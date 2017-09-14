Пианист Валерий Гроховский получил Премию города Москвы в области литературы и искусства

Редакция «Джаз.Ру» поздравляет замечательного российского пианиста Валерия Гроховского, который в последние годы возглавляет лучшую в стране программу подготовки джазовых солистов — кафедру инструментального джазового исполнительства РАМ им. Гнесиных, с присуждением ему премии города Москвы 2017 года в области литературы и искусства. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий 2 августа, имена лауреатов были объявлены 12 сентября. Признание — это то, чего никогда не бывает мало, даже если с точки зрения московских властей искусство джаза проходит по разделу «циркового и эстрадного искусства»!

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ

3 августа 2017 г. N 52-УМ

О присуждении премий города Москвы 2017 года в области литературы и искусства

В соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. №38 «О наградах и почетных званиях города Москвы», на основании предложений Комиссии по премиям города Москвы в области литературы и искусства:

1. Присудить премии города Москвы 2017 года в области литературы и искусства:

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[…]

1.8. В номинации «Цирковое и эстрадное искусство» (одна премия) — за вклад в развитие отечественного джазового искусства и концертные программы последних лет

Гроховскому Валерию Александровичу — директору департамента по развитию концертной и просветительский деятельности, заведующему кафедрой инструментального джазового исполнительства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Мэр Москвы С.С.Собянин







