Пресс-конференция «Джазовых сезонов» в Горках Ленинских: фестиваль пройдёт при любой погоде

4 июля в пресс-центре РИАМО (Региональное информационное агентство Московской области) состоялась пресс-конференция, посвященная III международному фестивалю «Джазовые сезоны». Фестиваль состоится 8 и 9 июля в музее-заповеднике Горки Ленинские (см. подробный анонс «Джаз.Ру»).

В пресс-конференции приняли участие советник губернатора Московской области по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева, художественный руководитель фестиваля — народный артист России саксофонист Игорь Бутман, а также Олег Хромов — глава Ленинского района, на территории которого находятся Горки Ленинские (по статусу — федеральный музей-заповедник).



Представители масс-медиа выяснили в результате пресс-конференции, что:

фестиваль состоится при любой погоде, и в случае дождя всем посетителям выдадут дождевики (на предыдущем фестивале организаторы собирались их продавать, сообщил Игорь Бутман, но ввиду внезапного приближения грозового фронта решили раздать их слушателям бесплатно… и тут гроза прошла стороной, а дождя так и не было);

на нём выступят все заявленные артисты, включая хэдлайнеров из США — легендарную фьюжн-группу Oregon , которая не играла в России с 2003 г.;

, которая не играла в России с 2003 г.; на фестивале не выступают и не будут выступать представители поп- и рок-музыки, так как организаторы стремятся сохранить жанровую и стилистическую чистоту джазового фестиваля;

билеты на оба дня фестиваля стоят 1500 ₽, на один из дней — 1000 ₽, сообщил директор фестиваля Роман Христюк (дождевики, подчеркнул Игорь Бутман, входят в стоимость билета);

на оба дня фестиваля стоят 1500 ₽, на один из дней — 1000 ₽, сообщил директор фестиваля (дождевики, подчеркнул Игорь Бутман, входят в стоимость билета); дополнительные автобусы 439 маршрута будут ходить от станции метро Домодедовская до Горок Ленинских в дни проведения фестиваля, сообщил Олег Хромов: с 13:00 до 17:00 он будет отправляться от метро в направлении Горок примерно каждые тридцать минут, а с 18:00 до 22:00 будет обратный трансфер до метро, причём автобус будет останавливаться не на шоссе, как обычно, а возле самого входа в музей-заповедник.

Расписание выступлений артистов 8 и 9 июля см. в полном анонсе «Джаз.Ру».







