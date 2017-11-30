Рецензии «Джаз.Ру». Книга Стива Дэя «Слушая трио Ганелина. Русский триптих»

Стив Дэй. Слушая трио Ганелина. Русский триптих (Listening to the Music of The Ganelin Trio — A Russian Triptych)

Пальмира, Санкт-Петербург, 2017

Мягкая обложка, 224 c. ISBN 978-5-521-00846-9

На фоне недавно опубликованных «Джаз.Ру» письменных разборок бывших членов этого трио было очень интересно прочитать совершенно свежий взгляд из-за рубежа на музыку уже не существующего коллектива.

Я буквально махом прочитал эту небольшую книжицу, переведённую на русский язык. Настолько она меня захватила, что придётся внимательно перечитывать, может — и не один раз, да ещё под звуки некоторых упоминаемых в книге записей, которые придётся достать с полки моей коллекции виниловых пластинок.

Хотя книга написана именно в текущем году, даже с упоминанием в тексте событий 2017 года, автор, по всей видимости, не читал полемики и не знает, из-за чего сыр-бор разгорелся между членами бывшего трио. Иначе, возможно, предпочёл бы другое название своего эссе. Кто заинтересован, наверное, уже читали в сети перепалку бывших соратников по борьбе за новые взгляды на импровизационную музыку (см. начало полемики: Вячеслав Ганелин: «Сказано… (Postludium)». Прямая речь: почему Трио больше никогда не будет; ответ владельца Leo Records: Лео Фейгин: «Если писать Ge-Te-Che, то получится какой-то крокодил». Отвечая Вячеславу Ганелину и финал: По следам письма Вячеслава Ганелина «Почему Трио больше никогда не будет». Ответ Владимира Тарасова. — Ред.).

Так вот, о книге.

Автор Стив Дэй (Steve Day) — писатель, поэт, журналист, критик и музыкант-перкуссионист из юго-западной Англии. Много публиковался в различных печатных изданиях, в том числе и джазовых.

Как пишет сам автор, с первого приобретённого им CD «Poco A Poco» музыка Трио Ганелина «покатилась на него, как снежный ком». В течение 30 лет Стив находится в пучине музыки ГТЧ, полностью погрузившись в неё. Поэтому и рассуждения о «прелестях» её — не взгляд любителя-дилетанта, а глубоко выверенное исследование каждой минуты звучания записей музыкантов. Да и само построение книги по главам соответствует по названиям одиннадцати трекам вышеупомянутой записи, с предварительным пояснением каждого трека.

Кроме того, в книге имеется много интересных рассуждений и бытовых событий из жизни автора, вплетённых в канву повествования. Например, «Как сочинять импровизацию», или «Музыка без «искусствоведов в штатском», или о посещении автора дома Лео Фейгина — хранителя русской импровизационной музыки на Западе. Лео угощал Стива настоящим борщом под водочку (хотя автор приехал на машине). Отличную фразу Стива я взял на заметку: «Опрокинуть рюмку — уже своего рода торжество». Очень подходит для редкого сбора друзей у меня дома. А борщ Стив описал как мешанину «малинового цвета, вкуснейшее блюдо из глубин земли».

ДАЛЕЕ: окончание рецензии, ссылка на приобретение книги

Но не буду пересказывать всё содержание книги. Оно доставит истинное удовольствие настоящим любителям импровизационной музыки, слушавшим эту музыку с 70-х годов по настоящее время.

В книге приведена дискография собственно трио, так и отдельных её членов после распада, а в качестве постскриптума — три рецензии автора на диски, записанные Вячеславом Ганелиным в последние годы.

В заключение — одна цитата из книги:

…Так устроен человек: люди, которые делили в жизни всё, хотят снова сблизиться, но, тем не менее, находясь в одной комнате, не могут сделать несколько шагов навстречу друг другу. Может быть, имеет смысл всё-таки сделать эти несколько шагов… но не исключено, что лучше оставить всё в прошлом.







