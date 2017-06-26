Всюду жизнь! На острове Хийумаа в Эстонии состоялся юбилейный Х фестиваль Sõru Jazz («Сыру Джаз»)

Олег Самородний
Фото: Kalli Samorodni		 OS

В этом году юбилейный, десятый фестиваль джазовой музыки Sõru Jazz, проходящий на острове Хийумаа в Эстонии, выдался на славу. Великолепные зарубежные исполнители. Да и эстонский джаз, пожалуй, был представлен лучшими из лучших.

Антон Ревнюк, София Рубина
Антон Ревнюк, София Рубина

Насыщенная четырёхдневная концертная программа предоставляла гостям фестиваля обширный выбор впечатлений. Концерты проходили по всему острову, помимо традиционных площадок в рыбацких портах Сыру и Калана, также в портах Орьяку и Кярдла, которые принимают яхты и прогулочные катера.

Окрестности порта Сыру на о-ве Хийумаа
Окрестности порта Сыру на о-ве Хийумаа (фото © Ekaterina Kornilitsina)

Побывать на всех концертах было физически сложно, поэтому напишу только о том, что видел и слышал.

Maimu Jõgeda Trio
Maimu Jõgeda Trio

Фестиваль открывало молодёжное трио Майму Йыгеда, которая сама играет на аккордеоне, а её партнеры Лаури Кадалипп — на саксофоне и Мартин-Ээро Кырессаар — на контрабасе. Пожалуй, впервые на «Сыру Джаз» столь отчетливо звучали мотивы фолк-музыки, которые органично вплетались в джазовые импровизации. У трио выходят задумчивые композиции, не только вызывающие тёплые чувства в душе, но и побуждающие слушателей к медитативным размышлениям.

Anna Põldvee
Anna Põldvee

Примерно такая же, спокойная, не экспрессивная манера исполнения присуща и дуэту в составе Анны Пыльдвеэ (вокал) и Эрки Пярнойя (гитара), репертуар которых складывается из разных песен, неспешное течение которых — нет, не убаюкивает, — а умиротворяет, что ли, слушателей.

Jan Uuspõld
Jan Uuspõld

Вот где с лихвой бурлила экспрессия, так это на концерте популярного эстонского актёра Яна Ууспыльда, который со свойственной ему самоиронией блестяще исполнял как песни собственного сочинения, так и всемирно известные хиты, в основном рóкового происхождения. Не было даже намека на камерность, тем более, что концерт проходил в одном из ночных клубов в Кярдла. Сквозь громыхание тяжелого рока время от времени прорывался блюз, который виртуозно играл на гитаре Пауль Укадера. Вместе с ним свою лепту в это впечатляющее представление внесли Марек Тальтс (гитара), Рауль Вайгла (бас-гитара), Таави Керкимяэ (клавишные) и Петтери Хаса (ударные).

Joel-Rasmus Remmel, Heikko Remmel, Raivo Tafenau
Joel-Rasmus Remmel, Heikko Remmel, Raivo Tafenau

В рамках фестиваля один концерт прошел в недавно открывшемся в Кярдла пивном ресторане. Саксофонист Райво Тафенау и братья РеммельЙоэль (клавишные) и Хейкко (контрабас) — без видимых усилий, элегантно создали в ресторанном зале специальную атмосферу. Хотя, на мой вкус, джаз все-таки не очень вписывается в ресторанный интерьер.

ДАЛЕЕ: продолжение репортажа с фестиваля «Сыру Джаз» на острове Хийумаа 

На следующий день первой на сцену вышла Кадри Вооранд, очень честная и искренняя певица, принимающая близко к сердцу каждую песню. Кадри не боится выплёскивать на слушателей переполняющие её чувства, слащавая красивость — это не её стиль. Импульсивность артистки легко передалась музыкантам, обрамлявшим её пение. Это были Марек Тальтс (гитара), Тааво Реммель (контрабас) и Ахто Абнер (ударные).

Jaak Sooäär, Ara Yaralyan, Markku Ounaskari
Jaak Sooäär, Ara Yaralyan, Markku Ounaskari

Очень яркое впечатление оставило международное (эстонско-армянско-финское) трио: Яак Соояэр (гитара), Ара Яральян (контрабас) и Маркку Оунаскари (ударные). Диапазон неожиданных композиций в их исполнении был необычайно широк — от сдержанного североевропейского джаза до армянской напевной лиричности. Чувствовалось, что в таком составе эти музыканты способны удивить даже самых пресыщенных знатоков джазовой музыки.

Liisi Koikson
Liisi Koikson

Одна из наиболее популярных сегодня эстонских певиц Лийзи Койксон и пианист Йоэль-Расмус Реммель впервые выступали вместе. Вначале столь минималистский подход показался несколько рискованным, но великолепные вокальные данные Лийзи сделали доброе дело — заворожили слушателей.

Momentum
Momentum

Следующими свое мастерство продемонстрировали Пеэду Касс (контрабас), Кристьян Рандалу (рояль) и Тоомас Рулль (ударные), объединившиеся в трио Momentum. Музыканты следуют современным веяниям джаза, отдавая предпочтение острым и ритмически интенсивным композициям.

Teemu Vinnikainen, Mika Kallio, Mihkel Mälgand, Ain Again
Teemu Vinnikainen, Mika Kallio, Mihkel Mälgand, Ain Again

Эстонско-финский ансамбль в составе: Айн Аган (гитара), Теэму Вийникайнен (гитара), Михкель Мялганд (контрабас) и Мика Каллио (ударные) явно предпочитает свободную импровизацию. Сразу видно и слышно, что эти умудрённые жизненным опытом мужчины понимают друг друга с полузвука и полувзгляда. Они словно разыгрывают перед слушателями свои сокровенные чувства и переживания.

Holger Marjamaa
Holger Marjamaa

Пианист Хольгер Марьямаа — восходящая звезда эстонской академической музыки. Но диапазон способностей молодого музыканта очень широк. Его сольный концерт, состоявший из популярных и малоизвестных джазовых композиций, привнёс неподражаемую изюминку в фестивальную программу.

Raivo Tafenau - Siim Aimla Group
Raivo Tafenau — Siim Aimla Group

А гвоздём программы, безусловно, стало выступление квинтета: Райво Тафенау (саксофон), Сийм Аймла (саксофон), Йоэль Реммель (клавишные), Пеэду Касс (контрабас) и Каспар Каллусте (ударные). Это был очень конкретный, насыщенный мужской энергетикой концерт, где два великолепных саксофониста не конкурировали, а гармонично дополняли друг друга. Это был по-настоящему джазовый концерт, без всяких инородных музыкальных примесей.

LRK Trio + Sofia Rubina
LRK Trio + Sofia Rubina

Российское трио LRKЕвгений Лебедев (рояль), Антон Ревнюк (контрабас), Игнат Кравцов (ударные), плюс эстонская джаз-певица София Рубина и американский трубач Джейсон Хантер — устроили на сцене целое музыкальное представление, в котором удивительным образом органично соединилось, казалось бы, несовместимое — от сказочной мистификации с ярко выраженным трагическим антуражем до легкой весёлости безобидного женского флирта.

Завершился «Сыру Джаз» концертом воистину звёздного трио, в котором счастливо объединились эстонец Кристьян Рандалу (рояль), норвежец Матс Эйлертсен (контрабас) и финн Маркку Оунаскари (ударные). Джаз-музыканты мирового уровня, высшей пробы. Околдованный их композициями, я невольно поражался, что столь чудную музыку можно слушать не только в престижных концертных залах больших городов, но и в старом лодочном ангаре в маленьком хийумааском порту Сыру.

Kristjan Randalu, Mats Eilertsen, Markku Ounaskari
Kristjan Randalu, Mats Eilertsen, Markku Ounaskari

Полная фотогалерея с «Сыру Джаз» 2017 на сайте фотографа Калли Самородни




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