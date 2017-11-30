Срочно в номер: лауреаты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза» в Ростове

|Редакция «Джаз.Ру»
24-27 ноября в Ростове-на-Дону состоялся XIII международный конкурс молодых исполнителей «Мир джаза», ставший в 2011 г. преемником Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей, который проводился в Ростове в 1990-2000-е гг. раз в два года (случались и более долгие перерывы). Конкурсные прослушивания прошли 25 и 26 ноября в зале Ростовского колледжа искусств.
Выступления 34 участников в номинациях «Саксофон», «Фортепиано», «Труба/тромбон», «Гитара», «Контрабас» и «Ударные инструменты» оценивало компетентное жюри, в которое входили:
- председатель жюри — директор Государственного училища (колледжа) духового искусства (Москва), н.а. РФ Игорь Бутман;
- зав. кафедрой инструментального джазового исполнительства Российской Академии музыки им. Гнесиных (Москва) Валерий Гроховский;
- трубач Александр Сипягин (Нью-Йорк), художественный руководитель фестиваля «Джаз над Волгой» (Ярославль);
- доцент Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, зав. отделением музыкального искусства эстрады Ростовского колледжа искусств контрабасист Адам Терацуян;
- профессор кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. Рахманинова, з.а. РФ тромбонист Виктор Бударин;
- заведующий джазовым отделением консерватории и руководитель муниципального биг-бэнда г. Кфар-Саба (Израиль) Александр Канцберг;
- главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.
26 ноября, после финального заседания жюри, были объявлены имена лауреатов и дипломантов конкурса. Лауреаты I, II и III степени (соответственно, три, восемь и 11 молодых музыкантов) получили дипломы и денежные премии, дипломанты конкурса — только дипломы.
27 октября в Ростовском музыкальном театре состоялся гала-концерт «Мир джаза», в котором приняли участие члены жюри конкурса, а также многие лауреаты прошлых лет.
ДАЛЕЕ: полный список лауреатов и дипломантов конкурса «Мир джаза-2017»
Лауреаты и дипломанты XIII международного конкурса молодых исполнителей «Мир джаза»
- Гран-при — не присуждён
I премия:
- Виталий Эпов (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Максим Беженов (саксофон) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Олег Прилуцкий (труба) — Санкт-Петербургский государственный институт культуры
II премия:
- Даниэль Адиянц (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Филипп Терацуян (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Николай Ольшанский (контрабас) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Денис Силантьев (барабаны) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Дмитрий Чемырёв (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Кирилл Левчук (саксофон) — Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск, Республика Беларусь
- Даниэль Коэн (саксофон) — Высшая школа искусств, Израиль
- Артём Плешков (гитара) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
III премия
- Богдан Ефимов (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
- Арсений Рыков (фортепиано) — Российская Академия музыки им. Гнесиных, Москва
- Тигран Арутюнян (труба) — Ереванская государственная консерватория им. Комитаса, Армения
- Максим Литвиненко (гитара) — Ростов-на-Дону
- Роландас Бирюковас (гитара) — Литовская академия музыки и театра, Вильнюс
- Полина Бондареко (саксофон) — Ростов-на-Дону
- Виктор Лукин (саксофон) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
- Анна Сердюкова (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
- Виталий Саткулов (саксофон) — Московский государственный институт культуры
- Константин Чоботок (саксофон) — Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва
- Наталья Вализер (гитара) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
Дипломанты:
- Никита Мочалин (саксофон) — Белгородский государственный колледж искусств и культуры
- Валентин Дмитриев (саксофон) — Государственная Классическая академия им. Маймонида, Москва
- Алиса Шестунова (фортепиано) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
- Владимир Владычкин (саксофон) — Московский государственный институт культуры
- Константин Попеляев (барабаны) — Ростовский колледж искусств, Ростов-на-Дону
Редакция поздравляет лауреатов и дипломантов конкурса с удачными выступлениями. В ближайшие дни «Джаз.Ру» опубликует обширный фоторепортаж с конкурса, включая концерт-открытие в зале Колледжа искусств 24 ноября, прослушивания 25-26 ноября, награждение победителей 26 ноября и гала-концерт «Мир джаза» в Ростовском музыкальном театре 27 ноября.