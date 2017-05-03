В Европу со своим джазом: на ярмарке музыкальной индустрии Jazzahead! работал единый российский стенд

27-30 апреля в немецком городе Бремен в очередной раз прошла международная джазовая выставка-форум Jazzahead! — её название официально пишется именно так, с жизнеутверждающим восклицательным знаком.

Официальная информация от организаторов:

12-я выставка-ярмарка jazzahead! (организаторы ещё и пишут название выставки со строчной буквы. — Ред.) в течение четырёх дней проведения собрала более 17600 посетителей на выставке и концертах. Участвовали 1356 компаний — экспонентов и соэкспонентов, а также 3169 профессиональных участников без собственных стендов. В целом jazzahead! показал более чем 16-процентный рост посещаемости и представительности по сравнению с 2016 годом. Страной-партнёром, эксклюзивно представлявшей в этом году свою джазовую сцену, была Финляндия.

В следующем году даты проведения jazzahead! — 19-22 апреля. Страной-партнёром впервые будет восточноевропейская страна — Польша.

Собравшись под эгидой единого стенда, в этом году названного Russian Jazz World, российская джазовая сцена была представлена практически во всем её многообразии: фестивали, клубы, букинг-агентства, лейбл, журнал, а также, что самое главное, — джазовые музыканты.

Команда IBMG (Igor Butman Music Group), объединяющая фирму грамзаписи, около десятка фестивалей в России и за её пределами, джаз-клуб в Москве и букинг-агентство, кажется, увезла самый большой чемодан с промо-материалами со всех уголков мира. Международная джазовая среда наслышана о размахе и высоком уровне фестивалей IBMG, и музыканты считают за честь выступить в России на фестивалях Игоря Михайловича Бутмана.

IBMG не просто поддержала инициативу единого стенда, но и пригласила к участию в его работе ярких российских джазовых музыкантов — барабанщика Олега Бутмана, трубача Алекса Сипягина, пианиста Евгения Лебедева и его старшего коллегу — легенду советского джаза Николая Левиновского.

Участие в выставке музыкантов — это не только своего рода музыкальный туризм, который даёт самим артистам возможность за три дня охватить взглядом актуальные музыкальные тенденции на шоукейсах Jazzahead!, а ещё — познакомиться с музыкантами из других стран для создания интересных международных проектов. Некоторые снобы считают, что состоявшимся звёздам не имеет смысла участвовать в подобных выставках, но это не так. Если посмотреть список артистов прошлых шоукейсов Jazzahead! — там есть и по-настоящему большие имена.

Думаю, то, что инициаторам российского стенда пока не удалось «пробить» российских музыкантов для выступлений в рамках шоукейсов — явление временное. Чем больше российских джазовых артистов будет выезжать играть за рубеж и участвовать в подобных Jazzahead! мероприятиях, тем больше россиян будет на афишах международных фестивалей, тем шире будет международная известность российского джаза. Пока не слишком многие понимают, что за нас эти важные инвестиции в сегодняшних условиях никто не сделает, их нужно делать самим и уже сегодня, чтобы завтра получить желаемый результат.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о российском участии в выставке Jazzahead!-2017

На стенд приходило много гостей — музыкантов, которые приехали в Бремен не с делегацией стенда, а самостоятельно. Например, почётным гостем стенда Russian Jazz World стал Аркадий Шилклопер, выдающийся джазовый валторнист, который уже давно известен в Европе. Кстати, обязательно послушайте новую пластинку Аркадия «Lustrum», записанную в дуэте с одесским пианистом Вадимом Неселовским, единственным русскоязычным музыкантом, преподающим в Berklee College of Music в Бостоне. Шоукейс Неселовского на Jazzahead!-2017 вызвал нешуточный интерес среди промоутеров со всего мира.

Главным локомотивом и послом российского джаза по традиции выступил главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, которого хорошо знают интернациональные делегаты Jazzahead! — и, кстати, которого уже несколько лет подряд переизбирают в качестве координатора организации европейских джазовых изданий Europe Jazz Media (что вновь произошло в Бремене в этом году).

Самым активно развивающийся российский делегат — команда джаз-клуба «Эссе», которая за последние несколько лет совершила качественный рывок в продвижении на мировом рынке не только клуба, но и своих услуг как концертного агентства, организатора крупных джазовых концертов. Судя по результатам выставки, количество музыкантов, желающих выступать в «Эссе», не уступает ведущим клубным площадкам мира. С нетерпением ждём интересных концертов!

Большинство важных директоров фестивалей в ходе выставке практически всегда недоступны; встреча с ними происходит только по предварительной договорённости. Это в полной мере испытал впервые приехавший в Бремен продюсер Михаил Грин, руководитель старейшего в Москве фестиваля «Джаз в саду Эрмитаж» — ему приходилось серьёзно ограничивать количество жаждавших его внимания артистов и их агентов, желающих выступить в Москве.

Ирина Щетникова, руководитель екатеринбургского джаз-клуба EverJazz, в основном посещала шоукейсы — короткие концертные программы-представления различных артистов (в рамках «Джазахэд!», помимо ночных клубных концертов, в этом году прошло 40 шоукейсов). Собственно, так поступает и большинство других крупных промоутеров — чтобы, как говорится, посмотреть товар в деле. Безусловно, артисты, выступающие на шоукейсах, имеют шанс на очень значительное внимание со стороны директоров фестивалей.

Молодой кровью российской делегации выступили Дина Нургалеева (Magnetophone Music Agency) и Виктор Радзиевский (VR Jazz Agency), представляющие российских джазовых артистов за пределами России в рамках работы своих букинг-агентств. Коллеги активно общались с большим количеством промоутеров, директоров фестивалей, лейблов, журналистами.

Российский стенд неизменно привлекает большое количество артистов, заинтересованных гастролировать по России — но наша задача заключается в том, чтобы общими усилиями сделать процесс взаимным, ведь нам есть кого показать миру!

В разгар пятницы, дабы окончательно стереть барьеры, на стенде Russian Jazz World была по заложенной год назад традиции организована неформальная Secret Vodka Party. Приглашениями на неё служили билетики, напечатанные поверх изображения советской рублёвой купюры.

Их раздавали партнёрам и коллегам со словами «только никому не говорите». Пришла, конечно же, целая толпа. Ничто не сближает людей лучше, чем… да, и неформальное общение!

Деловая выставочная часть Jazzahead! плавно перетекает в шоукейсы, на которых в этом году выступали артисты из Германии (артистам страны-организатора отведен специальный день), Финляндии (страна-партнёр выставки, меняющаяся каждый год, также получает право на отдельную программу), а также США, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Израиля, Турции, Швеции, Дании, Португалии, Чили, Туниса и Украины.

Кажется, на вечерних шоукейсах многие делегаты заключили договоров больше, чем во время самой выставки. В перерывах между музыкальными программами запросто можно отловить «больших боссов», попивающих пиво: днем они обычно слишком заняты.

Будем надеяться, что российская сцена, теперь представленная на крупнейшей мировой выставке единым большим стендом, с каждым годом всё больше будет интегрироваться в мировое джазовое сообщество и станет его неотъемлемой частью. Главное — не останавливаться на достигнутом. Что, собственно, и делают участники стенда Russian Jazz World 2017: подготовка к Jazzahead!-2018 начинается буквально в ближайшие дни.







