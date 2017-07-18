Саксофонистка Мария Артеменко представит в «Эссе» новый проект — джазовый ансамбль с арфой

Саксофонистка и композитор Мария Артеменко, ранее выступавшая под именем Мария Арт, 27 июля представит в московском джаз-клубе «Эссе» новую программу и звучание своего ансамбля, который для этого проекта назван Maria Art Quartet + Harp. Слово «Harp» означает «Арфа»: в ансамбле теперь есть этот редкий для джаза инструмент, на котором с Марией Артеменко играет Диана Успенская.

В обновлённом составе ансамбля Марии — также Алексей Иванников (фортепиано, электронные клавишные), контрабасист Макар Новиков и барабанщик Игнат Кравцов.

Комментирует Мария Артеменко:

Джазовый концерт с арфой — для меня совсем новый шаг. Я всегда подчёркиваю, что родилась, выросла и начала писать музыку в Санкт-Петербурге, часто езжу в свой город подышать морским питерским воздухом. Оказалось, что арфа передаёт море и ветер в моих композициях точнее всего. Арфа в джазовой музыке утрачивает ассоциативную связь с повышенной лиричностью и становится органичной частью сложной современной мелодики.

Ранее «Джаз.Ру» сообщал о целом ряде проектов Марии, включая её два студийных альбома — «32 августа» (2015) и «А Footstep On Melancholia» (2916).

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ВИДЕО: Мария Артеменко «Changeability of Memories» (2017)



27 июля, 21:00, джаз-клуб «Эссе»: Пятницкая ул., 27 (м. Новокузнецкая) ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ (опция бронирования работает в «Эссе» за неделю до события, т. е. в этом случае начиная с 21 июля)

СЛУШАТЬ АУДИО: Мария Артеменко «Superluminal» (с альбома «А Footstep On Melancholia», 2016)









