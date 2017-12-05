In Memoriam. Сибирский джазовый барабанщик Владимир Кирпичёв (1963-2017)

3 декабря в Новосибирске в возрасте 54 лет скоропостижно скончался известный джазовый барабанщик Владимир Кирпичёв. По неподтверждённым сообщениям, причиной смерти стал инсульт.

Владимир Геннадиевич родился в Новосибирске 3 октября 1963 г. Учился в Новосибирском музыкальном училище (с 1981), в Кемеровском институте культуры и Иркутском училище искусств. В 1983 г. вошёл в состав квинтета новосибирского пианиста Игоря Дмитриева, с которым выступил на джаз-фестивале в Риге в 1985.

Со второй половины 80-х Кирпичёв играл во многих ансамблях и оркестрах сибирского региона. С 1988 и до последних дней жизни он был постоянным барабанщиком ансамбля Новосибирской филармонии «Сибирский диксиленд», основанного ныне тоже уже покойным исполнителем на деревянных духовых инструментах Борисом Балахниным (нынешний руководитель — заслуженный артист РФ трубач Сергей Гершенович).

ВИДЕО: Владимир Кирпичёв за ударными на 20-летии «Сибирского Диксиленда», 2009 — «Sing, Sing, Sing (With a Swing)»



Внештатный корреспондент «Джаз.Ру» в Томске Валерий Рыбаков пишет:

…Параллельно он участвовал во многих проектах, включая поездки с гастролями по родине джаза — Соединённым Штатам Америки — в 1991 с квартетом трубача Андрея Лобанова и в 1998 с командой томского контрабасиста Асхата Сайфуллина «Сибирский горячий джаз».

Кирпичёв выступал на всех новосибирских джазовых фестивалях, а также на фестивалях в Красноярске, Новокузнецке и других городах Сибири. Будучи опытными исполнителем, сотрудничал со многими зарубежными и отечественными гастролёрами, среди которых были Сергей Манукян, Алексей Кузнецов, Игорь Широков, Георгий Гаранян, Игорь Бутман, Ричи Коул (США), Валерий Пономарёв (США), Джесси Джонс (США), Рой Янг (Великобритания), Бобби Мартинес (Куба-Испания), Николь Генри (США) и многие другие.

Валерий Рыбаков продолжает:

Он бессчётное количество раз демонстрировал своё мастерство на джазовых сценах Томска в составе многих местных и приезжих коллективов. Одно время считался чуть ли не записным томским барабанщиком, по первому зову отзывался на просьбу поддержать ритм-группу: с барабанщиками в нашей глубинке было тускловато… Я с ним был знаком ещё с конца 70-х, когда он только осваивал ударную установку. Мы обменивались с ним джазовыми видеозаписями, когда ещё только начиналось проникновение DVD в наш быт…

Владимир Кирпичёв был стилистически универсальным музыкантом, играл не только джаз: участвовал и в эстрадных проектах, и в рок-группах.

ВИДЕО: Василий Смоленцев (гитара, экс-«Калинов Мост») и Владимир Кирпичев.

Спонтанная импровизация в студии новосибирского ДК им. Кирова, 2014

