Легенда отечественного джаза гитарист Алексей Кузнецов: идёт работа над новым студийным альбомом!

23-24 июня в новой студии компании «СинеЛаб СаундМикс» в Москве записывал аудиоматериал для нового студийного альбома народный артист РФ Алексей Кузнецов. Ветеран советской джазовой сцены недавно отметил 75-летие (см. юбилейную публикацию «Джаз.Ру» за сентябрь 2016). Алексей Алексеевич профессионально играет джаз более 55 лет, причём уже не в первом поколении: он — наследник гитарной династии. Его отец, Алексей Кузнецов-ст., с 1947 г. играл на гитаре в прославленном инструментальном эстрадном квартете баяниста Бориса Тихонова — популярнейшем инструментальном составе тех времён.

В последние годы вышло несколько концертных записей и сборников Алексея Кузнецова, но новую сольную студийную пластинку он записывает, фактически, впервые за два десятилетия. «Юбилейный альбом» Алексея Алексеевича продюсирует Николай Богайчук; партнёрами в создании этого проекта выступают музыкальное издательство ArtBeat Music и компания CineLab SoundMix. Звукорежиссёр записи и сведения альбома — Олег Тимофеев, аудиоинженер — Жуан Бруно Соэйру.

Репортёрская бригада «Джаз.Ру» побывала в студийном комплексе «СинеЛаб» 24 июня. Мы побеседовали с участниками записи и с теми, кто создаёт её. Предлагаем вниманию наших читателей серию 2-5-минутных видеоинтервью, в которых мы попросили артистов и продюсера рассказать об истории проекта и впечатлениях от работы в новой студии, а руководителя студии — о том, каков интерес «СинеЛаб» в этом проекте. Но начнём мы буквально с одной минуты музыки, дающей представление о том, что задумал прославленный гитарист…



ДАЛЕЕ: интервью с теми, кто работает над записью «Юбилейного альбома» Алексея Кузнецова…



Много лет выступает в проектах Алексея Кузнецова пианист Алексей Подымкин. Он и стал нашим первым собеседником. С Алексеем беседует главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.



Гитарист Максим Шибин — постоянный участник любимого детища Алексея Алексеевича, проекта «Гитарные формы», и, пожалуй, самый известный его ученик, начинавший заниматься у него как гитарист-любитель ещё на знаменитых мастер-классах в музыкальном магазине «Аккорд».



Барабанщик и перкуссионист Вартан Бабаян отвечает за ударные инструменты на «Юбилейном альбоме» Алексея Кузнецова.



Контрабасистов в записи участвовало двое: Дарья Чернакова и Евгений Онищенко. Доцент РАМ им. Гнесиных Евгений Онищенко — давний партнёр Алексея Алексеевича.



Исполнительный директор компании «СинеЛаб СаундМикс» Вадим Нерухов рассказал редактору «Джаз.Ру», каков интерес новой студии (она запущена только в апреле 2017) в создании альбома легенды отечественного джаза.



Полной историей проекта во всём объёме владеет его продюсер Николай Богайчук.



И, наконец, о новой студийной работе рассказывает прямо в павильоне студии «СинеЛаб СаундМикс» сам Алексей Алексеевич Кузнецов.



Альбом выйдет в музыкальном издательстве ArtBeat Music в трёх форматах: цифровой релиз, компакт-диск и ограниченное коллекционное издание на виниле — сто номерных экземпляров. Следите за объявлениями!







