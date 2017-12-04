Интервью «Джаз.Ру». Питерский саксофонист Кирилл Бубякин: «Чувствовать гармонию и определённый ритм»

Кирилл Бубякин — джазовый саксофонист, солист Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, основатель и руководитель биг-бэнда Jazz Philharmonic Orchestra, работающего при этом единственном в стране джазовом концертном учреждении филармонического ранга. С Кириллом как с исполнителем я познакомилась давно, в джаз-клубе The Hat, и сразу обратила внимание на его насыщенный звук саксофона. Конечно, в дальнейшем, я неоднократно слушала Кирилла на концертах — он активный, творческий человек, выступает на многих площадках Петербурга, в разных музыкальных составах. И, помимо всего, часто появляется на фестивалях в России, Европе и США. На одном из фестивалей («Сентябрь в Тихвине») я познакомилась с Кириллом лично. Он оказался общительным, очень интересным человеком.

Кирилл, недавно я была на концерте Jazz Philharmonic Orchestra в Большом зале филармонии им Д.Д. Шостаковича и обратила внимание на то, что зал был заполнен целиком. Всегда ли так?

— В последние время я заметил, что зрителей становится всё больше и больше. Конечно, мы, со своей стороны, стараемся отвечать за качество музыки, которую преподносим, делаем индивидуальные программы для разных концертных площадок. Например, в Джазовой филармонии мы играем экспериментальную, сложную музыку для подготовленных людей. А в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии мы исполняем более доступный джаз. Я считаю, что нужно уметь чувствовать грань и понимать, что слушателю очень приятно услышать, к примеру, знакомую мелодию. Кстати, у нас сложились дружеские отношения с Большим залом филармонии, и 30 декабря у нас планируется там Рождественский концерт.

А как часто вы выступаете?

— Количество выступлений растёт. У нас сейчас от двух до шести концертов в месяц: для оркестра, я считаю, это неплохо. Нам, конечно, хочется выступать больше и завоёвывать новые площадки. У нас есть планы по поводу Концертного зала Мариинского театра, и уже намечается новая программа — классика в джазовой обработке.

Как возникла идея создать оркестр?

— Всё началось в 2009 году, тогда у нас был джазовый октет (пять духовых и ритм-секция). Саксофонист Сергей Богданов делал аранжировки, и у нас образовался интересный проект — в Санкт-Петербурге таких коллективов ещё не было. А потом на основе этого октета появилась идея создать биг-бэнд, добавив еще восемь духовых. И я предложил руководителю Филармонии джазовой музыки Давиду Семеновичу Голощёкину собрать оркестр. Он разрешил нам репетировать в Филармонии и выступать там раз в месяц. А 18 января 2009 года мы впервые выступили, и на том концерте с нами играли в качестве солистов Давид Голощёкин и Игорь Бутман.

ВИДЕО: Jazz Philharmonic Orchestra Кирилла Бубякина, Санкт-Петербург, 2014



А чем сейчас занимается Сергей Богданов?

— Сергей стал заведующим эстрадным отделения училища им. М.П. Мусоргского и занимается молодёжным биг-бэндом. Кстати, его оркестр очень успешен. Они ездят по разным конкурсам и занимают призовые места.

Кто сейчас занимается аранжировками? Возможно, ты сам пишешь музыку?

— Сейчас в основном мы играем фирменные аранжировки, но иногда оркестровки делает тромбонист Александр Козлов. Вообще у нас в планах сделать программу с авторскими аранжировками. А что касается меня — да, я пишу, несколько композиций исполняю со своим квартетом. И думаю, что некоторые из них могли бы прозвучать и в оркестре.

Как ты выбираешь музыку для исполнения? На что полагаешься?

— Я полагаюсь на собственный вкус. Мне нравится современный джаз, который опирается на традиционные корни — современный мэйнстрим. Конечно же, классика джаза, она будет всегда — Каунт Бэйси, Гленн Миллер и др. Но есть также и современные оркестры, которые мне нравятся, например John Coltrane Orchestra и Dizzy Gillespie All-Star Big Band.

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Расскажи поподробнее про свой квартет.

— Я собрал квартет давно. Ему уже 15 лет, и в нём переиграли разные музыканты, поскольку концепция ансамбля постепенно менялась, — кстати, так же как и у оркестра. Например, у нас есть программа, которую мы записали на студии за один день с саксофонистом Крисом Байерсом (он сделал целую программу, аранжировав произведения Телониуса Монка, и некоторые из них мы записали). А записывались мы интересным образом: весь оркестр на два микрофона. У нас была идея записать так, как это делал Дюк Эллингтон в 30-е годы, и нам удалось. Звучание получилось интересным — слышно каждый инструмент, каждого солиста. И я хочу выпустить диск с этой записью.

А какие диски у тебя уже выпущены?

— Есть диск, записанный нашим оркестром, он вышел еще пять лет назад. На нем записаны произведения петербургских джазовых композиторов — Геннадия Гольштейна, Александра Беренсона, Руслана Хаина. А моего сольного альбома пока еще нет, но я близок к тому, чтобы сделать что-то стоящее.

На одном из джемов в джазовой филармонии я услышала, как ты играешь очень забористое соло: раньше и потом я такого в твоём исполнении не слышала, и мне стало интересно твоё отношение к фри-джазу.

— Для меня важно чувствовать гармонию и определённый ритм. Беспорядочные «поливы» на инструменте я никогда особо не понимал. Это просто не моё, но имеет место быть, ведь у этого направления есть своя публика. И, конечно, есть играющие в этом стиле исполнители, которых я уважаю и слушаю. Поэтому таким фрагментам не надо удивляться.

Мне хотелось бы узнать, как ты стал музыкантом. Расскажи, когда ты впервые услышал джаз и кто тебя направил в музыкальный мир.

— Мой папа играл на разных музыкальных инструментах на любительском уровне, а вообще всё пошло от деда по отцовской линии. Он играл на скрипке, фортепиано и духовых. Дед передал любовь к музыке моему папе, а папа мне. Я родился в Ивановской области в городе Южа. А вырос в Сосновом Бору Ленинградской области, и это дало мне возможность оказаться ближе к [петербургскому джазовому педагогу] Геннадию Львовичу Гольштейну, который в дальнейшем стал моим преподавателем. Хотя музыкальную школу я закончил по классу фортепиано. Гольштейн, по сути, стал моим первым учителем по саксофону. Я, конечно, сначала занимался самостоятельно, но потом пришлось многое исправлять. И за год до поступления в училище я ездил к Геннадию Львовичу на занятия. Кстати, был плавный переход от фортепиано к саксофону через детский духовой оркестр. Там я играл на духовом баритоне, и родители хотели меня отправить в Московское музыкальное военное училище. Я даже готовился к нему, но потом передумал. А саксофон появился у меня лет в 15.

Мой папа любил джаз и часто слушал. Конечно, записей было немного, но мне всё нравилось. Мне было интересно то, что это музыка может исполняться без нот. Потому что в музыкальной школе я всё играл по нотам, и мне было ужасно скучно, а в джазе я чувствовал свободу и хотел познать её.

А когда ты впервые выступил на сцене?

— В Сосновый Бор раз в месяц приезжали джазовые музыканты и давали концерты. Там существует такая традиция и до сих пор, я стараюсь её поддерживать. Тогда организовывал эти концерты Александр Ростороцкий. И мой отец как-то сказал ему, что я хочу играть джаз. Ростороцкий начал знакомить меня с музыкантами. Иногда мне удавалось поучаствовать в джем-сешн — это было счастье. Я помню, к нам приезжал квартет саксофониста Дмитрия Попова с пианистом Николаем Сизовым, барабанщиком Петром Афанасьевым и контрабасистом Русланом Хаиным. Кстати, именно Дмитрий Попов свёл меня с Геннадием Львовичем Гольштейном: он дал мне номер его телефона и посоветовал позвонить. За это я ему очень благодарен.

На первые профессиональные выступления меня приглашал Николай Сизов. Мы тогда собирались по понедельникам в джаз-клубе «Квадрат». Там мы очень сдружились. Находясь на первом курсе училища, я впервые выступил в Джазовой филармонии в Эллингтоновском зале.

Сейчас многие музыканты уезжают жить в другие страны. А у тебя нет желания переехать?

— Периодически у меня возникают такие мысли. Но меня больше устраивает уезжать на какое-то время: выступать, набираться опыта, но заниматься творчеством здесь. Я сейчас чувствую на себе большую ответственность, потому что хочу, чтобы оркестр развивался и всегда был в Петербурге.

Кирилл, сейчас очень популярна книга Кенни Вернера «Непринужденное мастерство», и я знаю, что ты её читаешь. Ты бы посоветовал её другим музыкантам?

— Да! Кстати, я уже слышал положительные отзывы от других музыкантов. Раньше на экзамене или выступлении я не мог сыграть так, как играл в свободной обстановке. А эта книга может помочь. Её нужно прочитать как можно раньше, чтобы избавиться от зажимов.

ВИДЕО: Квартет Кирилла Бубякина. Дайджест выступлений в White Night Music Joint (Санкт-Петербург)









