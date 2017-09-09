Я прекрасен, ты прекрасна: датские джазовые хулиганы BBNJQ возвращаются в Россию

C 17 сентября до 1 октября будет гастролировать по России датский ансамбль Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet — яркий и самобытный коллектив, в буквальном смысле слова не знающий, куда ещё девать свою молодецкую силу и энергию.

Сегодняшний европейский (да и американский) джазмен от гастролей в России не отказывается. За тем редчайшим исключением, когда артистическая жизнь совсем уж явно удалась и от ангажементов некуда деваться. У основной же массы музыкантов вопрос «стоит ли ехать в эту непредсказуемую страну медведей, балалаек, водки и межконтинентальных ракет?» давно и необратимо трансформировался в вопрос, никак не привязанный к местности, и звучит он куда прозаичнее: «куда бы поехать, чтобы хоть что-то заплатили?». Можно много спорить о том, становится ли джаз лучше или хуже, но нельзя отрицать того, что кризис перепроизводства в этом жанре сравним с тем, что творилось в Российской Федерации в конце девяностых годов, когда страна была перенасыщена юристами и экономистами, на которых не хватало предприятий. Здесь то же самое: как минимум профессионально и недурно играют джаз уже десятки миллионов по всему миру, да вот только фестивалей и клубов много меньше, чем желающих на них попасть. Поэтому сегодня в России – столько иностранной музыки, готовой ради новой сцены и новой страны в биографии ехать хоть в Москву, хоть в Олёкминск, республика Саха (Якутия), что всерьёз акцентировать на них внимание сакраментальным «впервые в России!» несерьёзно.



Однако бывает и «не впервые в России». Вот это уже – свидетельство либо какой-то особой специфической любви музыкантов к нашей непростой стране, либо действительно заметного качества и самобытности артиста, либо готовности профессиональных музыкантов к безалаберной жизни в стиле хиппи даже во времена айфонов, чек-инов и блокчейнов. А бывает и такое, когда всё сходится воедино, и тогда «не впервые в России» оказывается молодой ансамбль из Дании с нахальным названием BBNJQ (что примерно можно перевести как «Милый джаз-квартет офигенного Бюлова»).

Состав ансамбля: Йон Бендиксен — клавишные; Фредерик Бюлов — ударные; Адриан Кристенсен — контрабас; Микас Олесен — гитара.

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Сегодня им примерно по двадцать пять. Из-за внешнего вида их регулярно путают с футбольными хулиганами, а из-за молодости и внешней безалаберности — не всегда принимают всерьёз. На сцене же эти «молодые львы» европейского джаза предстают коллективом потрясающей сыгранности, работающим исключительно с авторским материалом и способным как к головокружительной ансамблевой импровизации, так и к выверенной хирургической точности воздействия на слушателя. Квартет был собран пять лет назад и сразу же сгенерировал серьёзный аргумент в пользу того, что BBNJQ — не просто очередной талантливый студенческий ансамбль. Аргумент этот — «Danish Music Award 2014». Получить национальную музыкальную премию в номинации «лучший новый джазовый артист года» за свой дебютный диск, да ещё и EP, запись сравнительно небольшой длительности — это, как ни посмотри, достижение.

«Мы семья», говорят о себе музыканты. Все четверо — из одной местности, двоим даже довелось жить вместе в детстве. Придя в джаз самыми неожиданными путями (через рок-группу старшего брата, через рекомендацию родителей-танцоров и так далее), каждый из датчан вкладывает в узнаваемый звук BBNJQ что-то своё, хотя формально в названии выделен только барабанщик Фредерик Бюлов, «открытый» полиритмист, способный превратить в вызывающий немедленное привыкание комплексный современный джаз композицию с практически любой родословной. Пожалуй, позиционирование Фредерика в имени коллектива оправдано именно потому, что его виртуозная универсальность и делает возможным органичное совмещение в музыке BBNJQ самых разных влияний. Басист Адриан Кристенсен всё громче заявляет о себе в европейском «нормальном» джазовом сообществе, пианист Йон Бендиксен тяготеет к непростой современной академической музыке, гитарист Микас Олесен с равным интересом смотрит на хип-хоп и африканский фольклор – словом, личности тут собрались достаточно разносторонние.

Квартет в принципе не идёт проторенными путями: их первые зарубежные гастроли состоялись, например, в Гвинейской Республике (Западная Африка). Что и говорить, не самый очевидный старт для коллектива, которому рукой подать до богатых скандинавских соседей. Необычный выбор был сделан в основном под влиянием семейных причин (многие датчане надолго нанимаются «поднимать целину» в африканские страны в качестве преподавателей, инженеров, врачей, и чем-то подобным занимались и родители Микаса Олесена, помогавшие ему установить нужные контакты). Однако именно там, на фоне африканских влияний и опыта игры с местными музыкантами, музыка BBNJQ окончательно обрела свой актуальный вид. Если до этого о них говорили как о перспективных молодых людях, талантливо копающих всё ту же траншею contemporary jazz (как его ни назови — современный мейнстрим, straight-ahead и т.п.), то после африканской поездки какая-то трудно поддающаяся описанию местная музыкальная инфекция изменила всё. Датчане ни в малейшей степени ни начали заигрывать с африканскими ритмами и стучать в джембе; никто из них не запел тонким голосом экзотические мелодии на непонятных языках; в их композициях не начала прослеживаться специфическая африканская радость. Но их музыка стала «отличной от других», их straight-ahead стал не таким уж straight. Пожалуй, один из самых удачных комментариев относительно этой метаморфозы дал один из датских педагогов, у которого кто-то из музыкантов в тот момент учился. С его слов, «Раньше они играли авторскую музыку, но для них было бы естественно взять и при необходимости сыграть по-своему джазовый стандарт. Теперь они по-прежнему играют авторскую музыку, но «джазовый стандарт» и «BBNJQ» стали терминами из не соприкасающихся миров. Они нашли что-то настолько своё, что в рамках этого коллектива сама идея джазовых стандартов стала к ним попросту неприменима»…

Олесен, к слову, с тех пор регулярно отправляется в Африку самостоятельно, изучая фольклорные особенности разных регионов, и даже имеет разные прозвища в музыкантских кругах разных стран – включая ни больше ни меньше как «Чёрный» и «Умный» (!).

Гастрольная история ансамбля продолжилась не менее любопытно: в 2015-м группа впервые отправилась в Россию, где BBNJQ приняли участие в массивном передвижном фестивале «МузЭнергоТур».

«МузЭнергоТур» вообще стал отдельной главой в истории очень многих коллективов, персоналий и даже концертных залов; что касается датчан, то они проехали с фестивалем за месяц проехав от Москвы до Новосибирска и сыграли, помимо собственной программы, множество спонтанных коллабораций с разноплановыми артистами из доброго десятка стран мира. BBNJQ выходили на все мыслимые типы сцен: в их первых российских гастролях были филармонии, городские фестивали к Дню России или Дню Молодёжи с бесплатным входом для совершенно непредсказуемой публики, дворцы культуры в райцентрах с весьма условной наполняемостью, джазовые клубы, безумные полуспонтанные опен-эйры и так далее.

В Ульяновске коллектив играл на ступенях обычного торгового центра перед публикой, которой приходилось ужиматься на тротуаре двухметровой ширины. В Димитровграде к моменту начала концерта в местный ДК не пришёл никто, а когда не приученные к пунктуальности ценители прекрасного общим числом около двадцати человек всё-таки появились, аппаратура на сцене была уже раскоммутирована находившемся в понятном бешенстве звукорежиссёром, потратившим несколько часов на монтаж и саунд-чек. Поэтому «концерт» прошёл в стопроцентно акустическом формате прямо в холле: мелодика вместо фортепиано, рабочий барабан и щётки, найденная в кабинете директора акустическая гитара, контрабас без подзвучки. В Ижевске непосредственно перед выступлением пробой электричества спалил басовый комбо-усилитель. В Екатеринбурге прямо перед выходом на фестивальную сцену датчан и правда посетила мысль сыграть в футбол с россиянами (водители фестивального автобуса, российский гусляр и продюсер тура), в результате чего барабанщик вышел на сцену с травмами обеих ног. А были и «обычные» концерты, сыгранные, например, в Сатке, в Голышманово, в Каргате, в Чулыме и так далее. Словом, далеко не каждый россиянин хотя бы просто слышал те названия российских городов, посёлков и сёл, где BBNJQ успешно играли свою непростую музыку. И где, выходя на сцену, они неизменно приветствовали публику двумя словами, которым их научили беспринципные российские коллеги и которые, как ни крути, идеально дополняли их внешний вид: «чё-как?».

Подобная размашистость творческой жизни в полной мере характеризуется самоописанием коллектива: «мы любопытны, полны энтузиазма, мы открыты ко всему новому и хотим приключений. Хотя наша музыка и сложна, посыл её совершенно очевиден: то, что заставляет нас играть и то, что мы хотим дать услышать людям — это любовь к музыке, что бы ни вызвало её к жизни — любовь к любой форме, которую может принимать музыка, любовь к ритму, любовь к цвету…».

В 2015-м группа выпустила второй альбом с характерно вызывающим названием «You’re beautiful, I’m Beautiful, Let’s have a beautiful night», в рецензиях на который Бюлова сравнивают ни много ни мало с Джеком ДеДжонеттом. Впрочем, и здесь никто не пошёл на компромиссы, и ирония оформления многослойна. «Ты прекрасна, я прекрасен, так давай проведём прекрасную ночь» — это, разумеется, здорово и поэтично. Но Фредерик, вынесенный на обложку альбома, запечатлён в одном из российских хостелов после особенно ударного концерта и не только не прекрасен, но и, судя по всему, совершенно не в состоянии провести какую бы то ни было ночь с кем бы то ни было, кроме Морфея…

Сегодня музыканты заканчивают образование, готовят к выпуску третий диск и, расшифровывая для посетителей своего сайта название группы по словам, переводят слово «jazz» следующим образом: «единственная истина, которая сегодня ещё есть в музыке». А в ближайшие дни они возвращаются в Россию, которая, по их собственным словам, подарила им совершенно беспрецедентный творческий опыт. Несмотря на систематическую поддержку JazzDanmark (датской джазовой федерации) и Посольства Дании в России, молодые датчане отказываются от гарантированных удобных схем и по-прежнему готовы не только к творческим, но и к бытовым рискам в стремлении ещё дальше выйти за пределы зоны комфорта. В их графике есть, безусловно, и такие сцены, на которые не зазорно выйти звёздам самого серьёзного уровня – ведущие московские джазовые клубы, воронежский книжный клуб «Петровский», прекрасные джазовые залы Уфы и Екатеринбурга и т.п. Но есть и участие в совершенно безбашенной (уместен именно этот термин, раз уж сам квартет – «офигенный») концептуальной программе «Культурная интервенция», в рамках которой расположенная в дальнем подмосковном селе арт-резиденция «Гуслица» отправляет своих протеже к непосредственным соседям в весьма неожиданные залы. Да, совершенно верно – словно говоря «я прекрасен, вы тоже прекрасны, так давайте же забацаем прекрасный джазовый концерт». И забацать его BBNJQ намерены, например, в селе Речицы Раменского района, в селе Ильинский Погост Орехово-Зуевского, а также в городах Дрезна и Егорьевск.

Многие большие музыканты, наблюдавшие четверых датчан в действии, характеризовали их очень короткими словами. Киллеры. Гении. Феномены. Черти. «F*!?ing bastards», если уж повторять восхищённые отзывы совсем дословно. Очень радует, что «феномены» за прошедшие два года не утеряли здорового авантюризма и готовы по-прежнему испытывать свою музыку на прочность там, куда, при всём к ним уважении, не считают нужным ездить многие наши соотечественники, которым, казалось бы, и надо-то — сесть на электричку.

РАСПИСАНИЕ ТУРА

ВИДЕО: Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet, фестивальный сет на «МузЭнергоТуре», Кемерово (2015)









