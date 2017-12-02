Вокалистка Таня Балакирская представит в Москве авторскую программу с трио пианиста Дмитрия Илугдина

5 декабря в Клубе Игоря Бутмана на Таганке состоится концерт вокалистки и автора песен, которую хорошо знают читатели «Джаз.Ру»: ведь именно Таня Балакирская сделала все обложки печатных номеров нашего издания как дизайнер, и при этом много лет публиковалась в «Джаз.Ру» как автор интереснейших репортажей с джазовых фестивалей и основополагающих интервью с целым рядом выдающихся музыкантов (Курт Эллинг, Бобби Макферрин, Патрисия Барбер, Виктор Бэйли, Авишай Коэн и др.). Но мы всегда знали, что работа в музыкальном журнале для Тани — только часть жизни, а главное для неё — создание и исполнение музыки.

Singer-songwriter — понятие, которому в русском языке до сих пор нет адекватного перевода. Певица, поющая собственные песни? У нас есть собственный оттенок этого понятия, навеянный «авторской песней». В джазе и смежных жанрах это в России более редкое явление. И вот Таня как раз прекрасный образец явления «singer-songwriter» в его мировом смысле на российской почве.

Таня Балакирская — необычное явление для отечественной сцены. Талантливая, «широко известная в узких кругах», обласканная отзывами коллег и зарубежных СМИ, она живёт в отдалении от столицы и после рождения двоих детей редко появляется на московских площадках. Однако творческую работу всё же продолжает: в 2016 г. Таня записала EP, на котором её партнёрами выступили швейцарские музыканты Франц Хеллмюллер (гитара) и Йохен Бальдес (саксофон, бас-кларнет); в 2017-м эта запись была издана на авторитетном швейцарском лейбле Unit Records. В текущем году Таня успешно сотрудничала с выдающимся джазовым ансамблем LRK Trio; в настоящий момент взаимодействует с трио пианиста Дмитрия Илугдина. Вокалистка отмечает, что его участники очень тонко и точно чувствуют и бережно передают суть её произведений.

5 декабря Таня Балакирская выступит в клубе Игоря Бутмана на Таганке совместно с Дмитрием Илугдиным (фортепиано), Петром Ившиным (барабаны), Виктором Шестаком (бас) и Александром Бруни (флейта). «Я надеюсь, что мы сможем показать зрителям две совершенно новые песни; кроме того, на концерте ожидаются гостьи — фантастические вокалистки Александра Магерова и Алина Ростоцкая, а также харизматичная соул-певица Анна Волкова-Фомина», говорит Таня.

Американский джазовый критик Томас Конрад (JazzTimes, Stereophile) о записях Тани Балакирской:

Я считаю, что это восхитительно. Эта музыка глубока, душевна и таинственна… Я думаю, что ценное качество Тани — в умении создать особую атмосферу. В этом отношении она напоминает мне Патрисию Барбер. Они обе умеют заворожить.

Канадская вокалистка и автор песен Сиенна Дален, лауреат премии Juno Awards, которая в конце 2000-х написала английские тексты к нескольким песням Тани Балакирской:

Её композиции дали мне чёткое представление о том, куда должна двигаться современная российская музыка. Она внимательна к нюансам, испытывает влияние и джаза, и поп-музыки, и фолка. Но сама магия её мелодий и ритмических рисунков… Наверное, это и есть её украинские и русские корни, определяющие самобытность материала. Она чрезвычайно талантлива, и мир обязан узнать о ней!

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ВИДЕО: Tanya Balakirskaya, Franz Hellmüller, Jochen Baldes «So Cold»



5 декабря, Клуб Игоря Бутмана на Таганке, 20:30: ул.Верхняя Радищевская, 21 (в помещении ресторана Steak’s, м. Таганская-кольцевая), тел. +7(495)792-2109. Билеты (550 — 1100 ₽) купить онлайн