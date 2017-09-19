Клуб Алексея Козлова запускает концертный цикл «Лаборатория авангардного джаза Trane Zen Art»

25 сентября в московском Клубе Алексея Козлова во вновь открывшейся мансарде — дополнительном концертном пространстве на 4 этаже паба The Left Bank — открывается концертный цикл «Лаборатория авангардного джаза Trane Zen Art». Художественный руководитель цикла — доктор физико-математических наук Михаил Сапожников, известный не только как учёный, но и как один из крупнейших в Москве специалистов по творчеству Джона Колтрейна. Именно он перевёл с английского выпущенный московским издательством «Арт-Волхонка» в 2015 г. труд историка джаза Льюиса Портера «Джон Колтрейн: жизнь и музыка», а также — в 2007 — книгу Эшли Кана «Kind of Blue. История создания шедевра Майлса Дэйвиса». Осенью 2016 Сапожников принимал участие в организации фестиваля «Звук. Свет. Форма», приуроченного к 90-летию со дня рождения Джона Колтрейна, который состоялся в музее современного искусства «Гараж».

Название концертного цикла, как поясняет его арт-директор, расшифровывается так: «Трейн» — это музыкантское прозвище Джона Колтрейна; «дзен» Сапожников определяет как «искусство дзен, основанное на мистическом созерцании» (в действительности дзен, или дзэн — одно из направлений буддизма, в котором духовные практики действительно фокусируются на «мистическом созерцании»), наконец, слово «искусство» — art — позволяет замкнуть строку, образовав палиндром, одинаково читающийся в обе стороны: TRANE ZEN ART. По словам Михаила Сапожникова, концепция цикла — поддержка новых направлений современного джаза в России. Помимо собственно концертов, в программе цикла предусматриваются джемы, лекции, фильмы, дискуссии.

ДАЛЕЕ: программа открытия цикла 25 сентября, контакты, обращение к музыкантам, как попасть

25 сентября программа включает пресс-конференцию и фуршет, после которой выступит «хаус-бэнд» цикла — «Круглый Бенд» Алексея Круглова (альт-саксофон, бассетгорн): Юлия Маликова — труба, флюгельгорн; Алексей Наджаров — фортепиано; Денис Шушков — контрабас; Пётр Талалай — барабаны. Концерт будет тематическим и охватит несколько десятилетий истории джаза ХХ столетия: первое отделение называется «Корни бибопа», второе — «Хард-боп, кул, ладовый джаз, фри-джаз».

Михаил Сапожников также обращается к музыкантам:

— Приходите с инструментами! Предлагаю принять участие в Большом Джеме COSMOS (акроним от Compassion — Ogunde — Serenity — Mars — Ole — Seraphic light) из пьес великого Джона Колтрейна!

25 сентября, 19:00 (вход свободный). Клуб Алексея Козлова, мансарда — 4 этаж паба The Left Bank, ул. Маросейка, 9/2, вход с Большого Златоустинского пер., тел. +7(926)952-0077