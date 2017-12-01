«Полукруглое соло»: юбилейный концерт пианиста Романа Столяра в Новосибирске

7 декабря в Новосибирске отмечает своё 50-летие теоретик и практик свободной импровизации, пианист, композитор, педагог и один из авторов журнала «Джаз.Ру» — Роман Столяр. Юбилей он встретит в родном городе сольным концертом. Программа, озаглавленная «Полукруглое соло», анонсирована следующим образом:

Пригоршня клавиш, щедро сдобренная нервными флейтовыми пассажами и приукрашенная электроникой — рецепт блюда, которое преподнесет этот вечер каждому пришедшему. Пропорции, как всегда, непредсказуемы, может получиться что угодно. Тем оно и ценно.

Новосибирский композитор и пианист Роман Столяр хорошо известен далеко за пределами Сибири. Выпускник теоретико-композиторского факультета Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, он участвовал в посвящённых джазовой и импровизационной музыке фестивалях и конференциях более чем в двадцати странах мира, включая США, Японию, Китай и страны Европы, вёл семинары и мастер-классы по коллективной импровизации в учебных заведениях России, Швейцарии, Франции, Италии и Америки, на независимых площадках Германии и Австрии. В списке имён музыкантов, с которыми сотрудничал Роман Столяр — известные импровизаторы: Уильям Паркер, Доминик Дюваль, Оливер Лэйк, Винни Голиа, Томас Бакнер, Миа Забелка, Сьюзан Аллен, Ассиф Цахар и многие другие. Его книга «Современная импровизация, практический курс для фортепиано» стала первым учебным пособием по свободной импровизации, написанным российским автором. Роман Столяр — член Союза композиторов России, почетный член Международного общества импровизационной музыки. Свободная импровизация — не единственное занятие музыканта: на протяжении многих лет Столяр преподавал историю стилей на эстрадно-джазовом отделении Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова (эта работа была суммирована им в вышедшей в 2015 г. книге «Джаз. Введение в стилистику»), а в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус» он уже два десятилетия работает заведующим музыкальной частью. Кроме того, он много пишет о музыке. «Джаз.Ру» как в онлайн-версии, так и в печатном издании публиковал эссе Романа, посвящённые практике свободной импровизации, а также его репортажи с различных форумов импровизационной музыки по всему миру (см., например, «Сибирский опыт. Как мы делали оркестр импровизаторов в Шанхае»). 7 декабря, 20:00, Новосибирск, арт-кафе «Агарта» (проспект Маркса, 53 ). Ссылки на событие в соцсетях: ФБ, ВК.