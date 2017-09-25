Большой Джазовый Оркестр трубача Петра Востокова впервые выступит в Санкт-Петербурге

12 октября в ДК Ленсовета состоится концерт «Джаз мирового кино»: базирующийся в столице Большой Джазовый Оркестр п/у трубача Петра Востокова впервые выступит в Санкт-Петербурге. В программу концерта войдут джазовые версии известных мелодий — как из классических голливудских фильмов «Серенада солнечной долины», «Волшебник страны Оз», «Вестсайдская история», из фильмов «бондианы» и даже из самого первого звукового полнометражного фильма «Певец джаза» (1927), так и более современных кинобестселлеров, типа «Коттон-Клаб» и «Авиатор».

Традиции джазовой музыки неотделимы от танцевальной культуры, ведь что модно слушать, под это модно и танцевать. В этот вечер в ДК Ленсовета лучшие пары петербургских клубов танцуют в стиле lindy hop, authentic jazz, balboa. Концерт Большого Джазового Оркестра объединит музыку и танец в ретроспективе любимых мелодий мирового кинематографа. Танцевальные мастер-классы для всех желающих перед концертом и в антракте дадут профессионалы, участники Swingfest’a.

Золотая джазовая лихорадка, время свинга и километровых очередей в танцевальные залы — такую атмосферу воскрешает на своих концертах Большой Джазовый Оркестр. Воссоздавая подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры, оркестр представляет своим слушателям уникальные программы, посвященные «выдающимся гигантам оркестрового джаза». Разные эпохи и направления: от свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмана до засвингованного рока конца 60-х годов Бадди Рича, от развлекательного танцевального свинга до серьёзных сочинений крупной формы — сюит Дюка Эллингтона, от классического мамбо Тито Пуэнте и Переса Прадо до джазовых интерпретаций музыки группы The Beatles.

Оркестр был создан трубачом Петром Востоковым и вокалисткой Дарьей Антоновой в 2010 г. Восемнадцать музыкантов: саксофоны, трубы, тромбоны, гитара, фортепиано, ударные, контрабас и солистка — в Большой Джазовый Оркестр (БДО) входят молодые таланты-единомышленники, солисты ведущих джазовых биг-бэндов Москвы, лауреаты многочисленных джазовых конкурсов и фестивалей.

Говорит Пётр Востоков:

— Для первого концерта в Петербурге мы выбрали две наиболее демократичные темы в джазовой музыке: вечные мелодии раннего классического американского кинематографа и чарующих ритмов «танцевальной лихорадки» конца 30-х годов, этого подлинного джаза, который вошел в историю как «лучшая музыка на земле». Специально для этого концерта мы открываем небольшой танцевальный партер, и каждый сможет быть полностью свободным, что так важно для нашего искусства!

Музыканты сотрудничают с музеями и издателями, разыскивают оригинальные партитуры, расшифровывают грамзаписи, чтобы воссоздать аутентичность джазовой музыки 20-40-х годов и воспроизводить её в том варианте, в котором она была задумана: с теми же штрихами, вибрациями и балансом звука, что можно сделать только на оригинальных старинных инструментах.

«Под руководством выдающегося российского джазового трубача Петра Востокова… оркестр представляет музыку из великого наследия золотого века джаза не как музейные экспонаты, а как живую, увлекательную звуковую ткань, актуальную и сейчас», пишет Кирилл Мошков, главный редактор журнала «Джаз.Ру».

Уже в апреле 2011 г. оркестр получил Гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей «Усадьба Джаз» и в том же году стал лауреатом первого международного джазового фестиваля молодых исполнителей «Гнесин Джаз». Оркестр играл на множестве российских и международных джазовых фестивалей, выступает в самых престижных залах, среди которых Московская консерватория, Дом Музыки, Государственный Кремлёвский дворец.

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12 октября, начало 19:00, ДК Ленсовета: Каменноостровский пр., 42, м. Петроградская. Билеты (от 500 до 3000 ₽) — в кассе ДК (тел. +7(812)346-0438, 11:00 — 14:00, 15:00 — 19:00) без наценки; онлайн можно купить на сайте ДК или на Кассир.Ру.

ВИДЕО: Большой Джазовый Оркестр «Drum Boogie»

Концерт в Центральном Доме художников 28.09.2016. Вокал — Дарья Антонова, тенор-саксофон Юрий Севастьянов, труба Пётр Востоков, барабаны Александр Зингер









