устремлённым к успеху, самым открытым для сотрудничества и самым музыкальным». Согласно той же характеристике, он тогда, в 15-летнем возрасте, хотел «стать джазовым музыкантом и писать песни». Его бывшие одноклассники вспоминают, что он был очень скромным, что его папа руководил любительским ансамблем, который играл на всех школьных мероприятиях (для тех мест это было необычно — во всех окрестных школах просто заводили пластинки), а сам Чик играл в школьном оркестре на трубе и аккомпанировал школьному хору на рояле.

Большая джазовая карьера Чика Кориа началась в Нью-Йорке в первой половине 1960-х гг. в составе джазовых и латин-джазовых коллективов, которыми руководили Монго Сантамария, Уилли Бобо, Хэрби Мэнн и Стэн Гетц. Тогда же он сделал первые сольные записи. Наиболее важной из его ранних работ считается его второй сольный альбом «Now He Sings, Now He Sobs» (1968), введённый в начале нынешнего столетия в Зал славы премии «Грэмми».

Важнейшим этапом в жизни музыканта стало приглашение в ансамбль великого революционера джаза — трубача Майлза Дэйвиса, в сотрудничестве с которым были записаны важные альбомы Майлза конца 60-х: «Filles de Kilimanjaro», «In A Silent Way», «Bitches Brew».

С тех пор Чик Кориа неоднократно обращался к самым разным стилевым направлениям — от авангардного акустического джаза (1968-1971) до фьюжн (начало 1970-х и затем неоднократно в 1980-е и 90-е) и пост-бопа; всё это у него часто обильно пересыпано элементами латиноамериканской музыки, частью традиции которой он себя считает. В конце 80-х и в 90-х годах Чик Кориа увлёкся крупными концертными формами, написал концерт для фортепиано с симфоническим оркестром (записан с Лондонским филармоническим оркестром), а также джазовые версии концертов В.А. Моцарта и другие крупные формы в манере crossover (на стыке джаза и академической музыки).

В разные годы Чик Кориа работал с самыми разными собственными составами — авангардным Circle, фьюжн-группами Return To Forever и Elektric Band, пост-боповыми Akoustic Band, New Trio, The Origin и др.

На счету Чика Кориа — выступления на всех крупнейших и престижнейших концертных сценах Америки, Европы и Азии, участие в важнейших фестивалях и яркие дуэтные проекты с прославленными музыкантами, среди которых вокалист Бобби Макферрин, гитаристы Джон Маклафлин, Эл ДиМеола и Пако де Лусия, пианист Хёрби Хэнкок, басист Джон Патитуччи, банджоист Бэла Флек и др. Всего Чик Кориа записал и выпустил более 100 альбомов. Особую роль в жизни Чика Кориа сыграло сотрудничество с вибрафонистом Гэри Бёртоном, с которым они с 1972 г. время от времени записывают альбомы для ECM и гастролируют.

В жарком июле 1982 года Чик Кориа впервые приехал в Москву именно дуэтом с Гэри Бёртоном, но то был один из самых напряжённых моментов холодной войны, отношения между Советским Союзом и Соединёнными Штатами Америки были как никогда враждебными, и публичного концерта не было. Кое-кто смог попасть на их закрытое выступление в Спасо-Хаузе, резиденции американского посла, а на следующий день был джем-сешн в зале Союза Композиторов — где советские джазмены, как говорят многочисленные свидетели, несколько перестарались, пытаясь произвести впечатление на заморских «суперстаров».

Впервые для широкой московской публики Чик Кориа выступал в Большом зале Московской консерватории в апреле 2001 с The Chick Corea New Trio (он сам, контрабасист Авишай Коэн из Израиля и барабанщик Джефф Баллард). Тогда же в БЗК прозвучало и симфоническое произведение Кориа — «Концерт №1», исполненный маэстро вместе с трио и с симфоническим оркестром Большого зала консерватории п/у Юрия Ботнаря.

Дуэт с Бёртоном появился на московской сцене только в 2006, когда отмечал 35-летие своего первого совместного альбома мировым турне. Два года спустя на ЕСМ вышел их альбом «The New Crystal Silence», в очередной раз отмеченный премией «Грэмми», и в апреле 2011 в ходе нового мирового тура дуэт Чик Кориа — Гэри Бёртон выступил в России в третий раз. А летом 2012 Чик Кориа выступал в КЗ им. Чайковского в дуэте с вокалистом Бобби Макферрином.

ВИДЕО: рекламный ролик европейского тура трио Кориа — Гомес — Блэйд 2017 г.



15 мая, 19:00, КЗ им. Чайковского (Триумфальная площадь, 4, м. Маяковская)

