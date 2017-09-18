Радио JAZZ 89.1 FM: новая рубрика на волнах джазового радио. Эфир продолжает меняться

«Джаз.Ру» регулярно освещает деятельность работающей в диапазоне FM московского вещательного региона специализированной радиостанции Радио JAZZ 89.1 FM. В эфире она с осени 2002 г. Ранние версии «Радио Джаз» специализировались на «гладком джазе» (smooth jazz) и тому подобной комфортно-фоновой «новой музыке для взрослых». Летом 2014 г. станция вошла в состав «Мультимедиа Холдинга» («Наше радио», «Best FM», «Rock FM»). С этого момента эфир Радио Jazz 89.1 FM начал быстро меняться, и радиостанция предприняла значительные усилия, чтобы стать более заметным игроком на музыкальном рынке — причём именно в джазовом его сегменте. Как мы уже сообщали, с марта 2017 у Радио Jazz 89.1 FM новый программный директор — Пётр Дмитриев, который раньше работал на этой же станции музыкальным редактором. «Джаз.Ру» в начале лета 2017 опубликовал интервью с Петром, в котором он декларировал новую эфирную политику радиостанции. И вот новые перемены: c сентября по ноябрь 2017 на волне Радио Jazz выходит новая рубрика «Мой любимый джаз», в которой российские деятели культуры рассказывают о своём любимом джазовом произведении.

В записи выпусков рубрики приняли участие народные артисты России саксофонист Игорь Бутман, композитор и пианист Анатолий Кролл, пианист Сергей Жилин, саксофонист Алексей Козлов, пианист Даниил Крамер; русская звезда американского джаза — трубач Алекс Сипягин; известные российские музыканты неджазовых направлений — певцы Валерий Сюткин, Иван Дорн, лидер группы Tesla Boy Антон Севидов, Андрей Макаревич, Варвара Визбор; музыкальные критики Артемий Троицкий, Борис Барабанов и многие другие. Рубрика выходит в эфир каждый день в начале очередного эфирного часа.

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