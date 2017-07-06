В Москве и Санкт-Петербурге выступит ветеран нью-йоркской новоджазовой сцены пианист Бёртон Грин

14 июня американский пианист Бёртон Грин (Burton Greene), яркий представитель нью-йоркской фри-джазовой сцены 60-х, отпраздновал 80-летний юбилей, а 20-23 июля впервые за свою долгую жизнь выступит в России: 20 июля в Москве на сцене Клуба Алексея Козлова, а 22 и 23 июля — в Санкт-Петербурге на фестивале «ПроТоАрт».

Помимо сольных выступлений, ранний американский период музыкальной деятельности Грина (1960-е гг.) связан, прежде всего, с титанами «свободного джаза». В 1963 г. Бёртон Грин и контрабасист Алан Силва создали в Нью-Йорке нашумевший «Ансамбль импровизаторов свободной формы» — The Free Form Improvisation Ensemble. В тот же период Грин играл с соратником Джона Колтрейна — альт-саксофонистом Марионом Брауном, а в 1964 году вступил в Гильдию джазовых композиторов, во главе которой стояли радикальный пианист-импровизатор Сесил Тейлор и фри-джазовый трубач Билл Диксон. Среди тех, с кем выступал тогда Бёртон Грин — также Гато Барбьери, Алберт Айлер, Рашид Али, Сэм Риверс и многие другие музыканты нью-йоркской сцены, которые числятся сейчас среди корифеев фри-джазового движения 60-х.



С 1969 года Грин живёт в Европе — сначала в Париже, а затем в Амстердаме. Он активно выступает и записывается как в Западной, так и Восточной Европе, иногда возвращаясь с турами на родину, в США, где работает в различных составах — дуэтом с барабанщиком Марком Дрессером, квартетом с трубачом Роем Кэмпбеллом и т.д. Его дискография насчитывает более 60 альбомов, а музыка, которую он сочиняет и исполняет, довольно эклектична и лежит в диапазоне от джаза до современной классики, нередко заходя на пограничные территории, среди которых электроника, сефардская и турецкая музыка и балканский фолк. Особое место в творчестве Грина играет клезмер — музыкальная традиция восточноевропейских евреев, изучением которой он занялся ещё в 1980-е, а в 2000-е издал на нью-йоркском лейбле музыканта и продюсера Джона Зорна Tzadik несколько клезмер-джазовых альбомов с собственным ансамблем Klez-Edge.

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Концерт Бёртона Грина в Клубе Алексея Козлова пройдёт в двух отделениях, в первом из которых маэстро выступит с сольной программой, а во втором к нему присоединятся двое московских музыкантов-импровизаторов — саксофонист Антон Пономарёв и контрабасист Дмитрий Лапшин, хорошо известных российской публике по выступлениям в фри-джазовом трио «Бром».

20 июля — Москва, Клуб Алексея Козлова: ул. Маросейка, 9/2 (м. Китай-Город). 20:00, билеты 800 ₽ в предпродаже, 1000 ₽ в день концерта.

22 и 23 июля — Санкт-Петербург, фестиваль современного искусства «ПроТоАрт»: ЦВЗ «Манеж» (Исаакиевская пл, 1), вход свободный.

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