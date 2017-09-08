XVIII открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине»: полный анонс

30 сентября в городе Тихвин (Ленинградская обл.) в 18-й раз состоится открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине». «Джаз.Ру» неоднократно писал об этом фестивале, начиная с 2010 г.: мы рассматриваем «Сентябрь в Тихвине» как своего рода модель устойчивого развития джазового движения в небольшом российском городе. Небольшой по масштабу, но обладающий собственным творческим обликом фестиваль в глубинке российского Северо-Запада уже 18 лет проходит под руководством тихвинского пианиста Игоря Володина. Как и в прошлые годы, основной концерт фестиваля пройдёт на сцене Тихвинского Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

XVIII открытый фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине»

30 сентября

12:00-14:30. Фестивальная площадка, 5 микрорайон (при неблагоприятных погодных условиях концерт состоится в концертном зале детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова) — «Танцующий джаз»: Джаз-бэнд (Великий Новгород); духовой оркестр детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин); ансамбль русских народных инструментов «Настроение» (Тихвин); солисты детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (Тихвин)

15:00-19:00 — основной концерт фестиваля. Концертный зал Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова. Вход свободный.

Da Capo Blues Band (Боровичи, Новгородская обл.): Сергей Тихонов (тромбон, вокал, гармоника); Наталья Светоносова (вокал, скрипка, гитара); Вадим Усков (саксофон, кларнет, вокал); Альберт Урядов (гитара, вокал); Илья Церень (бас); Андрей Деревягин (клавишные); Александр Иванов (ударные); Константин Храбалов – перкуссия

(Боровичи, Новгородская обл.): Сергей Тихонов (тромбон, вокал, гармоника); Наталья Светоносова (вокал, скрипка, гитара); Вадим Усков (саксофон, кларнет, вокал); Альберт Урядов (гитара, вокал); Илья Церень (бас); Андрей Деревягин (клавишные); Александр Иванов (ударные); Константин Храбалов – перкуссия BBNJQ — Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet (Дания): Фредерик Бюлов (ударные), Юн Бендиксен (клавишные), Адриан Кристенсен (бас), Микас Олесен (гитара)

(Дания): Фредерик Бюлов (ударные), Юн Бендиксен (клавишные), Адриан Кристенсен (бас), Микас Олесен (гитара) Гитаристы Гасан Багиров и Ильдар Казаханов с программой « Guitar Monsters » (Санкт-Петербург)

и с программой « » (Санкт-Петербург) Квартет Валерия Кукина (Великий Новгород): Валерий Кукин (вибрафон), Вячеслав Большаков (гитара), Юрий Володин (ударные), Константин Мурашко (бас)

(Великий Новгород): Валерий Кукин (вибрафон), Вячеслав Большаков (гитара), Юрий Володин (ударные), Константин Мурашко (бас) Группа Игоря Володина (Тихвин — Санкт-Петербург — Великий Новгород): Игорь Володин (рояль), Кирилл Бубякин (саксофон), Вячеслав Большаков (гитара), Юрий Грибецкий (контрабас), Михаил Павлов (ударные)

ДАЛЕЕ: продолжение программы фестиваля

20:00-00:00, ресторан «LOFT» (вход 500 ₽) — ансамбль KS JAZZ (Ярославль — Тихвин): Ксения Селезнёва (вокал), Андрей Мартыненко (клавишные), Юрий Грибецкий (контрабас), Михаил Павлов (ударные)

Справки по тел. +7(921)092-7444

Ведущий фестиваля — заслуженный деятель искусств России, музыковед, лектор, журналист Владимир Борисович Фейертаг (С.-Петербург).







