Петербургский фотохудожник Александр Смирнов (1945-2017). Фотоальбом «Джаз в СССР»

Утром 25 ноября в санкт-петербургской больнице после инсульта скончался джазовый фотохудожник Александр Смирнов. 8 октября ему исполнилось 72 года.

«Джаз.Ру» ранее неоднократно писал о выдающемся летописце ленинградской/санкт-петербургской и советской джазовой сцены. См., в частности, публикации от 08.10.2015 «Юбилей. Александр Смирнов, джазовый фотограф из Ленинграда» и от 01.09.2016 «В Петербурге вышел фотоальбом Александра Смирнова «Джаз в СССР».

Поскольку альбом «Джаз в СССР», включающий более чем 120 избранных кадров с лицами и событиями советской джазовой сцены с середины 1970-х и вплоть до рубежа 1980/90-х гг., был издан крошечным бумажным тиражом в 100 экземпляров и всего за полтора года превратился в букинистическую редкость, «Джаз.Ру» в память об Александре Смирнове представляет сетевую версию альбома. Его можно просмотреть в режиме слайд-шоу, кликнув на первый кадр (новое окно откроется во весь экран).

Александр Смирнов. Джаз в СССР Джаз в СССР: 000 обложка «Джаз в СССР». Фотоальбом Александра Смирнова / Сост. Н. Пашковская. — Спб.: «Арт-Экспресс», 2016. — 112 с.; ил. ISBN 978-5-4391-0209-9

Российское джазовое издание выражает глубокое соболезнование родным и близким Александра Смирнова, всему петербургскому джазовому сообществу.