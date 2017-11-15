Анатолий Кролл представляет XIV фестиваль «Российские звёзды мирового джаза-2017»

С 17 по 19 ноября в Московском международном Доме музыки состоится XIV фестиваль «Российские звёзды мирового джаза», который представляет народный артист РФ Анатолий Кролл при поддержке Департамент культуры Москвы и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Два концерта фестиваля (17 и 19 ноября) пройдут в Светлановском (Большом) зале ММДМ, один (18 ноября) — в Театральном зале.

В программе первого концерта 17 ноября впервые будет представлена программа выступлений лауреатов конкурсов «Гнесин джаз» и «Гнесин джаз — Голос»: победители обоих конкурсов разных лет выступят как солисты, а также в составе ансамблей, хоров и биг-бэндов. Продюсер и художественный руководитель фестиваля Анатолий Кролл представит обе категории лауреатов: детскую («Маленькие гиганты большого джаза») и молодёжную («Новое поколение российских джазовых талантов»).

Второй концерт, 18 ноября, называется «Коррида биг-бэндов» и представит настоящий, как в 30-е годы прошлого века, джазовый оркестровый «батл», в котором сойдутся «Академик Бэнд» п/у народного артиста РФ Анатолия Кролла и джаз-оркестр Белгородской государственной филармонии No Comment под руководством Владимира Уварова.

Финальный концерт в Светлановском зале 19 ноября называется «Новые шедевры симфоджаза» и вновь представит московской аудитории авторские композиции и аранжировки ветерана советского джазового оркестрового искусства — петербуржца Анатолия Кальварского, которому в этом году исполнилось 83. Анатолий Владимирович начинал в 60-е годы как пианист-джазмен в знаменитом ленинградском комбо Ореста Кандата, а затем руководил государственным биг-бэндом Азербайджана, много лет отдал оркестру Ленинградского радио и телевидения. Как аранжировщик для симфоджазовых составов, то есть биг-бэндов с расширенной струнной группой, он обладает особенным «фирменным» почерком. Его симфоджазовые оркестровки — из самых ярких в отечественном биг-бэндовом искусстве. 19 ноября их будут играть симфонический и джазовый оркестры Белгородской государственной филармонии. Дирижёр — заслуженный деятель искусств РФ Игорь Кантюков (Москва), солисты: заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Кальварский (фортепиано), народный артист РФ Давид Голощёкин (С.-Петербург) — скрипка, флюгельгорн, вибрафон, народный артист РФ Анатолий Кролл (фортепиано) и лауреаты международных конкурсов Анна Бутурлина, Юлиана Рогачёва, Павел Иванов (вокал) и Тимур Некрасов (саксофон). Ведущий этого концерта — главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

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17, 18, 19 ноября, 19:00, ММДМ (Светлановский зал и Театральный залы): Космодамианская наб., д. 52, стр. 8 (м. Павелецкая)

Заказ билетов на сайте или в кассах Дома Музыки: +7(495)730-1011.







