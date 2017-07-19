В посёлке Нефтино Ярославской области будет джазовый «опен-эйр»: рассказывает продюсер Стас Майнугин

Джазовых фестивалей в России много. Очень много! Они проходят не только в столицах и даже не только в областных центрах. Об одном из таких фестивалей «Джаз.Ру» рассказывает его продюсер, ярославский саксофонист Станислав Майнугин.

— Обожаю лето за опен-эйры. Так здорово играть и дышать свежим воздухом полной грудью… Погода, правда, сейчас не добавляет оптимизма. Из-за погоды даже традиционный для Ярославля концерт памяти гитариста Юрия Тихомирова (1951-2009) 5 июля прошел в клубе. А я так люблю на воздухе… Наверное, поэтому с удовольствием занимаюсь организацией однодневного традиционного джазового фестиваля в поселке Нефтино, что под Угличем. В этом году, 29 июля, он пройдёт в пятый раз.



Моё глубокое убеждение: фестивали на открытом воздухе требуют привлечения разноформатной музыки — безусловно, объединённой некими общими джазово-блюзовыми корнями. Не случайно даже на исконно джазовом московском пароходе 9 июля присутствовало прекрасное блюзовое трио гитариста Гии Дзагнидзе (я с удовольствием поджемовал с ними). Да и вообще все игравшие составы стилистически отличались друг от друга. И это — в формате опен-эйр — правильно. Другое дело, что на открытых фестивалях иногда происходит сильный перекос в сторону смежных жанров, когда уже непонятно: а джаз-то здесь при чём? При этом в закрытых залах программа фестиваля может быть здорово сдвинута в сторону серьёзного, порою даже экспериментального джаза. Но в наших условиях формат музыки должен постоянно меняться, сохраняя интригу и интерес публики.

Конечно, в Нефтино каждый год мы привлекаем пару составов, играющих «джазовый джаз». В этом году проблемы с поиском мэйнстримовой идеи не было — моему отцу, пианисту Вадиму Майнугину, только что исполнилось 70, а свингует он как мало кто. Он любит и знает эту музыку. Молодая певица Юлия Попова, с которой папа сотрудничает — одна из десятка вполне серьёзно поющих джаз молодых ярославских певиц. Она и импровизирует, и знает много тем.

Шаг в сторону массовой музыки мы делаем, пригласив ещё одну вокалистку — Аллу Рид. Финалистка шоу «Голос» и солистка Театра Александра Градского, она вполне убедительна и в джазовом формате. Однако с Аллой будет представлен компромиссный проект… хотя почему компромиссный: мы просто будем делать то, что нам нравится — песни золотого века советской эстрады, написанные Зацепиным, Паулсом, Резниковым, в оригинальных фьюжновых аранжировках пианиста Олега Анохина (Казань-Москва). На ударных в этом проекте (он называется Jazzia) играет, по известной классификации, музыкант класса ЛСД, то есть «легенда советского джаза» — барабанщик Алексей Гагарин (экс- «Аллегро», экс- «Арсенал» и т.д.). Это очередная моя попытка использования русского языка в джазовой и околоджазовой музыке.

ДАЛЕЕ: продолжение рассказа о фестивале в Нефтино Ярославской обл., и самое главное: как добраться?

Латин-джаз, босса-нову и другие южноамериканские стили представит интереснейший бразильский парень Жоандер Сантос, с недавних пор живущий в Иваново. Страшная штука любовь, заставившая вполне успешного у себя на родине, даже не в локальном статусе, музыканта сменить пляжи Сан-Паулу на шедевры русской промышленной архитектуры ткацких мануфактур конца XIX века. Ох уж эти современные русские женщины — избы тушат, коней притормаживают, бизнес ведут успешно и расставаться с ним не собираются, хоть он и не мега-велик… Ну, нам-то, понятно, в радость иметь такого музыканта под боком.

Капельку африканской радости и солнца нам подарит клавишница и педагог из Новгорода Зоя Егорова, которая в составе своей группы New City Band представит нам новых солистов Акселя Одэ (Axel Odeh) и Жоардан Ванель (Joarden Vanel). Это, соответственно, забавный певец и перкуссионист из Кот-д’ Ивуара, поющий фанки-соул и читающий рэп на колониальном французском, и красивая девушка из Конго, исполняющая африканский госпел.

К блюзовым корням и раннему рок-н-роллу нас на время вернут известные в нашем регионе (и не только) «Корни травы» под предводительством барабанщика и певца Сергея Шишкина. А завершим фестивальную программу мы также фьюжновыми версиями песен Эми Уайнхауз, в роли которой выступит поп-певица Нати Читадзе из коллектива «Ярче». Праздник начнется в три пополудни и продолжится «до злых комаров», то есть часов до десяти вечера. Ждем всех ярославцев, гостей региона, да и жителей столицы и смежных регионов в гости: разделим радость живого музыкального общения на всех!

29 июля, 15:00, посёлок Нефтино (Угличский район, Ярославская область), Яхт-клуб. От Ярославля около 120 км, от Москвы около 220 км (проезд по Ярославскому шоссе через Сергиев Посад, Калязин и Углич или по Дмитровскому шоссе через Дмитров, Талдом, поворот на Р-104 и Углич).

Подробности на сайте организаторов

ВИДЕОАНОНС ФЕСТИВАЛЯ Neftino Jazz 2017









