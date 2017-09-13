В Санкт-Петербурге открывается 4-й сезон «Джазовых вечеринок с Владимиром Фейертагом» на Фонтанке

1 октября в Санкт-Петербурге открывается четвёртый сезон цикла акустических концертов «Джазовые вечеринки с Владимиром Фейертагом», которые ведёт старейшина российской джазовой критики, историк джаза Владимир Фейертаг. Первым концертом цикла станет программа «Иоганн Себастьян Бах в ритмах джаза». Музыку великого композитора будут играть дуэтом пианистка Марина Рыбакова и гитарист Гасан Багиров (см. ранее в «Полном Джазе 2.0» от 19 июня 2017: Петербургский гитарист Гасан Багиров: юбилейное интервью для «Джаз.Ру»).

«Джазовые вечеринки» проходят в резиденции «Петербург-концерта» — старинном особняке Дома Кочневой на Фонтанке, рядом с Аничковым дворцом. Обаяние и безусловный авторитет автора проекта привлекают настоящих звёзд современного отечественного джаза. Дружеская атмосфера творческого общения, яркие и ироничные комментарии ведущего, полностью акустический формат исполнения (без звукоусиления) — всё это делает проект уникальным. Все присутствующие могут задавать вопросы исполнителям и выражать свои эмоции во время концерта и после его окончания. Это только приветствуется.

1 октября, 19:00, Дом Кочневой на Фонтанке: наб. реки Фонтанки, 41, м. «Гостиный двор».

Касса: (812)710-4062, с 12:00 до 19:00. Билеты (700 ₽) можно забронировать по телефону или на сайте «Петербург-концерта».