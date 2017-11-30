Срочно в номер: лауреаты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза» в Ростове

Редакция «Джаз.Ру»
 LK

24-27 ноября в Ростове-на-Дону состоялся XIII международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза», ставший в 2011 г. преемником Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей, который проводился в Ростове в 1990-2000-е гг. раз в два года (случались и более долгие перерывы). Конкурсные прослушивания прошли 25 и 26 ноября в зале Ростовского колледжа искусств.

Лауреаты и жюри XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»
Лауреаты и жюри XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»

Выступления 34 участников в номинациях «Саксофон», «Фортепиано», «Труба/тромбон», «Гитара», «Контрабас» и «Ударные инструменты» оценивало компетентное жюри, в которое входили:

  • председатель жюри — директор Государственного училища (колледжа) духового искусства (Москва), н.а. РФ Игорь Бутман;
  • зав. кафедрой инструментального джазового исполнительства Российской Академии музыки им. Гнесиных (Москва) Валерий Гроховский;
  • трубач Александр Сипягин (Нью-Йорк), художественный руководитель фестиваля «Джаз над Волгой» (Ярославль);
  • доцент Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, зав. отделением музыкального искусства эстрады Ростовского колледжа искусств контрабасист Адам Терацуян;
  • профессор кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. Рахманинова, з.а. РФ тромбонист Виктор Бударин;
  • заведующий джазовым отделением консерватории и руководитель муниципального биг-бэнда г. Кфар-Саба (Израиль) Александр Канцберг;
  • главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.
Жюри: Виктор Бударин, Александр Канцберг, Игорь Бутман, Валерий Гроховский, Адам Терацуян, Александр Сипягин, Кирилл Мошков. Справа директор Ростовского колледжа искусств Ирина Ищенко.
Жюри: Виктор Бударин, Александр Канцберг, Игорь Бутман, Валерий Гроховский, Адам Терацуян, Александр Сипягин, Кирилл Мошков. Справа директор Ростовского колледжа искусств Ирина Ищенко.

26 ноября, после финального заседания жюри, были объявлены имена лауреатов и дипломантов конкурса. Лауреаты I, II и III степени (соответственно, три, восемь и 11 молодых музыкантов) получили дипломы и денежные премии, дипломанты конкурса — только дипломы.
27 октября в Ростовском музыкальном театре состоялся гала-концерт «Мир джаза», в котором приняли участие члены жюри конкурса, а также многие лауреаты прошлых лет.

Гала-концерт: джаз-оркестр Адама Терацуяна (справа), Александр Сипягин, Игорь Бутман
Гала-концерт: джаз-оркестр Адама Терацуяна (справа), Александр Сипягин, Игорь Бутман

ДАЛЕЕ: полный список лауреатов и дипломантов конкурса «Мир джаза-2017» 

Лауреаты и дипломанты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»

  • Гран-при — не присуждён

I премия:

Виталий Эпов
Виталий Эпов
  • Виталий Эпов (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
  • Максим Беженов (саксофон) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Максим Беженов
Максим Беженов
  • Олег Прилуцкий (труба) — Санкт-Петербургский государственный институт культуры
Олег Прилуцкий (слева концертмейстер конкурса Андрей Марухин)
Олег Прилуцкий (слева концертмейстер конкурса Андрей Марухин)

II премия:

  • Даниэль Адиянц (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Даниэль Адиянц
Даниэль Адиянц
  • Филипп Терацуян (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Филипп Терацуян
Филипп Терацуян
  • Николай Ольшанский (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Николай Ольшанский
Николай Ольшанский
  • Денис Силантьев (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Денис Силантьев
Денис Силантьев
  • Дмитрий Чемырёв (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Дмитрий Чемырёв
Дмитрий Чемырёв
  • Кирилл Левчук (саксофон) — Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Республика Беларусь
Кирилл Левчук
Кирилл Левчук
  • Даниэль Коэн (саксофон) — Высшая школа искусств, Израиль
Даниэль Коэн
Даниэль Коэн
  • Артём Плешков (гитара) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
Артём Плешков
Артём Плешков

III премия

  • Богдан Ефимов (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
  • Арсений Рыков (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
  • Тигран Арутюнян (труба) — Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, Армения
  • Максим Литвиненко (гитара) — Ростов-на-Дону
  • Роландас Бирюковас (гитара) — Литовская академия музыки и театра, Вильнюс
  • Полина Бондареко (саксофон) — Ростов-на-Дону
  • Виктор Лукин (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
  • Анна Сердюкова (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
  • Виталий Саткулов (саксофон) — Московский государственный институт культуры
  • Константин Чоботок (саксофон) — Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва
  • Наталья Вализер (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

Дипломанты:

  • Никита Мочалин (саксофон) — Белгородский государственный колледж искусств и культуры
  • Валентин Дмитриев (саксофон) — Государственная Классическая академия им. Маймонида, Москва
  • Алиса Шестунова (фортепиано) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
  • Владимир Владычкин (саксофон) — Московский государственный институт культуры
  • Константин Попеляев (барабаны) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону

Редакция поздравляет лауреатов и дипломантов конкурса с удачными выступлениями. В ближайшие дни «Джаз.Ру» опубликует обширный фоторепортаж с конкурса, включая концерт-открытие в зале Колледжа искусств 24 ноября, прослушивания 25-26 ноября, награждение победителей 26 ноября и гала-концерт «Мир джаза» в Ростовском музыкальном театре 27 ноября.

Гала-концерт: трубач Александр Сипягин и саксофонист Игорь Бутман
Гала-концерт: трубач Александр Сипягин и саксофонист Игорь Бутман



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