«Джаз в метро»: к 95-летию отечественного джаза Московское метро представит книги и фильмы о джазе

1 октября, как известно, исполняется 95 лет со дня первого джазового концерта в России: в этот день в 1922 г. в Москве выступил «Джаз-банд Валентина Парнаха» — ансамбль московских энтузиастов новой музыки во главе с поэтом, переводчиком и… танцором-импровизатором Валентином Парнахом (1891-1951). В честь 95-летия отечественного джаза ГУП «Московский метрополитен», ПАО Сбербанк, журнал «Джаз.Ру» и музыкальное издательство ArtBeat Music представляют 29 сентября цикл мероприятий «Джаз в метро».

В 19:00 в Технической библиотеке метрополитена на станции Выставочная (ответвление Филёвской линии, между Киевской и Международной) состоится презентация цикла книг о джазе издательства «Планета Музыки», которую проведёт главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Это мероприятие открыто для всех желающих, вход бесплатный (подробности см. ниже).

В 20:00 на той же станции в Центре профориентации метрополитена Кирилл Мошков и продюсер музыкального издательства ArtBeat Music Николай Богайчук отметят 55-летие гастролей по СССР великого джазмена Бенни Гудмана и его оркестра: будет показан документальный фильм 1962 года «Бенни Гудман в СССР», а затем представлены виниловые альбомы, запечатлевшие выступления американских джазменов в Советском Союзе. Это тоже бесплатное мероприятие для всех желающих (подробности см. ниже).

А в 2:00, после окончания движения поездов, на одной из станций состоится уникальный ночной концерт «Джаз в метро», на котором выступят Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова, народный артист России гитарист Алексей Кузнецов и певец Валерий Сюткин со своим проектом Light Jazz. На этот концерт вход будет осуществляться только по приглашениям. Количество гостей ограничено. Москвичи могут поучаствовать в розыгрыше приглашений на двоих. Для этого нужно в приложении столичной подземки для мобильных устройств выбрать любую станцию МЦК и нажать на «Дать предложение». В сообщении требуется указать любого джазового исполнителя или песню, своё полное имя, телефон и электронную почту. Выбор победителей, которые получат приглашения, будет осуществлен с помощью генератора случайных чисел.

ДАЛЕЕ: подробности о бесплатных мероприятиях цикла «Джаз в метро» 29 сентября

19:00. Презентация серии книг о джазе издательства «Планета Музыки»

Санкт-петербургское издательство «Планета Музыки» — подразделение крупного издательского дома «Лань», специализирующегося в основном на учебной литературе. В 2007 г. издательство начало обширную программу публикации книг о джазе. Первым вышел сборник работ выдающегося российского популяризатора джаза Юрия Верменича (1934-2016) «Джаз. История. Стили. Мастера»: к настоящему моменту он выдержал уже два переиздания. За десять лет издательство выпустило более двух десятков книг, посвящённых джазу — от учебных пособий для молодых музыкантов до солидных трудов по истории и теории джазового искусства. Это больше, чем было издано книг о джазе всеми остальными российскими издательствами, вместе взятыми, за тот же период!

Книги представляет редактор серии и автор ряда книг о джазе — главный редактор российского джазового издания «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Сотрудничество московского автора с «Планетой Музыки» началось в 2008 г. с его книги «Индустрия джаза в Америке» — первого исследования джазового сектора американской музыкальной индустрии, написанного и изданного на русском языке и во многом меняющего представления читателя о том, как устроено и как работает джазовое сообщество на родине этого вида музыки. В 2014 г. вышло расширенное переиздание этой книги — «Индустрия джаза в Америке. XXI век». Кроме того, Мошков написал и выпустил в «Планете Музыки» книгу «Блюз. Введение в историю», выступил соавтором и редактором-составителем сборников «Великие люди джаза» и «Российский джаз», а также инициировал и подготовил к изданию посмертный сборник трудов первопроходца отечественного «джазоведения» Леонида Переверзева — «Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе».

Кроме этих книг, будет представлен широкий спектр книг о джазе: труд по истории отечественного джаза старейшины российской джазовой критики Владимира Фейертага, учебники по теории и стилистике джаза, пособия по импровизации. Все книги можно будет приобрести на презентации по цене издательства.

29 сентября, 19:00, техническая библиотека метрополитена на станции «Выставочная». Вход свободный

20:00. Документальный фильм «Бенни Гудман в СССР», 1962 / Виниловый альбом «Бенни Гудман в Москве», 1962

55 лет назад, летом 1962 г., по Советскому Союзу гастролировал оркестр Бенни Гудмана, в котором легендарный кларнетист свинговой эры собрал буквально весь цвет нью-йоркского джаза тех лет. Это был первый большой гастрольный тур звёзд американского джаза по Советскому Союзу: оркестр Гудмана провёл в СССР больше месяца и дал 32 концерта в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ташкенте и Москве — в общей сложности для 180 000 (ста восьмидесяти тысяч!) слушателей. Первая, после более чем трёх десятилетий, встреча советских слушателей и музыкантов со звёздами американского джаза (предыдущая была в 1926, когда по СССР гастролировали «Короли джаза» барабанщика Бенни Пэйтона), стала этапным моментом для развития джазового искусства в России: американские музыканты обнаружили в Москве и Ленинграде бурно растущую джазовую сцену, которая, несмотря на оторванность от мирового джазового движения за «железным занавесом», быстро развивалась и начинала давать интересные и оригинальные плоды.

Ленинградская студия документальных фильмов выпустила киноленту об этих гастролях, ставшую любопытным документом первой крупной встречи советских слушателей с мировым джазовым искусством. Фильм представит главный редактор российского журнала о джазе «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, член правления российского Центра исследования джаза.

А осенью 1962 американская фирма грамзаписи RCA выпустила виниловый альбом с записями, сделанными в ходе выступлений оркестра Бенни Гудмана в СССР. Он получил название «Бенни Гудман в Москве», хотя в него вошли записи, сделанные и в других городах, прежде всего в Сочи. Дело в том, что первоначальное название, которое запланировал для альбома легендарный продюсер Джордж Авакян — этот видный энтузиаст советско-американских джазовых связей сам приезжал в СССР, чтобы наблюдать за процессом записи концертов — оказалось невозможно использовать: для антисоветски настроенной части американских потребителей название «Benny Goodman in USSR» звучало слишком вызывающе. Остановились на более нейтральном «Benny Goodman in Moscow».

Альбом — а также ещё ряд исторических виниловых изданий джаза советской эпохи — представит известный российский продюсер джазовых пластинок, выпустивший несколько сотен альбомов ведущих российских джазовых музыкантов, крупный коллекционер винила Николай Богайчук, который дважды в месяц ведёт в московском джаз-клубе «Эссе» сессии виниловых прослушиваний «Винтаж Винил».

29 сентября, 20:00, Центр профориентации метрополитена на станции «Выставочная». Вход свободный







