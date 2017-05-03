В Европу со своим джазом: на ярмарке музыкальной индустрии Jazzahead! работал единый российский стенд

Дина Нургалеева
фото: Jan Rathke / Messe Bremen,
а также «Джаз.Ру»		 DN

report27-30 апреля в немецком городе Бремен в очередной раз прошла международная джазовая выставка-форум Jazzahead! — её название официально пишется именно так, с жизнеутверждающим восклицательным знаком.

Официальная информация от организаторов:

12-я выставка-ярмарка jazzahead! (организаторы ещё и пишут название выставки со строчной буквы. — Ред.) в течение четырёх дней проведения собрала более 17600 посетителей на выставке и концертах. Участвовали 1356 компаний — экспонентов и соэкспонентов, а также 3169 профессиональных участников без собственных стендов. В целом jazzahead! показал более чем 16-процентный рост посещаемости и представительности по сравнению с 2016 годом. Страной-партнёром, эксклюзивно представлявшей в этом году свою джазовую сцену, была Финляндия.
В следующем году даты проведения jazzahead! — 19-22 апреля. Страной-партнёром впервые будет восточноевропейская страна — Польша.

Основной выставочный павильон Jazzahead! (photo © Jan Rathke / Messe Bremen)
Основной выставочный павильон Jazzahead! (photo © Jan Rathke / Messe Bremen)

Собравшись под эгидой единого стенда, в этом году названного Russian Jazz World, российская джазовая сцена была представлена практически во всем её многообразии: фестивали, клубы, букинг-агентства, лейбл, журнал, а также, что самое главное, — джазовые музыканты.

Стенд Russian Jazz World
Стенд Russian Jazz World

Команда IBMG (Igor Butman Music Group), объединяющая фирму грамзаписи, около десятка фестивалей в России и за её пределами, джаз-клуб в Москве и букинг-агентство, кажется, увезла самый большой чемодан с промо-материалами со всех уголков мира. Международная джазовая среда наслышана о размахе и высоком уровне фестивалей IBMG, и музыканты считают за честь выступить в России на фестивалях Игоря Михайловича Бутмана.

Алексей Коган (Jazz in Kiev, Alfa Jazz Fest), Антон Сергеев (менеджер лейбла Butman Music Records) и Роман Христюк (глава международных и фестивальных проектов Igor Butman Music Group)
Алексей Коган (Jazz in Kiev, Alfa Jazz Fest), Антон Сергеев (менеджер лейбла Butman Music Records) и Роман Христюк (глава международных и фестивальных проектов Igor Butman Music Group). Слева — автор этого текста.

IBMG не просто поддержала инициативу единого стенда, но и пригласила к участию в его работе ярких российских джазовых музыкантов — барабанщика Олега Бутмана, трубача Алекса Сипягина, пианиста Евгения Лебедева и его старшего коллегу — легенду советского джаза Николая Левиновского.

Фото на память: Олег Бутман, продюсер двух фестивалей в Копенгагене саксофонист Бенджамин Коппель, Алекс Сипягин, продюсер фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» Михаил Грин
Фото на память: барабанщик Олег Бутман, продюсер двух фестивалей в Копенгагене саксофонист Бенджамин Коппель, трубач Алекс Сипягин, продюсер фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» Михаил Грин

Участие в выставке музыкантов — это не только своего рода музыкальный туризм, который даёт самим артистам возможность за три дня охватить взглядом актуальные музыкальные тенденции на шоукейсах Jazzahead!, а ещё — познакомиться с музыкантами из других стран для создания интересных международных проектов. Некоторые снобы считают, что состоявшимся звёздам не имеет смысла участвовать в подобных выставках, но это не так. Если посмотреть список артистов прошлых шоукейсов Jazzahead! — там есть и по-настоящему большие имена.

Олег Бутман и Евгений Лебедев общаются с главой авторитетного лейбла Criss Cross Jazz Джерри Тикенсом (в центре)
Олег Бутман и Евгений Лебедев общаются с главой авторитетного лейбла Criss Cross Jazz Джерри Тикенсом (в центре)

Думаю, то, что инициаторам российского стенда пока не удалось «пробить» российских музыкантов для выступлений в рамках шоукейсов — явление временное. Чем больше российских джазовых артистов будет выезжать играть за рубеж и участвовать в подобных Jazzahead! мероприятиях, тем больше россиян будет на афишах международных фестивалей, тем шире будет международная известность российского джаза. Пока не слишком многие понимают, что за нас эти важные инвестиции в сегодняшних условиях никто не сделает, их нужно делать самим и уже сегодня, чтобы завтра получить желаемый результат.
ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о российском участии в выставке Jazzahead!-2017 

Алекс Сипягин и Аркадий Шилклопер
Алекс Сипягин и Аркадий Шилклопер

На стенд приходило много гостей — музыкантов, которые приехали в Бремен не с делегацией стенда, а самостоятельно. Например, почётным гостем стенда Russian Jazz World стал Аркадий Шилклопер, выдающийся джазовый валторнист, который уже давно известен в Европе. Кстати, обязательно послушайте новую пластинку Аркадия «Lustrum», записанную в дуэте с одесским пианистом Вадимом Неселовским, единственным русскоязычным музыкантом, преподающим в Berklee College of Music в Бостоне. Шоукейс Неселовского на Jazzahead!-2017 вызвал нешуточный интерес среди промоутеров со всего мира.

В гостях у нашего стенда глава фьюжн-лейбла Moonjune Records Леонардо Павкович (справа главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков)
В гостях у нашего стенда глава фьюжн-лейбла Moonjune Records Леонардо Павкович (справа главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков)

Главным локомотивом и послом российского джаза по традиции выступил главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, которого хорошо знают интернациональные делегаты Jazzahead! — и, кстати, которого уже несколько лет подряд переизбирают в качестве координатора организации европейских джазовых изданий Europe Jazz Media (что вновь произошло в Бремене в этом году).

Кирилл Мошков (справа) на российском стенде со Стефано Дзуккьятти, пресс-атташе Европейской джазовой сети — организации, объединяющей национальные джазовые федерации, фестивали, клубы и других организаторов джазовой жизни.
Кирилл Мошков (справа) на российском стенде со Стефано Дзуккьятти, пресс-атташе Европейской джазовой сети — организации, объединяющей национальные джазовые федерации, фестивали, клубы и других организаторов джазовой жизни.

Самым активно развивающийся российский делегат — команда джаз-клуба «Эссе», которая за последние несколько лет совершила качественный рывок в продвижении на мировом рынке не только клуба, но и своих услуг как концертного агентства, организатора крупных джазовых концертов. Судя по результатам выставки, количество музыкантов, желающих выступать в «Эссе», не уступает ведущим клубным площадкам мира. С нетерпением ждём интересных концертов!

КОМАНДА СТЕНДА
Гости и соэкспоненты стенда: валторнист Аркадий Шилклопер, трубач Алекс Сипягин, менеджер лейбла Butman Music Records Антон Сергеев, музыкальный руководитель Московского джазового оркестра пианист Николай Левиновский, барабанщик Олег Бутман, берлинская певица Оксана Войтенко, председатель джазового союза земли Баден-Вюртемберг Фридхельм Шульц, главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, директор клуба «Эссе» Грант Ханджян, директор артистического агентства Magnetophone Music Дина Нургалеева, глава международных проектов и фестивального отдела Igor Butman Music Group Роман Христюк, менеджер Esse Jazz Agency Анастасия Никитина и Тамара Калантарян — в прошлом году она представляла «Эссе» на нашем стенде, а в этом году работала на впервые организованном на «Джазахэд» стенде джаз-сцены Армении.
Продюсер фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» Михаил Грин общается с представителями артистов
Продюсер фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» Михаил Грин общается с представителями артистов

Большинство важных директоров фестивалей в ходе выставке практически всегда недоступны; встреча с ними происходит только по предварительной договорённости. Это в полной мере испытал впервые приехавший в Бремен продюсер Михаил Грин, руководитель старейшего в Москве фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» — ему приходилось серьёзно ограничивать количество жаждавших его внимания артистов и их агентов, желающих выступить в Москве.

Михаил Грин («Джаз в саду Эрмитаж»), Грант Ханджян («Эссе»), Ирина Щетникова (EverJazz)
Михаил Грин («Джаз в саду Эрмитаж»), Грант Ханджян («Эссе»), Ирина Щетникова (EverJazz)

Ирина Щетникова, руководитель екатеринбургского джаз-клуба EverJazz, в основном посещала шоукейсы — короткие концертные программы-представления различных артистов (в рамках «Джазахэд!», помимо ночных клубных концертов, в этом году прошло 40 шоукейсов). Собственно, так поступает и большинство других крупных промоутеров — чтобы, как говорится, посмотреть товар в деле. Безусловно, артисты, выступающие на шоукейсах, имеют шанс на очень значительное внимание со стороны директоров фестивалей.

Как страна-организатор, Германия имеет право на отдельный вечер в программе шоукейсов — «Германскую джазовую ночь», представляющую 8 немецких коллективов.
Как страна-организатор, Германия имеет право на отдельный вечер в программе шоукейсов — «Германскую джазовую ночь», представляющую 8 немецких коллективов.

Молодой кровью российской делегации выступили Дина Нургалеева (Magnetophone Music Agency) и Виктор Радзиевский (VR Jazz Agency), представляющие российских джазовых артистов за пределами России в рамках работы своих букинг-агентств. Коллеги активно общались с большим количеством промоутеров, директоров фестивалей, лейблов, журналистами.

Работа на стенде в самом разгаре. Справа Виктор Радзиевский, в центре Роман Христюк (IBMG) общается с Себастианом Штудницки (Mezzoforte, Jazzanova,) слева Антон Сергеев (IBMG) рассказывает о фестивалях в России
Работа на стенде в самом разгаре. Справа Виктор Радзиевский, в центре Роман Христюк (IBMG) общается с Себастианом Штудницки (Mezzoforte, Jazzanova,) слева Антон Сергеев (IBMG) рассказывает о фестивалях в России

Российский стенд неизменно привлекает большое количество артистов, заинтересованных гастролировать по России — но наша задача заключается в том, чтобы общими усилиями сделать процесс взаимным, ведь нам есть кого показать миру!

Secret Russian Vodka Party: начинаем разливать!
Secret Russian Vodka Party: начинаем разливать!

SECRET RUSSIAN VODKA PARTYВ разгар пятницы, дабы окончательно стереть барьеры, на стенде Russian Jazz World была по заложенной год назад традиции организована неформальная Secret Vodka Party. Приглашениями на неё служили билетики, напечатанные поверх изображения советской рублёвой купюры.

Артист стенда и гость стенда: Алекс Сипягин и саксофонист Олег Киреев
Артист стенда и гость стенда: Алекс Сипягин и саксофонист Олег Киреев

Их раздавали партнёрам и коллегам со словами «только никому не говорите». Пришла, конечно же, целая толпа. Ничто не сближает людей лучше, чем… да, и неформальное общение!

Secret Russian Vodka Party: общение в разгаре. Слева — хлебосольная душа нашего стенда, Николай Яковлевич Левиновский.
Secret Russian Vodka Party: общение в разгаре. Слева — хлебосольная душа нашего стенда, Николай Яковлевич Левиновский.

Деловая выставочная часть Jazzahead! плавно перетекает в шоукейсы, на которых в этом году выступали артисты из Германии (артистам страны-организатора отведен специальный день), Финляндии (страна-партнёр выставки, меняющаяся каждый год, также получает право на отдельную программу), а также США, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Израиля, Турции, Швеции, Дании, Португалии, Чили, Туниса и Украины.

Ночные концерты на Jazzahead! идут не только в залах шоукейсов, но и на 38 клубных площадках (photo © Nikolai Wolff / Messe Bremen)
Ночные концерты на Jazzahead! идут не только в залах шоукейсов, но и на 38 клубных площадках (photo © Nikolai Wolff / Messe Bremen)

Кажется, на вечерних шоукейсах многие делегаты заключили договоров больше, чем во время самой выставки. В перерывах между музыкальными программами запросто можно отловить «больших боссов», попивающих пиво: днем они обычно слишком заняты.

Будем надеяться, что российская сцена, теперь представленная на крупнейшей мировой выставке единым большим стендом, с каждым годом всё больше будет интегрироваться в мировое джазовое сообщество и станет его неотъемлемой частью. Главное — не останавливаться на достигнутом. Что, собственно, и делают участники стенда Russian Jazz World 2017: подготовка к Jazzahead!-2018 начинается буквально в ближайшие дни.




В Европу со своим джазом: на ярмарке музыкальной индустрии Jazzahead! работал единый российский стенд: 1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *