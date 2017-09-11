В Москве состоится мировая премьера норвежско-ирландского ансамбля Rasmussen / Smyth / Solberg Trio

21 сентября в культурном центре «ДОМ» выступит трио импровизаторов, представляющих три европейские страны — Rasmussen / Smyth / Solberg Trio: Метте Расмуссен (Mette Rasmussen) — саксофон (Дания/Норвегия), Пол Дж. Смит (Paul G. Smyth) — фортепиано (Ирландия) и Столе Льявик Сульберг (Ståle Liavik Solberg) — ударные, перкуссия (Норвегия). Концерт проходит при поддержке посольства Норвегии в России. Информационные партнёры концерта — журнал «Джаз.Ру» и музыкальная энциклопедия «Звуки.ру».

Многие любители так называемого «нового джаза» наверняка помнят волшебный мартовский вечер 2014 года, проведённый ими в КЦ «Дом» на концерте дуэта саксофонистки Метте Расмуссен и ударника Столе Сульберга. Их игра стала откровением для взыскательной столичной публики, и уже тогда стало понятно, что перед нами будущие звёзды мировой величины. Сейчас, по прошествии трёх с половиной лет, можно с уверенностью сказать, что они ими стали — и уже в своём «звёздном» статусе они выступят в Москве, представив столичной публике новую для неё фигуру — ирландского пианиста-импровизатора по имени Пол Дж. Смит.

Метте Расмуссен — датчанка, уже много лет живущая на севере Норвегии, в Тронхейме. Когда-то бессменная участница датского авант-джазового трио SAFT и международного авант-джаз-панкового Trio Riot, Метте в последние несколько лет практически полностью переключилась на свободную импровизацию и стала востребованной участницей многих международных фестивалей, посвящённых авангардному джазу. Из составов, в которых она выступает, необходимо выделить дуэты с ударниками Столе Сульбергом и американцем Крисом Корсано, а также трио с тем же Сульбергом и героем американского «свободного джаза» прошлых десятилетий — контрабасистом Аланом Силвой. На прошлогоднем международном джазовом фестивале в норвежском Конгсберге это трио превратилось в удивительный квартет, так как к нему присоединился ещё один легендарный американский музыкант — бессменный участник, а ныне глава исторического Sun Ra Arkestra саксофонист Маршалл Аллен.

В 2016 Метте создала собственный ансамбль — Mette Rasmussen Quintet: саксофон, два контрабаса и две ударных установки! Среди участников квинтета — мэтры свободной импровизации: контрабасист трио The Thing Ингебригт Хокер Флатен и барабанщики — англичанин Пол Литтон и швед Раймонд Стрид. Тогда же Расмуссен вошла в состав знаменитого Fire! Orchestra шведского саксофониста Матса Густафссона. Игру Метте, которую часто сравнивают с игрой великого Алберта Айлера, отличают изобретательность и разнообразие технических приёмов, экспрессивность, яркий тембр с большим количеством обертонов.

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Столе Сульберг — человек, без которого норвежскую, да и европейскую джазово-импровизационную сцену трудно представить. Он работает с лондонскими импровизаторами — среди его постоянных партнёров такие глыбы, как саксофонисты Эван Паркер и Джон Бутчер, гитарист Джон Расселл, контрабасист Джон Эдвардс и электронщик Стив Бересфорд. Выступает Столе и со скандинавами — Фруде Йерштадом, Стеном Санделлом и многими другими. Манера игры Сульберга тяготеет к полистилистике, отличается особенным вниманием к деталям и тембральным нюансам, многообразием технического арсенала, а также чуткостью и вниманием к игре партнёра.

Столе — не только музыкант, но и организатор. Именно на его плечах лежит груз ответственности за организацию ставшего уже знаменитым в Европе фестиваля Blow Out в Осло (куратором которого Столе выступает совместно с нашим старым знакомым, барабанщиком Полом Нильссеном-Лавом). А в этом году он стал не только участником, но и со-куратором вышеупомянутого джазового фестиваля в Конгсберге, организовав своеобразный «фестиваль в фестивале» — однодневный марафон под названием Særingfest, что в переводе означает «Фестиваль чудаков».

ВИДЕО: Mette Rasmussen +Ståle Liavik Solberg, КЦ «ДОМ», 2014



При обсуждении состава грядущего московского концерта было сразу решено, что на сцену КЦ «ДОМ» выйдет именно трио, и музыкантам был выдан карт-бланш в определении третьего участника грядущей вакханалии. Не сговариваясь, Метте и Столе предложили кандидатуру интереснейшего ирландского пианиста из Дублина Пола Дж. Смита, с которым они уже давно мечтали создать ансамбль. Так что нас ждёт очередная мировая премьера.

Пол Дж. Смит — пианист, композитор и дизайнер, на протяжении последних 20 лет прокладывающий собственный путь на ирландской музыкальной сцене. Помимо игры в экспериментальной инди-рок-группе The Jimmy Cake (которую The Irish Times окрестила «наиболее влиятельной и мощной музыкальной группой Ирландии») и других Пол успешно подвизается на ниве свободной импровизации. Начав в 1999 году с туров со знаменитым саксофонистом Чарлзом Гейлом, Пол за эти годы успел поиграть с такими выдающимися личностями, как Дерек Бейли и Эван Паркер, Петер Брётцманн и Кейдзи Хаино, Барри Гай и Вадада Лео Смит, Оккён Ли и Дамо Судзуки и многими другими. Вместе с гитаристом Джоном Расселлом он создал лейбл Weekertoft, на котором недавно вышли его дуэтные записи с Крисом Корсано и самим Расселлом.

Кроме этого, Пол Смит играет в синтезаторном спейс-трио под названием Boys of Summer, пишет музыку для Национального концертного зала Дублина и нескольких театров, много гастролирует.

ВИДЕО: Paul G. Smyth + Ståle Liavik Solberg



21 сентября, 20:00, культурный центр «ДОМ»: Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 (м. Новокузнецкая), тел. +7(495)953-7236

Стоимость билетов в офисе КЦ ДОМ в предварительной продаже — 1200 ₽, в день концерта — 1500 ₽.







