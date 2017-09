«Их мало кто помнит»: финал серии очерков Владимира Фейертага о полузабытых джазовых талантах

От редакции. Сегодня мы завершаем публикацию серии биографических очерков, которую написал старейшина российской джазовой историографии Владимир Борисович Фейертаг (ранее опубликованы часть I, часть II, часть III и часть IV ). 85-летний музыковед, критик, историк джаза, аранжировщик и (иногда) бэндлидер включил в эту серию рассказы об интересных, но незаслуженно малоизвестных музыкантах из истории джаза, в которых пишет о них со своей точки зрения, «от первого лица»: «…я хотел бы обратить внимание на нескольких музыкантов, которые в своё время были достаточно известны, а теперь их, к сожалению, помнят разве что специалисты-историки…»

Эдгар Сэмпсон (Edgar Sampson)

В репертуаре моего оркестра были хиты Сэмпсона — «Stompin’ at the Savoy» и «Don’t Be That Way». Эти пьесы легко запоминались, в них не было никаких технических сложностей, да и публике удобно было танцевать. Иногда даже просили их сыграть на бис. В 1962 году приехал оркестр Бенни Гудмана, и ленинградский Зимний стадион на Манежной площади загудел от восторга, когда бэнд заиграл эти номера безо всякого объявления.

Всем известна история успеха Бенни Гудмана, прорыв его «горячей» музыки в Лос-Анджелесе и восхождение на престол «короля свинга». А помогли этому, прежде всего, талантливые аранжировки Флетчера Хендерсона, который одним из первых начал применять переклички инструментальных групп, развивать в оркестровках риффовые приёмы, менять тональность для финального проведения темы. Эти находки уже были реализованы в его собственном оркестре, который играл в Гарлеме с 1922 года, к этому методу аранжировки своим путём подошли и Бенни Картер, и Дон Редман, и Дюк Эллингтон, но именно в оркестре Гудмана, который регулярно звучал в радиопрограммах и завоевал право работать в крупнейших танцзалах страны, сложился тот самый репертуар, который станет классикой эпохи свинга. «Stompin’ at the Savoy» историки джаза назовут гимном свинговой эры, поэтому вклад Сэмпсона не менее значим, чем усилия Хендерсона. «Гудману повезло, что на него работали афроамериканские аранжировщики», отметил историк джаза Гюнтер Шуллер.

СЛУШАЕМ: Benny Goodman and his Orchestra «Stompin’ At The Savoy», 1936



Эдгар Мелвин Сэмпсон родился в 1907 году в Нью-Йорке, в шесть лет начал играть на скрипке, в позже самостоятельно освоил альт-саксофон, в 18 лет уже играл в профессиональных оркестрах, в том числе у Дюка Эллингтона (1927), Чарли Джонсона (1928-1930), Флетчера Хендерсона (1931-1932) и Чика Уэбба (1933-36). После 1936 года зарабатывал как аранжировщик-фрилансер и лишь однажды, осенью 1938-го, согласился поиграть на баритон-саксофоне в ансамбле Лайонела Хэмптона. В основном же был занят аранжировками то для Арти Шоу, Рэда Норво, Банни Беригена, то для Томми Дорси, Тэдди Уилсона и латиноамериканских бэндов Тито Пуэнте и Тито Родригеса. Работы хватало. Перечислим хотя бы самые известные композиции Сэмпсона: «Blue Lou», «Lullaby in Rhythm», «If Dreams Come True», «Let’s Get Together», «The Sweetness of You», «Soft and Sweet». Отличные композиции, они вполне могли стать такими же хитами, как «Stompin’ at the Savoy». Обратим внимание, что во многих случаях на старых пластинках частенько указаны три автора — Сэмпсон, Гудман и Миллс. Такова уж была практика того времени: авторство приписывалось исполнителю (Гудману), который как бы «принимал работу», но мог добавить что-то от себя во время исполнения и записи. А третий — Ирвинг Миллс (Исидор Минский, родившийся в Одессе в 1894 году) — был продюсером, менеджером, а иногда и сочинителем текстов. Не только Сэмпсон, но и Эллингтон, с которым также сотрудничал Миллс, в начале тридцатых мирился с таким положением — на некоторых записях даже оказывался вторым или третьим в списке авторов.

В 1949 году Эдгар собрал первый собственный бэнд, продержавшийся полтора года, но никакого следа этот оркестр в истории джаза не оставил. В последующие десятилетия у аранжировщика было по-прежнему много текущей работы, но его имя упоминалось всё реже и реже (кто же запоминает аранжировщиков?), и он решил напомнить о себе как об исполнителе и создателе свинговых хитов. Поэтому в 1956 году Эдгар собрал второй бэнд и записал три альбома — «Edgar Sampson and his Orchestra» (1956), «Swing Softly Sweet Sampson» (1957) и «Edgar Sampson and his Orchestra» (1957). По другим сведениям, за всю историю у этого музыканта вышло всего два альбома: «Jazz Heritage: Sampson Swings Again» (1956) и «Swing Softly Sweet Sampson»(1957).

СЛУШАЕМ: Edgar Sampson and his Orchestra «Don’t Be That Way» (с альбома «Swing Softly Sweet Sampson», 1957)



Трудно судить о Сэмпсоне-исполнителе. Несомненно, он был хорошим лидером группы саксофонов (играл в стиле Джонни Ходжеса), но почти никогда не солировал. Поэтому закономерно, что его имя ассоциируется только с хитами, а на чём он играл и как играл — никто не помнит. А зря. Я нашел запись ансамбля Хэмптона, в которой Эдгар Сэмпсон на баритоновом саксофоне импровизировал целый квадрат. И очень даже неплохо.

СЛУШАЕМ: Lionel Hampton «Ring Dem Bells» (1938), соло на баритон-саксофоне — Эдгар Сэмпсон (начало соло на 1:57)



Боб Хаггарт (Bob Haggart)

В Народном музыкальном училище я преподавал историю джаза, а Теймураз Кухолев (Тима) вёл класс фортепиано. Я приходил к нему на уроки и просил показать мне какие-то гармонии, приёмы обыгрывания. «Смотри!, — сказал он как-то — покажу тебе гениальную тему —»What’s New«». Я запомнил мелодию и гармонию. И впрямь здорово. До мажор. Первый такт — тоника. И вдруг нота «до» превращается в 9-ю ступень си-бемоль минора, который становится второй ступенью в тональности ля-бемоль мажор. Так вот сразу. Всё логично и красиво. Это сейчас мне всё сразу слышно и понятно, а тогда важно было посмотреть, как Тима вставляет в аккорды дополнительные неаккордовые звуки, и гармония становится пряной и завлекательной.

СЛУШАЕМ: What’s New (aka “I’m Free”) Bob Crosby & his Orchestra, trumpet lead Billy Butterfield



Сочинил эту мелодию Боб Хаггарт, вполне удачливый музыкант, но сегодня, увы, подзабытый. Попытаюсь восстановить его историю. Боб Хаггарт родился в Нью-Йорке в 1914 году. В школе играл на фортепиано, гитаре и трубе, в старших классах перешёл на контрабас. В начале тридцатых играл в оркестре барабанщика Лу Поллака, а стал известен, когда в 1935 году присоединился к бэнду Боба Кросби. Пробовал писать аранжировки. В 1936 году в репертуаре оркестра Боба Кросби появились пьесы «Muskrat Ramble» и «Dixieland Shuffle», в которых ему удалось лучше, чем остальным аранжировщикам бэнда (Дину Кинсайду и Мэтти Мэтлоку), соединить свинговый ансамблевый саунд с раскованностью диксилендового музицирования. Тему «What’s New» он сочинил в 1938 году как балладу для трубы. И сначала тема называлась «I’m Free», её звучно и красиво исполнял Билли Баттерфилд, но через год поэт Джон Бёрк придумал текст, и появилось новое название. Песню с удовольствием пели и Элла Фицджеральд, и Фрэнк Синатра, и Хелен Меррил, и Хелен Форрест, да и вокалист-фронтмен Боб Кросби.

СЛУШАЕМ: Helen Forrest, Artie Shaw & His Orchestra «What’s New», концертная запись 1939



Много шума наделала и композиции Хаггарта «Big Noise From Vinnetka». Боб Хаггарт исполнял большое соло на контрабасе, насвистывал мелодию, затем убирал со струн правую руку, а по струнам ударял палочками барабанщик Рэй Бодюк (этот же приём примерно в то же время придумали контрабасист Милт Хинтон и барабанщик Попс Фостер).

ВИДЕО: The Bobcats (Ray Bauduc, Bob Haggart) «Big Noise From Winnetka»



В репертуар бэнда Кросби вошли также композиции Хаггарта «My Inspiration» и «South Rampart Street Parade». После распада оркестра Хаггард стал очень востребованным студийным музыкантом. Время от времени он восстанавливал разбежавшийся бэнд, возглавляя команды под названием Bobcats, записывался со многими звёздами джаза и неутомимо аранжировал как для инструменталистов, так и для вокалистов. Достаточно упомянуть, что именно он создавал партитуры с участием струнных групп для Чарли Паркера и Сары Воэн, вошёл в секстет Луи Армстронга (записан на пластинке 1947 года «The Complete Town Hall Concert»). В 1950-м вместе с трубачом Янком Лоусоном организовал приличный диксиленд, воспринимавшийся всеми как продолжение оркестра Кросби. Позже этот состав перерос в World’s Greatest Jazz Band.

ВИДЕО: The World’s Greatest Jazz Band «South Rampart Street Parade», 1974



Боб Хаггарт вплоть до своей кончины в 1998 году оставался активным и надёжным контрабасистом для многих традиционных проектов. Во многих справочниках его называют создателем стиля игры walkin’ bass (шагающий бас), хотя такая игра была типична и для Джимми Блантона, и для Уолтера Пэйджа. А в свободное время (у него всегда его было немного) наслаждался живописью, организовывал выставки. И все его любили. За общительность, безотказность, доброжелательность и за верность обожаемой им музыке.

Уилли Смит (Willie Smith)

Очень распространённая фамилия Смит сразу же вызывает в памяти образ гениального органиста Джимми Смита, блюзовую вокалистку Бесси Смит или легендарного пианиста Уилли «Лайон» Смита, а саксофонист Уилли Смит известен немногим. Вообще-то по рождению он Уильям Маклиш, но в историю джаза вошёл под таким вот банальным псевдонимом. Во многих источниках указано, что он был третьим самым выдающимся альт-саксофонистом и лидером саксофонной группы в эпоху свинга. Первым признают Джонни Ходжеса, а вторым Бенни Картера. И говорят, что Смит был таким же певучим, нежно-таинственным, как Ходжес, и ярко-радостным, как Картер. Обладал узнаваемым звуком и великолепно свинговал. Когда в 1940 году Ходжес покинул оркестр Эллингтона, то Дюк перетащил к себе Смита из бэнда Гарри Джеймса. «Эллингтон совершил ограбление века», сообщала пресса.

СЛУШАЕМ: Willie Smith «Sophisicated Lady», 1947



Уильям Маклиш родился в 1910 году в Чарльстоне (Северная Каролина), в школьном оркестре играл на кларнете, самостоятельно освоил саксофон, поступил в университет Фиска в Нашвилле (штат Теннесси), прославившийся ещё в XIX веке знаменитым афроамериканским хором. Изучал химию, а его педагогом был Джимми Лансфорд. В 1929 году Уилли стал альт-саксофонистом в амбициозном бэнде Лансфорда. «Мы сделали всё, чтобы группа из четырех-пяти саксофонов звучала как один человек, — вспоминал Смит. — Много репетировали, старались одинаково дышать, были внимательны к нюансам». Уилли импровизировал на кларнете и саксофоне, написал две-три удачные аранжировки для оркестра и иногда пел. Кстати, пел очень хорошо, мягко, с маленькой вибрацией, вполне в крунерской традиции. Его вокальный хит — «Rhythm Is Our Business».

ВИДЕО: Jimmie Lunceford Orchestra, Wille Smith (vocal): «Rhythm Is Our Business»



Но в 1942 году Смит решил покинуть оркестр. Причин накопилось много. Утомили бесконечные поездки (кто-то подметил, что оркестр гастролировал 365 дней в году), испортились отношения с Лансфордом. Смит позволял себе некоторые дозы алкоголя, а Лансфорд за нарушение дисциплины наказывал — вычитал какие-то суммы из гонорара. «Он мне постоянно недоплачивал, — возмущался Уилли, — а я ведь не только играю, но и пою!»

1943 год Смит провел в оркестре ВМС Чарли Спивака, а затем присоединился к бэнду Гарри Джеймса, в котором оставался семь лет. Знаменитый трубач настолько ценил своего афроамериканского саксофониста, что считал нужным упоминать его на всех пластиночных этикетках, когда Уилли играл соло или пел. А в 1950-52 гг. Смит заменял ушедшего Джонни Ходжеса в бэнде Дюка Эллингтона, позже сотрудничал с Билли Мэем и снова провёл 10 лет у Джеймса, время от времени беря тайм-ауты, чтобы поиграть в антрепризе Нормана Грэнца «Jazz At The Philarmonic».

В моей небольшой коллекции альбом Джеймса «Wild About Harry» (1957) относится к числу любимых. Уилли Смит блестяще ведет группу саксофонов в технически сложных пассажах и украшает небольшими сольными эпизодами мега-свинговые аранжировки Эрни Уилкинса. Нравятся мне и его сольные альбомы — «The Best Of Willie Smith», «Alto Saxophonist Supreme», «Alto Artistry». А ещё он записывался с Лестером Янгом, Тэдди Уилсоном, Рэдом Норво, Нэтом Кингом Коулом, Эллой Фицджеральд, Чарли Барнетом и др. Умер он в 1957-м от рака.

СЛУШАЕМ: Гарри Джеймс (труба), Уилли Смит (вокал и альт-саксофон) «Who’s Sorry Now», концертная запись 1957 г.



Можно было бы продолжить составление такой «малой энциклопедии», но остановлюсь. Сколь допустимо говорить о своих привязанностях или вкусах, которые менялись, а иногда внезапно меняются и сегодня? Мне близки и интересны многие современные музыканты, играющие джаз-рок, фьюжн, новую импровизационную музыку или чёрт знает что. Симпатии возникают на концертах, на фестивалях, при прослушивании новых дисков. Что-то я к себе приближу, что-то подвину, и никого это не касается. Говоря о тех, кто уже ушел, я позволил себе представить их жизнь, их работу, их движение в музыке. Нельзя перенести себя в «Аполло» и в «Бёрдлэнд», невозможно полностью прочувствовать атмосферу и все реалии жизни того мира, который существовал без нас. Мне помогали фотографии, видеоклипы, аудио- и видеозаписи, книги, журналы, географические карты, словари американского слэнга, рассказы знакомых эмигрантов. Всё это создавало определённое впечатление о моих персонажах, а затем «вылилось» в тексты. Можете со мной не соглашаться. Можете возражать, упрекать в неточностях. И будете абсолютно правы! Но я не мог не рассказать о тех, виртуальная встреча с которыми формировала мой (только мой!) джазовый мир.