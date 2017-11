Скандинавские радикалы: шведско-норвежское трио The Thing возвращается в Москву с концертом

28 ноября в московском Культурном центре «ДОМ» выступает один из самых известных европейских составов «нового джаза» — скандинавское трио The Thing: Матс Густафссон (Mats Gustafsson) — саксофон, электроника (Швеция), Ингебригт Хокер Флатен (Ingebrigt Håker Flaten) — бас-гитара, контрабас (Норвегия) и Пол Нильссен-Лав (Paal Nilssen-Love) — ударные (Норвегия). Постоянный участник коллектива, который не появляется на сцене, но играет важную роль в выступлениях — шведский звукорежиссёр Микаэль Верлин (Mikael Werliin). Концерт проходит при поддержке посольства Норвегии в России и посольства Швеции в России. Информационные партнёры — журнал «Джаз.Ру» и портал Звуки.ру.

Выступления The Thing в Москве случаются нечасто, и это всегда событие для слушателя, жаждущего мощной музыки, — притом не обязательно именно джазовой: The Thing существуют вне жанровых и временных рамок, что постоянно подчеркивают в интервью; могут говорить практически на любом музыкальном языке — собственно джазовом (от Эллингтона и Колтрейна до Коулмана и Черри), рóковом (в их арсенале — гараж-рок, краут-рок, нойз-рок и даже хард-рок), а также экспериментально-электронном и неидиоматически-импровизационном.

Со времени предыдущего московского выступления трио прошло три года. В последние несколько лет The Thing еще больше внимания стали уделять протестной панк-энергетике (чего, как считают музыканты, невозможно не делать в нынешнем историческом контексте). В результате они заиграли ещё жестче. Так, контрабасист Ингебригт Хокер Флатен всё чаще использует бас-гитару, щедро сдабривая её звучание «дисторшном» — что особенно хорошо слышно на вышедшем два года назад диске «Shake», который некоторые специалисты считают чуть ли не лучшим альбомом The Thing за всю историю.

Саксофонист Матс Густафссон за это время перешёл пятидесятилетний рубеж. В своих экспериментах он разнообразен как никогда: наряду с The Thing, его главное детище сейчас — краут-фри-роковое трио Fire!, два года назад шумно выступившее в КЦ «ДОМ». А созданный на его основе монструозный Fire! Orchestra, возрождающий концепцию фри-джазового ансамбля как провозвестника идей свободного джаза о равенстве, взаимопомощи и общности, в этом году переживает уже четвёртую инкарнацию и готовится исполнять уже четвёртую большую музыкальную фреску, написанную самим Густафссоном. Басист Ингебригт Хокер Флатен также буквально фонтанирует новыми идеями: сейчас он много времени уделяет своему секстету The Young Mothers, который в прошлом году тоже выступил в КЦ «ДОМ». В Остине, штат Техас, где он живёт уже много лет, Ингебригт создал один из самых значительных в Америке фестивалей новой и экспериментальной музыки под названием Sonic Transmissions.

Наконец, барабанщик Пол Нильссен-Лав продолжает работать во множестве проектов с ведущими представителями свободной импровизации из Европы и США, и его тоже привлекает идея «крупной формы» — такого рода сочинительством он занимается в Large Unit, состоящем из десяти (не считая самого маэстро) молодых скандинавских импровизаторов, среди которых есть и уже весьма известные музыканты (многие помнят триумфальное выступление ансамбля на сцене КЦ «ДОМ» два года назад), а также в Pan-Scan Ensemble, образованном в прошлом году Полом совместно с его давним другом и соратником, тоже барабанщиком Столе Сульбергом.

Несмотря на всё увеличивающееся в последнее время количество проектов, Матс, Ингебригт и Пол никогда не забывают о трио The Thing, которое, несмотря ни на что, безусловно остаётся их главным и самым любимым детищем вот уже на протяжении почти двадцати лет. Музыканты выступают всё с новыми и новыми гостями; летом этого года The Thing записали в Осло ещё один студийный альбом, продюсером которого, кстати, выступил партнёр Густафссона по трио Fire! шведский басист Юхан Бертлинг. А буквально месяц назад австрийский лейбл Trost Records выпустил альбом, где The Thing музицируют с великим блюзовым гитаристом Джеймсом «Блад» Алмером.

ВИДЕО: The Thing на джаз-фестивале в Скопье, 2016



28 ноября, начало в 20:00. КЦ «ДОМ»: Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 (м. Новокузнецкая), тел. +7(495)953-7236. Билеты в предварительной продаже 1300 ₽; в день концерта — 1700 ₽. Стоимость абонемента на концерты 28 и 29 ноября — 2000 ₽. Количество абонементов ограничено. Абонементы можно приобрести только в кассе КЦ «ДОМ».