XIV фестиваль «Усадьба Jazz» в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское»: впечатления

1 июля на территории подмосковного Музея-усадьбы «Архангельское» прошёл четырнадцатый фестиваль «Усадьба Jazz». На четырёх сценах на обширной территории исторической усадьбы князей Юсуповых в течение единственного дня фестиваля выступили более 20 коллективов из девяти стран.

Поскольку программа большинства сцен фестиваля в последние годы решительно дистанцировалась от джазового искусства, «Джаз.Ру» сосредоточился на единственной действительно джазовой сцене «Аристократ», прячущейся во внутреннем дворе юсуповского дворца. Однако наш фоторепортаж включает визуальные впечатления и от других точек на карте обширной усадьбы, поскольку фестиваль состоит не только из чисто музыкальных переживаний. «Усадьбе» как ни одному другому фестивалю московского региона удаётся создание атмосферы семейного праздника, в которой хочется быть — даже если титульный для фестиваля вид музыкального искусства представлен на нём теперь только на одной сцене. Но, нужно признать, именно на этой сцене джаз был представлен вполне достойно.

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Фоторепортаж с XIV фестиваля «Усадьба Jazz» в Архангельском

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Усадьба Jazz 2017 - 01 Сцена «Аристократ»







