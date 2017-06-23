Фестиваль «Усадьба Jazz» в подмосковной усадьбе Архангельское состоится в 14-й раз: полный анонс

1 июля на территории подмосковного Музея-усадьбы «Архангельское» пройдёт четырнадцатый фестиваль «Усадьба Jazz». На четырёх сценах на обширной территории исторической усадьбы князей Юсуповых в течение единственного дня фестиваля выступят более 20 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии, Польши. Кроме Подмосковья, в этом году «Усадьба Jazz» пройдёт в течение следующих двух месяцев также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Сочи (горнолыжный курорт Горки Город) — точные даты и площадки см. в конце этого анонса.

— Вот уже без малого пятнадцать лет фестиваль дает старинным русским усадьбам новую жизнь, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Сёмушкина. — Весь год мы ищем артистов, которые несут новую музыкальную энергию, и бережно помещаем их в уникальные пространства дворянских гнёзд, вновь открывая их для публики.

Программа «Усадьбы»

Наиболее массовая площадка подмосковного фестиваля — сцена «Партер» на главном газоне Архангельского. Здесь традиционно звучит популярная музыка с небольшими вкраплениями джазовых элементов (как, скажем, на основных площадках крупнейшего европейского джаз-фестиваля в Монтрё). В этом году здесь произойдёт первое в Москве выступление израильской актрисы и певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). В ее творчестве смешались джаз, r’n’b, соул, фанк и колдовской вокал в лучших традициях Нины Симон и Эллы Фицджералд. Специальный сет отыграет талисман «Усадьбы Jazz» Нино Катамадзе & Insight — грузинская исполнительница выступала на фестивале в Москве рекордные 10 раз. Особую программу представит гостям фестиваля певец и телеведущий Алексей Чумаков. К ним присоединится российско-американская группа Pompeya — резиденты музыкальных фестивалей в Техасе и в Нью-Йорке, а также победитель прошлогоднего конкурса молодых исполнителей «Усадьбы Jazz» в Сочи — группа Shoo во главе со студенткой Гнесинки и бостонского музыкального колледжа Бёркли Шуней Балашовой.

Собственно джаз на «Усадьбе» звучит главным образом на сцене «Аристократ» во внутреннем дворе главного здания усадьбы на холме над «Партером». Главными звёздами этой площадки станут норвежский ню-джазовый трубач Нильс-Петтер Молвер (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Большой Джазовый Оркестр под управлением трубача Петра Востокова представит программу «Джаз в бабочках», а народный артист РФ, легендарный саксофонист Алексей Козлов выступит с нынешней инкарнацией своей группы «Арсенал», существующей с 1973 г. К программе присоединятся Visegrád Quintet — группа музыкантов из стран «Вышеградской четвёрки»: пианист из Польши Михал Чещельский, чешский трубач Мирослав Глоукал, ударник Адам Голицкий — самый заметный музыкант гданьской джазовой сцены, словацкий контрабасист Роберт Раган-младший и венгерский саксофонист Шандор Мольнар.

ДАЛЕЕ: продолжение анонса фестиваля в Архангельском

На молодёжной сцене «Индикатор» выступят группа Manizha, чей дебютный альбом «Manuscript» в этом сезоне взлетел на первую строчку российского iTunes, екатеринбургская группа «Обе две», москвичи «Цветочный 15», музыкально-танцевальный проект JazzBetween и лондонский коллектив Ezra Collective — победители престижного конкурса Yamaha Jazz Experience. Детская сцена «Усадьба Jazz kids» представит программу для детей всех возрастов. Музыканты проведут интерактивные мастер-классы, где расскажут о путешествиях джазовых ритмов — из Центральной Африки в Нью-Орлеан, от танцевальных клубов Бразилии до цыганских таборов юга Франции. Перкуссионный оркестр Sambateria познакомит детей с ритмикой Латинской Америки, а коллектив Sofoli откроет программу музыкальной сказкой, вдохновленной культурой Западной Африки. Юные гости смогут послушать своих талантливых сверстников — финалистов конкурса среди начинающих исполнителей. На специальной площадке детей можно будет оставить на мастер-классах под присмотром опытных педагогов, пока родители будут слушать музыку на других сценах.

Вечером площадка превратится в Jazz Club. На ней выступят победитель конкурса «Найдено ВКонтакте» и фавориты прошлогоднего конкурса в Сочи: любимица московской публики Саша Фрид покажет свой взгляд на классический фанк и соул, а Анжелика Маркова будет виртуозно переходить от мантр на санскрите к фольклорным мотивам Балканских островов.

Кроме того, на аллеях парка музея-усадьбы «Архангельское» для гостей будут играть лучшие московские уличные музыканты — девять победителей открытого голосования, выбранные в социальных сетях в рамках акции «Лайн-ап» совместно с Московским продюсерским центром. Вообще говоря, партнёры фестиваля подготовили развлечения на любой вкус: лекции о виниловых пластинках, уникальный «бесшумный кинотеатр» и зону немого кино, площадку для тестирования велосипедов, фото- и «бьюти»-зоны, классы йоги, фудкорт (площадку предприятий общественного питания) и многое другое.

15 июля эстафету «Усадьбы Jazz» подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской «Усадьбы» остается неизменным — это знаменитая усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских — уникального памятника неоготики. А 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России — в петербургский Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на территорию Елагинского дворца, построенного архитектором Карло Росси. Завершится сезон 12-16 сентября фестивалем на горном курорте «Горки Город» в Сочи, на территории Красной Поляны.

Программа фестиваля «Усадьба Jazz» подготовлена при поддержке посольств Израиля, США, Норвегии, Колумбии и Бразилии.

1 июля, 13:00 — 23:00, государственный музей-усадьба «Архангельское»: «Усадьба Jazz» в Подмосковье. Поселок Архангельское, Красногорский район Московской области. Билет на фестиваль — 3 500 ₽, VIP зона — от 10 000 ₽.

Все подробности о программе, артистах, проезде и т. п. — на официальном сайте фестиваля.

Организатор — агентство Art Mania (тел. +7 499 248-3605).







