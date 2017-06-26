Всюду жизнь! На острове Хийумаа в Эстонии состоялся юбилейный Х фестиваль Sõru Jazz («Сыру Джаз»)

В этом году юбилейный, десятый фестиваль джазовой музыки Sõru Jazz, проходящий на острове Хийумаа в Эстонии, выдался на славу. Великолепные зарубежные исполнители. Да и эстонский джаз, пожалуй, был представлен лучшими из лучших.

Насыщенная четырёхдневная концертная программа предоставляла гостям фестиваля обширный выбор впечатлений. Концерты проходили по всему острову, помимо традиционных площадок в рыбацких портах Сыру и Калана, также в портах Орьяку и Кярдла, которые принимают яхты и прогулочные катера.

Побывать на всех концертах было физически сложно, поэтому напишу только о том, что видел и слышал.

Фестиваль открывало молодёжное трио Майму Йыгеда, которая сама играет на аккордеоне, а её партнеры Лаури Кадалипп — на саксофоне и Мартин-Ээро Кырессаар — на контрабасе. Пожалуй, впервые на «Сыру Джаз» столь отчетливо звучали мотивы фолк-музыки, которые органично вплетались в джазовые импровизации. У трио выходят задумчивые композиции, не только вызывающие тёплые чувства в душе, но и побуждающие слушателей к медитативным размышлениям.

Примерно такая же, спокойная, не экспрессивная манера исполнения присуща и дуэту в составе Анны Пыльдвеэ (вокал) и Эрки Пярнойя (гитара), репертуар которых складывается из разных песен, неспешное течение которых — нет, не убаюкивает, — а умиротворяет, что ли, слушателей.

Вот где с лихвой бурлила экспрессия, так это на концерте популярного эстонского актёра Яна Ууспыльда, который со свойственной ему самоиронией блестяще исполнял как песни собственного сочинения, так и всемирно известные хиты, в основном рóкового происхождения. Не было даже намека на камерность, тем более, что концерт проходил в одном из ночных клубов в Кярдла. Сквозь громыхание тяжелого рока время от времени прорывался блюз, который виртуозно играл на гитаре Пауль Укадера. Вместе с ним свою лепту в это впечатляющее представление внесли Марек Тальтс (гитара), Рауль Вайгла (бас-гитара), Таави Керкимяэ (клавишные) и Петтери Хаса (ударные).

В рамках фестиваля один концерт прошел в недавно открывшемся в Кярдла пивном ресторане. Саксофонист Райво Тафенау и братья Реммель — Йоэль (клавишные) и Хейкко (контрабас) — без видимых усилий, элегантно создали в ресторанном зале специальную атмосферу. Хотя, на мой вкус, джаз все-таки не очень вписывается в ресторанный интерьер.

ДАЛЕЕ: продолжение репортажа с фестиваля «Сыру Джаз» на острове Хийумаа

На следующий день первой на сцену вышла Кадри Вооранд, очень честная и искренняя певица, принимающая близко к сердцу каждую песню. Кадри не боится выплёскивать на слушателей переполняющие её чувства, слащавая красивость — это не её стиль. Импульсивность артистки легко передалась музыкантам, обрамлявшим её пение. Это были Марек Тальтс (гитара), Тааво Реммель (контрабас) и Ахто Абнер (ударные).

Очень яркое впечатление оставило международное (эстонско-армянско-финское) трио: Яак Соояэр (гитара), Ара Яральян (контрабас) и Маркку Оунаскари (ударные). Диапазон неожиданных композиций в их исполнении был необычайно широк — от сдержанного североевропейского джаза до армянской напевной лиричности. Чувствовалось, что в таком составе эти музыканты способны удивить даже самых пресыщенных знатоков джазовой музыки.

Одна из наиболее популярных сегодня эстонских певиц Лийзи Койксон и пианист Йоэль-Расмус Реммель впервые выступали вместе. Вначале столь минималистский подход показался несколько рискованным, но великолепные вокальные данные Лийзи сделали доброе дело — заворожили слушателей.

Следующими свое мастерство продемонстрировали Пеэду Касс (контрабас), Кристьян Рандалу (рояль) и Тоомас Рулль (ударные), объединившиеся в трио Momentum. Музыканты следуют современным веяниям джаза, отдавая предпочтение острым и ритмически интенсивным композициям.

Эстонско-финский ансамбль в составе: Айн Аган (гитара), Теэму Вийникайнен (гитара), Михкель Мялганд (контрабас) и Мика Каллио (ударные) явно предпочитает свободную импровизацию. Сразу видно и слышно, что эти умудрённые жизненным опытом мужчины понимают друг друга с полузвука и полувзгляда. Они словно разыгрывают перед слушателями свои сокровенные чувства и переживания.

Пианист Хольгер Марьямаа — восходящая звезда эстонской академической музыки. Но диапазон способностей молодого музыканта очень широк. Его сольный концерт, состоявший из популярных и малоизвестных джазовых композиций, привнёс неподражаемую изюминку в фестивальную программу.

А гвоздём программы, безусловно, стало выступление квинтета: Райво Тафенау (саксофон), Сийм Аймла (саксофон), Йоэль Реммель (клавишные), Пеэду Касс (контрабас) и Каспар Каллусте (ударные). Это был очень конкретный, насыщенный мужской энергетикой концерт, где два великолепных саксофониста не конкурировали, а гармонично дополняли друг друга. Это был по-настоящему джазовый концерт, без всяких инородных музыкальных примесей.

Российское трио LRK — Евгений Лебедев (рояль), Антон Ревнюк (контрабас), Игнат Кравцов (ударные), плюс эстонская джаз-певица София Рубина и американский трубач Джейсон Хантер — устроили на сцене целое музыкальное представление, в котором удивительным образом органично соединилось, казалось бы, несовместимое — от сказочной мистификации с ярко выраженным трагическим антуражем до легкой весёлости безобидного женского флирта.

Завершился «Сыру Джаз» концертом воистину звёздного трио, в котором счастливо объединились эстонец Кристьян Рандалу (рояль), норвежец Матс Эйлертсен (контрабас) и финн Маркку Оунаскари (ударные). Джаз-музыканты мирового уровня, высшей пробы. Околдованный их композициями, я невольно поражался, что столь чудную музыку можно слушать не только в престижных концертных залах больших городов, но и в старом лодочном ангаре в маленьком хийумааском порту Сыру.

Полная фотогалерея с «Сыру Джаз» 2017 на сайте фотографа Калли Самородни







