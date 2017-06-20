Челябинская филармония выпустила фотокалендарь к юбилейным датам российского джаза

3 и 4 июня в Челябинске в рамках XVI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» состоялась презентация джазового фотокалендаря. Уникальное для Южного Урала издание лимитированным тиражом выпустила в свет Челябинская государственная филармония.

Календарь на 2018 год торопились напечатать к первым выходным июня 2017-го — традиционному времени проведения фестиваля. Приурочили его к нескольким юбилейным датам, чрезвычайно важным для джазового сообщества. Главная дата — 95-летие отечественного джаза. Отсчёт, напомним, ведётся от первого концерта «Первого в РСФСР эксцентрического оркестра — джаз-банда Валентина Парнаха», состоявшегося в Москве 1 октября 1922 года на сцене Центрального техникума театрального искусства (ныне — ГИТИС). Как известно, Парнах стал не только основоположником нового направления советской музыки, но и первым написал слово «джаз» на русском языке.

Следующая годовщина причастна к джазу Южного Урала, которому в текущем году исполняется 85 лет. Основателем местного джазового движения принято считать скрипача Анатолия Абрамовича Хайкина, который в 1932 году собрал джаз-оркестр в ресторане «Гигант». Ресторан строился как объект соцкультбыта Челябинского тракторного завода. Торжественный запуск колосса тяжёлой промышленности СССР состоялся годом позже — 1 июня 1933 года, но уже с 1929 года облик восточной окраины города необратимо менялся. В Челябинск на великую стройку ехали десятки тысяч специалистов. Руководство будущего завода, заботившееся о досуге тракторостроителей, открыло при фабрике-кухне ЧТЗ большой современный ресторан, названный народно-поэтическим именем завода «Гигант» (в настоящее время ресторан не существует). Музыка там должна была звучать тоже современная. Джазовое наполнение программы поручили Анатолию Хайкину, руководителю камерного оркестра челябинского радиоузла. Джазовый состав Хайкина стал в Челябинске одним из самых популярных и востребованных эстрадно-джазовых коллективов 1930-х годов: играл в ресторанах, парках, кинотеатрах, на городских мероприятиях.

Третья круглая дата, символически отражённая в календаре, связана с Челябинской государственной филармонией, которая в 2017-м празднует юбилейный 80-й сезон и с момента своего основания имеет немалое отношение к джазу. В оркестре Хайкина играли артисты симфонического оркестра филармонии. Кроме того, с самого начала своей деятельности филармония знакомила челябинцев с творчеством мастеров советского и зарубежного джаза и эстрады: приглашала оркестры Бориса Ренского, Якова Скоморовского, Виктора Кнушевицкого и многих других. И это направление остаётся весьма примечательным в настоящее время. Достаточно сказать, что в наши дни на базе Челябинской филармонии проводится несколько крупных фестивалей джаза: «Какой удивительный мир» (художественный руководитель — народный артист России трубач Игорь Бурко), «Джаз на большом органе» (художественный руководитель — народный артист России органист Владимир Хомяков), Фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом, «Гитарные форумы» (художественный руководитель — гитарист Валерий Сундарев). Ежемесячно на сцене концертного зала им. С.С. Прокофьева выступают штатные джазовые ансамбли во главе с «Уральским диксилендом», множество джазовых гастролёров.

И наконец, четвёртый существенный повод для выпуска календаря — 75-летний юбилей бэндлидера, дирижёра, аранжировщика, педагога заслуженного артиста России Станислава Васильевича Бережнова, который он встречает тоже в 2017-м.

Собственно сама идея издать джазовый календарь принадлежит директору филармонии Алексею Николаевичу Пелымскому; разработка её была поручена автору этой статьи и дуэту дизайнеров — Анастасии и Михаилу Шевелёвым. Эта же команда в настоящий момент работает над будущей книгой — летописью челябинского джаза. Логика книги — в движении от прошлого к настоящему, в демонстрации джаза в лицах — легла в основу календаря. На его страницах с января по декабрь 2018 года представлены ведущие джазовые деятели и коллективы Челябинска и Южного Урала: Анатолий Хайкин, его сын дирижёр Александр Хайкин, трубач Исаак Гельфгат, дирижёры Анатолий Кролл, Олег Тергалинский и Станислав Бережнов со своими оркестрами, оркестр Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, ансамбль «Уральский диксиленд», флейтист и композитор Георгий Анохин, участники фестиваля «Какой удивительный мир» и, разумеется, светлое будущее южноуральского джаза — воспитанники детской джазовой студии «Бэби-джаз».

Публикация исторических фотографий требовала большой архивной работы. Благо, что потомки пионеров челябинского джаза живы и с воодушевлением согласились помогать как в издании книги, так и в издании календаря, ведь такого рода публикации для Челябинска беспрецедентны. На сегодня история джазового движения на Южном Урале отражена в немногочисленных статьях в периодической печати и фрагментарно — в энциклопедии «Челябинск». Труда, который объединил бы и систематизировал всю эту информацию, пока нет. Это в свою очередь рождает целый ряд проблем, например, при преподавании истории местного эстрадно-джазового исполнительства в музыкальных вузах.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о джазовом фотокалендаре и фестивале «Какой удивительный мир»

Утилитарное предназначение календаря автоматически решило вопрос с текстом: автор сократил свои комментарии к фотоснимкам до нескольких строк, написав лишь самое главное. Акцент был сделан именно на фотографии, ведь именно зрительные образы лучшим образом помогут прочувствовать дух разных эпох. Чего стоит, к примеру, портрет Хайкина-старшего в будёновке или сценка с концерта времён Великой Отечественной войны с развесёлым оркестром танкового корпуса, или фото молодого Анатолия Кролла, дирижирующего своим коллективом в стенах филармонии в 1964-м.

Чтобы фотографии, сделанные с расстоянием в десятилетия, не «конфликтовали» между собой по качеству и цветности, все их до единой перевели в чёрно-белый формат. Весь макет выполнили в духе конструктивизма: сдержанные цвета, геометрические фигуры в оформлении, строгий шрифт. Размер выбрали крупный — А2 (42/60 см): календарь задумали как кабинетный, настенный. Продуманный дизайн, хорошая матовая бумага — работа соответствовала замыслу. Дебютное издание должно быть высокого качества, а иначе и не стоило затевать проект, — подчёркивает Алексей Пелымский.

Широкая публика впервые смогла увидеть календарь на концертах фестиваля «Какой удивительный мир». Его вынесли на сцену зала им. С.С. Прокофьева, показали зрителям, анонсируя широкую продажу в дни фестиваля и далее.

— Это один из важнейших и реальных аргументов по популяризации джаза, — сказал Анатолий Кролл, приглашённый на сей раз не только в качестве солиста-пианиста, но и ведущего фестиваля. — У меня джаз начался в Челябинске. Я внимательно посмотрел это календарь, здесь есть свидетельства того джазового имиджа города, который я наблюдал ещё в детском возрасте. Тогда я даже не предполагал, что джаз в Челябинске получит такое серьёзное развитие. Этим надо гордиться, это надо беречь! Календарь — один из элементов благодарной памяти тем, кто создавал джаз.

Судя по всему, идея пришлась челябинцам по душе — по крайней мере, так можно сказать о тех нескольких десятках человек, купивших календарь в филармонии 3 и 4 июня. Часть зрителей отважилась даже зайти за кулисы и взять автографы у героев издания (теперь для них оно приобретёт коллекционную ценность). Разумеется, свои экземпляры в подарок получили Анатолий Кролл, Игорь Бурко, Станислав Бережнов, Георгий Анохин — словом, группа сопричастных к публикации. «Мне придётся порепетировать, прежде чем я смогу положить календарь в чемодан», — пошутил Анатолий Ошерович.

Конечно, презентация была лишь частью насыщенной программы форума, на который его худрук Игорь Бурко по традиции привлёк цвет российского джаза, не забыл о своих талантливых земляках, порадовал публику новым для фестиваля коллективом из Германии. За два дня на сцене зала им. С.С. Прокофьева при аншлагах в ходе двух рекордных по продолжительности концертов (соответственно пять и шесть с половиной часов!) выступили Анатолий Кролл, «Тромбон-шоу» Максима Пиганова, солистка Государственного джазового оркестра им. Олега Лундстрема Елена Цой, трио пианиста Ивана Фармаковского (с участием контрабасиста Макара Новикова и барабанщика Саши Машина), ансамбль Moscow Ragtime Band, скрипачка Дарья Эйбушитц (все — Москва), певица Ирина Остин и её джаз-бэнд (Уфа), квинтет пианиста Лотара Крафта Just Friends (Германия), челябинские ансамбли «Уральский диксиленд», L-band, камерный оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова, биг бэнд Станислава Бережнова, Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко, трио гитаристов: Юрий Чернышёв (Оренбург), Валерий Сундарев, Константин Корчагин, юные джазовые уникумы — 10-летняя пианистка Алиса Рогулина и 16-летняя певица и тромбонистка Анастасия Иванова.

Уличная часть фестиваля из-за неблагоприятных погодных условий ограничилась только стрит-парадом.

Концерты на открытых сценах после предупреждения МЧС пришлось отменить, к разочарованию сотен участников — музыкантов из Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Но даже и при этой досадной «сценарной правке» от небесной канцелярии фестиваль не потерял в масштабе. Шествие джазменов по центральной пешеходной улице города, как всегда, превратилось в мощную танцующую колонну музыкантов, фотографов, видеооператоров, горожан всех возрастов.

ВИДЕО: репортаж со стрит-парада на Кировке



Кроме того, партнёр фестиваля Медиахолдинг ОТВ 4 июня провёл онлайн-трансляцию концерта, а это значит, что его зрителями могли стать любители джаза из любой точки планеты.

ВИДЕО: запись онлайн-трансляции на сайте Первого областного канала

Не претендуя на всенародный охват, календарь, посвящённый челябинскому джазу, вероятно, будет интересен в первую очередь челябинцам, увлечённым музыкой, а также специалистам-краеведам. Но пожалуй, вовсе не объём аудитории является самым веским доводом в пользу случившегося. Важен прецедент, ярко показавший интерес к истории джаза в его региональном проявлении.







