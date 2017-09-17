Петербургский контрабасист Владимир Волков покажет в московском КЦ «ДОМ» своё «Волковтрио»

27 сентября в Культурном центре «ДОМ» выступает «Волковтрио» (Санкт-Петербург) — коллектив, в стилистическом определении которого специалисты колеблются между терминами «авант-рок» и «авант-фри-рок». Так или иначе, прославленный контрабасист Владимир Волков (дуэт Гайворонский-Волков, трио Гайворонский-Волков-Кондаков, трио Андрея Кондакова, дуэт с рок-певцом Леонидом Фёдоровым, рок-группа «АукцЫон» и др.), гитарист Святослав Курашов и барабанщик Денис Сладкевич действительно играют громкую, активную инструментальную музыку на грани авант-рока и свободной импровизации — то, что в истории современной музыки в 1990-е называлось «джем-бэнд» (группы, играющие импровизационную музыку в звучаниях и энергегике рока), причём в получившем распространение в 2000-х формате «пауэр-трио» (громкое инструментальное трио с солирующим гармоническим инструментом: фортепиано, гитара и т. п.).

Группа «Волковтрио» была создана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Содружество Владимира Волкова, Святослава Курашова и Дениса Сладкевича сложилось ещё во времена совместной работы над проектами Сергея Курёхина. Рассказывает Владимир Волков:

— Познакомились мы со Славой Курашовым на записи музыки к фильму «Над тёмной водой» Дмитрия Месхиева. Музыку к фильму писал Сергей Курёхин, и там все перезнакомились. Потом появился барабанщик Денис Сладкевич, которого Слава знал до этого, и мы просто попробовали что-то сыграть. Потом на одном из больших сборных концертов нас попросили сыграть трио и, когда мы пришли на концерт, я увидел афишу, на которой было написано «Волков-трио». Так и пошло. Собственно, я не считаю себя там лидером, но какие-то музыкальные идеи, которые раньше ни в каких проектах не осуществлялись, здесь стали каким-то образом через звуки появляться. Они шли всё-таки скорее от того, что мы играем вместе, от состояния, которого не было раньше и которое в этом составе появилось. И Курашов, и Сладкевич играли много рок-музыки, музыки инди, я же такой музыки не играл. Видимо, благодаря этому почему-то что-то вдруг пошло, пошло, и какая-то энергия вдруг появилась совместная, и всё стало куда-то продвигаться…

Группа концертирует не слишком часто, но за 22 года работы выступала на множестве фестивалей в России, Сербии, США, активно сотрудничала с лидером группы «АукцЫон» Леонидом Фёдоровым и исследователем русского фольклора Сергеем Старостиным, работала с целым рядом джазовых, новоджазовых, world-артистов, среди которых Аркадий Шилклопер, Игорь Бутман, Кайгал-оол Ховалыг (группа «Хуун-Хуур-Ту»), Дамо Судзуки (Can), Трей Ганн и Пат Мастелотто (King Crimson, TU), французский мастер губной гармоники Оливье Кер-Урио, живущая в Австрии тувинская авангардная вокалистка Саинхо Намчылак, живущий в Нидерландах сенегальский певец Мола Силла, хор «Сирин», а также поэты Дмитрий Пригов, Алексей Хвостенко, Анри Волохонский, рок-группы Tequilajazzz, «Колибри» и др.

ДАЛЕЕ: контакты, билеты, ВИДЕО

27 сентября, 20:00: КЦ «ДОМ», Б. Овчинниковский пер 24/4, м. Новокузнецкая, тел. +7(495)953-7236. Билеты: в предварительной продаже 800 ₽, в день концерта 1000 ₽.

ВИДЕО: «Волковтрио» — «Вторая Африканская»: выступление в саду Фонтанного дома на фестивале «Бродский Drive Джаз», 02.07.2017

