Нью-йоркский трубач Валерий Пономарёв — о сибирском барабанщике Владимире Кирпичёве (1963-2017)

Как мы уже сообщали, 3 декабря в Новосибирске в возрасте 54 лет скоропостижно скончался джазовый барабанщик Владимир Кирпичёв. Один из самых востребованных барабанщиков сибирского региона, он постоянно выступал с джазовыми гастролёрами и местными коллективами не только в родном Новосибирске, но и в Томске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке и других джазовых центрах Сибири. С 1988 и до последних дней жизни Кирпичёв был штатным барабанщиком ансамбля Новосибирской филармонии «Сибирский диксиленд», работал также с эстрадными и рок-проектами.

Откликнувшись на печальную новость, небольшой очерк о сибирском джазмене написал знаменитый «русский трубач американского джаза» Валерий Пономарёв. Он родился в Москве в 1943 г., дебютировал как джазовый трубач на первых московских джаз-фестивалях середины 1960-х, с 1973 г. живёт в Нью-Йорке. В 1977-80 гг. играл в составе легендарного ансамбля Jazz Messengers барабанщика Арта Блэйки, с которым записал 11 альбомов. С 1985 г. на американских лейблах, прежде всего Reservoir Music, вышло восемь сольных альбомов Валерия Пономарёва. Он работал в Afro Latin Jazz Orchestra Артуро О’Фаррилла в клубе Birdland, в последние годы постоянно выступает в Нью-Йорке с собственным оркестром Our Father Who Art Blakey, который играет аранжированные Пономарёвым для биг-бэнда пьесы из репертуара Jazz Messengers. В последние 20 лет Валерий Михайлович регулярно приезжает выступать в Россию.

Краткая версия. Полностью будет напечатано в третьем издании моей книги «На обратной стороне звука» («On The Flip Side Of Sound») на русском и английском языках.

Лет десять назад, за день до вылета на гастроли в Россию, я выступал со своим квинтетом в знаменитом нью-йоркском клубе «Страна Птиц» (Birdland). Из за жутких погодных условий наш основной ударник не смог добраться до клуба, и на барабанах оказался совершенно случайный человек.

Ох, и натерпелись мы от него! Вещь за вещью он нёс несусветный бред, и только профессиональная привычка не подавать вида, что в оркестре дело неладно, сохраняла возможность продолжать концерт.

Перед началом наш случайный барабанщик, урождённый американец африканского происхождения, в твёрдой уверенности заявил, что знает, как играть «Блюз Марш» («Blues March», композиция саксофониста Бенни Голсона 1958 г., входившая в репертуар Jazz Messengers до последних дней жизни Арта Блэйки. — Ред.). Когда дошло до этой темы, началось самое ужасное. Парень за барабанной установкой совершенно растерялся и понёс уже такую чушь, что даже из публики донеслись смешки, грозившие в любую минуту перейти в улюлюканье.

На следующий день лечу в Москву, подальше от этого кошмара. В Шереметьево пересаживаюсь на самолёт в Томск. Сибирь в феврале — дело серьёзное. Клуб, счастливая публика, сибирские музыканты. Концерт идёт своим чередом. Вдруг басист говорит: «Давайте сыграем «Блюз Марш»». Меня как тряхануло! Только что отогнанный кошмар навалился на меня всей своей тупой наглостью.

— Нет, не буду.

— Да ладно тебе, не зазнавайся… — и т.д.

Надо было соглашаться. К тому же я твёрдо знал, что хуже, чем в прошлый раз, уже никак не могло быть, и сказал:

— Давай.

В ответ раздалось знаменитое вступление к шедевру Бенни Голсона, которое я слышал несчётное количество раз до, во время и после работы с «Посланцами Джаза».

С раскрытым ртом я уставился на сибиряка, который нота в ноту играл знаменитое соло моего совсем недавнего босса. Не только темп, ноты, нюансы, акценты, даже барабанная дробь — но и сама установка была точно настроена под звучание установки Арта Блэйки.

К тому времени АБ уже находился в другом измерении от нас и мог из него перемещаться куда угодно и когда угодно. Наверняка в этот момент он находился в томском клубе, за полсвета от Нью-Йорка. Во всяком случае, я-то слышал, как он сказал своё знаменитое «Правда невероятнее выдумки».

— Как тебя зовут? — спросил я сибиряка за ударной установкой.

— Владимир Кирпичёв.

…

Царство тебе Небесное, Володя!