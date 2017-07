In Memoriam. Пианистка Джери Аллен (1957-2017)

Нью-йоркская джазовая радиостанция WBGO сообщила, что 27 июня в Филадельфии в возрасте 60 лет ушла из жизни прославленная джазовая пианистка Джери Аллен (Geri Allen). Она родилась 12 июня 1957 в городе Понтиак, штат Мичиган, и выросла в крупнейшем городе того же штата — Детройте. Её музыкальное образование началось в средней школе; она также посещала детройтский Jazz Development Workshop («Творческую мастерскую джазового развития»), где её наставником был трубач Маркус Белгрэйв. В 1979 Аллен получила степень бакалавра по джазовому исполнительству в университете им. Ховарда в Вашингтоне и переехала в Нью-Йорк, где занималась у пианиста Кенни Баррона. Джери вновь поселилась в столице мирового джаза в 1982, защитив диплом магистра этномузыкознания в Питтсбургском университете. В 2013 она вновь вернулась в Питтсбург, штат Пенсильвания, — теперь уже как преподаватель университета: последние четыре года жизни артистка возглавляла джазовую программу в своей «альма матер». Долгое время Джери боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало в конце концов причиной её смерти.

Джери Аллен много записывалась и выступала как солист и лидер: её сольную дискографию, включающую около 20 наименований, открыл в 1985 г. альбом «Home Grown», а последним стал «Flying Toward the Sound» в 2010. Однако её наследие гораздо шире: оно включает также участие в записях множества джазменов высшей лиги, среди которых саксофонисты Орнетт Коулман, Оливер Лэйк, Стив Коулман, Чарлз Ллойд, басист Чарли Хэйден, барабанщик Пол Моушн и другие. Среди последних работ Аллен — два трио с барабанщицей Терри Лин Каррингтон: одно с участием контрабасистки Эсперансы Сполдинг, другое с саксофонистом Дейвом Мюрреем. В середине текущего десятилетия она также активно гастролировала со своим квартетом Geri Allen and Timeline Live, в котором одним из инструментов были… человеческие ноги: в квартет, как равноправный инструменталист, входил тэп-дансер (чечёточник) Морис Честнат.

Кроме исполнительства, Аллен была известна как продюсер: в 2015 она была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший исторический альбом» как сопродюсер нового издания концертного материала, записанного в 1950-е гг. великим пианистом Эрроллом Гарнером — «The Complete Concert by the Sea». Джери вообще много занималась наследием Эрролла Гарнера; именно благодаря её усилиям личный архив легендарного пианиста стал частью библиотеки Питтсбурского университета, который она окончила в 1982 г. и куда в 2013 вернулась, чтобы возглавить джазовую кафедру.

ДАЛЕЕ: продолжение биографии Джери Аллен, ВИДЕО

Среди наград и регалий Джери Аллен — одна из престижнейших наград США в области искусств: грант фонда Гуггенхайма за достижения в области композиции (2003); премия Soul Train Lady of Soul за альбом 1994 г. «21», записанный ей в трио с ветеранами «второго великого квинтета Майлза Дэйвиса» — контрабасистом Роном Картером и барабанщиком Тони Уильямсом; одна из важнейших европейских джазовых премий — Jazz Par Prize, которую вручает Датское королевство (Джери была первой женщиной и самым молодым на тот момент лауреатом этой престижной награды). В 2014 г. она получила титул почётного доктора музыки в бостонском колледже Бёркли. Её игра звучит на номинированном на «Грэмми» альбоме вокалиста Энди Бэя (2004), в документальном фильме «Биа: говорит чёрная женщина», посвящённом афроамериканской актрисе Биа Ричардс (Аллен написала музыку для этой ленты, удостоенной в 2005 г. престижной американской медиапремии им. Пибоди), и на альбоме, удостоенном Grammy — «The Mosaic Project» барабанщицы Терри Лин Каррингтон (2012). В 2016 г. Ассоциация джазовых журналистов США удостоила её премии Jazz Hero Award, которой отмечает деятельность артистов, продюсеров, преподавателей и других профессионалов джазовой сцены и музыкальной индустрии по расширению аудитории джазового искусства в США.

ВИДЕО: Geri Allen Trio «Dark Prince» (фестиваль в Леверкузене, Германия, 2007)