Срочно в номер: лауреаты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза» в Ростове

24-27 ноября в Ростове-на-Дону состоялся XIII международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза», ставший в 2011 г. преемником Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей, который проводился в Ростове в 1990-2000-е гг. раз в два года (случались и более долгие перерывы). Конкурсные прослушивания прошли 25 и 26 ноября в зале Ростовского колледжа искусств.

Выступления 34 участников в номинациях «Саксофон», «Фортепиано», «Труба/тромбон», «Гитара», «Контрабас» и «Ударные инструменты» оценивало компетентное жюри, в которое входили:

председатель жюри — директор Государственного училища (колледжа) духового искусства (Москва), н.а. РФ Игорь Бутман ;

; зав. кафедрой инструментального джазового исполнительства Российской Академии музыки им. Гнесиных (Москва) Валерий Гроховский ;

; трубач Александр Сипягин (Нью-Йорк), художественный руководитель фестиваля «Джаз над Волгой» (Ярославль);

(Нью-Йорк), художественный руководитель фестиваля «Джаз над Волгой» (Ярославль); доцент Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, зав. отделением музыкального искусства эстрады Ростовского колледжа искусств контрабасист Адам Терацуян ;

; профессор кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. Рахманинова, з.а. РФ тромбонист Виктор Бударин ;

; заведующий джазовым отделением консерватории и руководитель муниципального биг-бэнда г. Кфар-Саба (Израиль) Александр Канцберг ;

; главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

26 ноября, после финального заседания жюри, были объявлены имена лауреатов и дипломантов конкурса. Лауреаты I, II и III степени (соответственно, три, восемь и 11 молодых музыкантов) получили дипломы и денежные премии, дипломанты конкурса — только дипломы.

27 октября в Ростовском музыкальном театре состоялся гала-концерт «Мир джаза», в котором приняли участие члены жюри конкурса, а также многие лауреаты прошлых лет.

ДАЛЕЕ: полный список лауреатов и дипломантов конкурса «Мир джаза-2017»

Лауреаты и дипломанты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»

Гран-при — не присуждён

I премия:

Виталий Эпов (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

(барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва Максим Беженов (саксофон) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Олег Прилуцкий (труба) — Санкт-Петербургский государственный институт культуры

II премия:

Даниэль Адиянц (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Филипп Терацуян (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Николай Ольшанский (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Денис Силантьев (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Дмитрий Чемырёв (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

Кирилл Левчук (саксофон) — Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Республика Беларусь

Даниэль Коэн (саксофон) — Высшая школа искусств, Израиль

Артём Плешков (гитара) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

III премия

Богдан Ефимов (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

(саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону Арсений Рыков (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва

(фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва Тигран Арутюнян (труба) — Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, Армения

(труба) — Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, Армения Максим Литвиненко (гитара) — Ростов-на-Дону

(гитара) — Ростов-на-Дону Роландас Бирюковас (гитара) — Литовская академия музыки и театра, Вильнюс

(гитара) — Литовская академия музыки и театра, Вильнюс Полина Бондареко (саксофон) — Ростов-на-Дону

(саксофон) — Ростов-на-Дону Виктор Лукин (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

(саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону Анна Сердюкова (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

(гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону Виталий Саткулов (саксофон) — Московский государственный институт культуры

(саксофон) — Московский государственный институт культуры Константин Чоботок (саксофон) — Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва

(саксофон) — Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва Наталья Вализер (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

Дипломанты:

Никита Мочалин (саксофон) — Белгородский государственный колледж искусств и культуры

(саксофон) — Белгородский государственный колледж искусств и культуры Валентин Дмитриев (саксофон) — Государственная Классическая академия им. Маймонида, Москва

(саксофон) — Государственная Классическая академия им. Маймонида, Москва Алиса Шестунова (фортепиано) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

(фортепиано) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону Владимир Владычкин (саксофон) — Московский государственный институт культуры

(саксофон) — Московский государственный институт культуры Константин Попеляев (барабаны) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

Редакция поздравляет лауреатов и дипломантов конкурса с удачными выступлениями. В ближайшие дни «Джаз.Ру» опубликует обширный фоторепортаж с конкурса, включая концерт-открытие в зале Колледжа искусств 24 ноября, прослушивания 25-26 ноября, награждение победителей 26 ноября и гала-концерт «Мир джаза» в Ростовском музыкальном театре 27 ноября.





