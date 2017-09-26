«Джаз в метро»: к 95-летию отечественного джаза Московское метро представит книги и фильмы о джазе

1 октября, как известно, исполняется 95 лет со дня первого джазового концерта в России: в этот день в 1922 г. в Москве выступил «Джаз-банд Валентина Парнаха» — ансамбль московских энтузиастов новой музыки во главе с поэтом, переводчиком и… танцором-импровизатором Валентином Парнахом (1891-1951). В честь 95-летия отечественного джаза ГУП «Московский метрополитен», ПАО Сбербанк, журнал «Джаз.Ру» и музыкальное издательство ArtBeat Music представляют 29 сентября цикл мероприятий «Джаз в метро».

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В 19:00 в Технической библиотеке метрополитена на станции Выставочная (ответвление Филёвской линии, между Киевской и Международной) состоится презентация цикла книг о джазе издательства «Планета Музыки», которую проведёт главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Это мероприятие открыто для всех желающих, вход бесплатный (подробности см. ниже).

Техническая библиотека метрополитена. Вход со станции Выставочная Филёвской линии
Техническая библиотека метрополитена. Вход со станции Выставочная Филёвской линии

В 20:00 на той же станции в Центре профориентации метрополитена Кирилл Мошков и продюсер музыкального издательства ArtBeat Music Николай Богайчук отметят 55-летие гастролей по СССР великого джазмена Бенни Гудмана и его оркестра: будет показан документальный фильм 1962 года «Бенни Гудман в СССР», а затем представлены виниловые альбомы, запечатлевшие выступления американских джазменов в Советском Союзе. Это тоже бесплатное мероприятие для всех желающих (подробности см. ниже).

Центр профориентации метрополитена. Вход со станции Выставочная Филёвской линии
Центр профориентации метрополитена. Вход со станции Выставочная Филёвской линии

А в 2:00, после окончания движения поездов, на одной из станций состоится уникальный ночной концерт «Джаз в метро», на котором выступят Большой Джазовый Оркестр п/у Петра Востокова, народный артист России гитарист Алексей Кузнецов и певец Валерий Сюткин со своим проектом Light Jazz. На этот концерт вход будет осуществляться только по приглашениям. Количество гостей ограничено. Москвичи могут поучаствовать в розыгрыше приглашений на двоих. Для этого нужно в приложении столичной подземки для мобильных устройств выбрать любую станцию МЦК и нажать на «Дать предложение». В сообщении требуется указать любого джазового исполнителя или песню, своё полное имя, телефон и электронную почту. Выбор победителей, которые получат приглашения, будет осуществлен с помощью генератора случайных чисел.

ДАЛЕЕ: подробности о бесплатных мероприятиях цикла «Джаз в метро» 29 сентября 

19:00. Презентация серии книг о джазе издательства «Планета Музыки»

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЛАНЕТА МУЗЫКИ

Санкт-петербургское издательство «Планета Музыки» — подразделение крупного издательского дома «Лань», специализирующегося в основном на учебной литературе. В 2007 г. издательство начало обширную программу публикации книг о джазе. Первым вышел сборник работ выдающегося российского популяризатора джаза Юрия Верменича (1934-2016) «Джаз. История. Стили. Мастера»: к настоящему моменту он выдержал уже два переиздания. За десять лет издательство выпустило более двух десятков книг, посвящённых джазу — от учебных пособий для молодых музыкантов до солидных трудов по истории и теории джазового искусства. Это больше, чем было издано книг о джазе всеми остальными российскими издательствами, вместе взятыми, за тот же период!

Кирилл Мошков (фото: Виктор Мананков)
Кирилл Мошков (фото: Виктор Мананков)

Книги представляет редактор серии и автор ряда книг о джазе — главный редактор российского джазового издания «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Сотрудничество московского автора с «Планетой Музыки» началось в 2008 г. с его книги «Индустрия джаза в Америке» — первого исследования джазового сектора американской музыкальной индустрии, написанного и изданного на русском языке и во многом меняющего представления читателя о том, как устроено и как работает джазовое сообщество на родине этого вида музыки. В 2014 г. вышло расширенное переиздание этой книги — «Индустрия джаза в Америке. XXI век». Кроме того, Мошков написал и выпустил в «Планете Музыки» книгу «Блюз. Введение в историю», выступил соавтором и редактором-составителем сборников «Великие люди джаза» и «Российский джаз», а также инициировал и подготовил к изданию посмертный сборник трудов первопроходца отечественного «джазоведения» Леонида Переверзева — «Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе».

Кроме этих книг, будет представлен широкий спектр книг о джазе: труд по истории отечественного джаза старейшины российской джазовой критики Владимира Фейертага, учебники по теории и стилистике джаза, пособия по импровизации. Все книги можно будет приобрести на презентации по цене издательства.

29 сентября, 19:00, техническая библиотека метрополитена на станции «Выставочная». Вход свободный

20:00. Документальный фильм «Бенни Гудман в СССР», 1962 / Виниловый альбом «Бенни Гудман в Москве», 1962

BENNY GOODMAN IN MOSCOW

55 лет назад, летом 1962 г., по Советскому Союзу гастролировал оркестр Бенни Гудмана, в котором легендарный кларнетист свинговой эры собрал буквально весь цвет нью-йоркского джаза тех лет. Это был первый большой гастрольный тур звёзд американского джаза по Советскому Союзу: оркестр Гудмана провёл в СССР больше месяца и дал 32 концерта в Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ташкенте и Москве — в общей сложности для 180 000 (ста восьмидесяти тысяч!) слушателей. Первая, после более чем трёх десятилетий, встреча советских слушателей и музыкантов со звёздами американского джаза (предыдущая была в 1926, когда по СССР гастролировали «Короли джаза» барабанщика Бенни Пэйтона), стала этапным моментом для развития джазового искусства в России: американские музыканты обнаружили в Москве и Ленинграде бурно растущую джазовую сцену, которая, несмотря на оторванность от мирового джазового движения за «железным занавесом», быстро развивалась и начинала давать интересные и оригинальные плоды.

Ленинградская студия документальных фильмов выпустила киноленту об этих гастролях, ставшую любопытным документом первой крупной встречи советских слушателей с мировым джазовым искусством. Фильм представит главный редактор российского журнала о джазе «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, член правления российского Центра исследования джаза.

А осенью 1962 американская фирма грамзаписи RCA выпустила виниловый альбом с записями, сделанными в ходе выступлений оркестра Бенни Гудмана в СССР. Он получил название «Бенни Гудман в Москве», хотя в него вошли записи, сделанные и в других городах, прежде всего в Сочи. Дело в том, что первоначальное название, которое запланировал для альбома легендарный продюсер Джордж Авакян — этот видный энтузиаст советско-американских джазовых связей сам приезжал в СССР, чтобы наблюдать за процессом записи концертов — оказалось невозможно использовать: для антисоветски настроенной части американских потребителей название «Benny Goodman in USSR» звучало слишком вызывающе. Остановились на более нейтральном «Benny Goodman in Moscow».

Николай Богайчук
Николай Богайчук

Альбом — а также ещё ряд исторических виниловых изданий джаза советской эпохи — представит известный российский продюсер джазовых пластинок, выпустивший несколько сотен альбомов ведущих российских джазовых музыкантов, крупный коллекционер винила Николай Богайчук, который дважды в месяц ведёт в московском джаз-клубе «Эссе» сессии виниловых прослушиваний «Винтаж Винил».

29 сентября, 20:00, Центр профориентации метрополитена на станции «Выставочная». Вход свободный




«Джаз в метро»: к 95-летию отечественного джаза Московское метро представит книги и фильмы о джазе: 1 комментарий

  1. Все книги уже есть давно. Когда же что-нибудь новенькое появится на русском языке?

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