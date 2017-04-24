К дню рождения Дюка Эллингтона Большой Джазовый Оркестр приготовил «Дальневосточную сюиту»

27 апреля в Центральном Доме журналистов и 28 апреля в джаз-клубе «Эссе» покажет премьеру новой программы Большой Джазовый Оркестр п/у трубача Петра Востокова. Она носит то же название, что и одна из самых экзотичных и ярких композиторских работ великого бэндлидера Дюка Эллингтона и его правой руки — аранжировщика Билли Стрэйхорна: «Дальневосточная сюита» — и посвящена 118-летию со дня рождения Дюка, которое отмечается 29 апреля.

Историки джаза неоднократно отмечали, что связанные с «Far East Suite» загадки начинаются с самого её названия. Строго говоря, к Дальневосточному региону (Япония, Корея, Китай) на долгоиграющей пластинке 1967 г., которая содержит сюиту и которая стала последней совместной работой Дюка Эллингтона и Билли Стрэйхорна в грамзаписи (Стрэйхорн умер в мае 67-го), относится только одна пьеса — финальная, девятая, «Ad Lib on Nippon» («Сколько угодно о Японии»). Это единственная пьеса во всей сюите, которую Эллингтон написал один, без Стрэйхорна. И именно эту пьесу при исполнении новой программы московский Большой Джазовый Оркестр исключил из сюиты, добавив вместо неё ряд других пьес Эллингтона, содержащих влияния ближневосточных музыкальных культур (и самую первую из них — «Caravan», впервые записанную легендарным оркестром в 1936 г.). Содержат ближневосточные влияния и восемь пьес «Дальневосточной сюиты», среди которых есть такие шедевры джазовой композиции, как «Bluebird of Delhi (Mynah)», «Agra» и особенно «Isfahan», оказавший огромное влияние на развитие «ориентального» направления в джазе, т. е. соединения восточных ладов и мотивов с джазовой инструментовкой.

Значительная часть этих работ была написана как музыкальный отклик на ближневосточный тур оркестра Дюка Эллингтона по линии «джазовой дипломатии» Госдепартамента США, совершённый в 1963 г. и включавший выступления в Сирии, Иордании, Афганистане, Индии, Цейлоне (ныне Шри-Ланка), Пакистане, Иране, Ираке и Ливане. Было запланировано также продолжение тура в Турции, на Кипре, в Египте, Греции и Югославии, но когда оркестр прибыл в турецкую столицу Анкару, выяснилось, что днём раньше в США застрелили президента Джона Кеннеди, и остаток тура был отменён. Тем не менее, впечатлений Эллингтону и Стрейхорну, очевидно, хватило на одну из самых ярких совместных композиторских работ крупной формы.

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ВИДЕО: Большой Джазовый Оркестр играет Эллингтона

Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова исполняет «Cotton Tail» Дюка Эллингтона (соло на тенор-саксофонах: Сергей Баулин и Юрий Севастьянов) на праздновании своего пятилетия в Театральном зале Московского Дома музыки 01.10.2015.



27 апреля, 18:00 и 20:00 (два отдельных концерта) — Центральный Дом журналиста: Никитский бульвар, 8а (м. Арбатская)

Билеты (500 ₽ на любой из концертов) в кассе (фойе Домжура, 12:00 — 22:00, тел. +7 (495) 691-5698)

28 апреля, 20:00 и 22:00 (два отдельных концерта) — джаз-клуб «Эссе»: Пятницкая ул., 27 (м. Новокузнецкая) ЗАКАЗАТЬ СТОЛИК







