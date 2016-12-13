Джазовые фестивали-2016: как это было. Сербия: 32-й Белградский джазовый фестиваль

Я никогда не попал бы на международный Beogradski Džez Festival в Сербии, если бы не «Джаз.Ру». Я был на фестивалях в Крыму, в Киеве, во Львове, в Нью-Йорке, в Генте, в Вене и в других городах, но ни разу не бывал в Сербии.

В три часа ночи я сел в такси в Краснодаре и отправился в аэропорт. Пересадка в Стамбуле, рассвет в иллюминаторе самолёта, острова и торговые суда с разноцветными огнями, утренний турецкий кофе — и снова самолёт, уже до Белграда.

Столица Сербии встретила меня хмурым серым днём. Таксист молчал до самого отеля. Но джазовая атмосфера начинается с того момента, когда ты встречаешь таких же сумасшедших творческих друзей, которые приезжают со всего мира послушать джаз и пообщаться с подобными себе. Появляются новые знакомые. Например, известный итальянский фотограф Мария Грация сразу же рассказала мне о своём новом фотопроекте с музыкантами. Я встретил редакторов джазовых журналов и журналистов, с которыми подружился ещё в Бремене на джазовой ярмарке Jazzahead. Фотограф из журнала Jazzwise Тим Диккесон пожал мне руку и познакомил с Воиславом Пантичем, одним из организаторов фестиваля. Этот милейший парень сразу же перезнакомил меня со всей весёлой компанией представителей прессы, и я оказался в среде близких по духу людей.

Небольшая прогулка по городу закончилась в пивном ресторанчике «Старая Герцоговина», где подают прекрасно приготовленное мясо по-сербски и угощают отличной ракией. Все окружающие сразу стали близкими, нашлись общие интересы и музыкальные пристрастия. Спасибо Богу за английский язык, благодаря которому все мы, несмотря на акцент, понимаем друг друга! Ну, а чтобы описать впечатления от гастрономической части вечеринки, нужно быть ресторанным критиком, которым я не являюсь. Но было восхитительно.

В архитектурном смысле Белград очень похож на Харьков, Минск или Краснодар; стиль хорошо узнаваем. Но у Белграда есть своё джазовое лицо, например — Дом Омладине (Дом молодёжи) со своей библиотекой и несколькими концертными площадками. Чтобы попасть в главный зал, нужно спуститься на один этаж вниз, а чтобы попасть на сцену «Американа», нужно подняться наверх. Оба помещения прекрасно подходят для концертов. Итак,

32 Белградский джазовый фестиваль

26.10.2016, Дом Молодёжи: большой зал — Vlada Maričić Quartet feat. Brian Lynch (Сербия-США); Alfredo Rodriguez Trio (Куба-США-Бразилия). Зал «Американа» — Tineke Postma Quartet (Нидерланды), Sunna Gunnlaugs Trio (Исландия).

На концерт 26 октября люди начали собираться задолго до начала. Кто-то покупает билеты, кто-то встречается с девушкой, другие пьют пиво на открытой летней площадке. Люди гуляют, город живёт своей жизнью, а буквально в нескольких шагах от них открывается международный джазовый фестиваль. Многочисленные представители прессы берут интервью у музыкантов и организаторов. Фотографы фиксируют происходящее, освещая вспышками компании друзей. Получив пресс-пакет и надев бейджи, мы спешим в зал. Фотографы устремляются к сцене. Строгая охрана объясняет представителям прессы правила, и, на удивление, практически все журналисты выполняют оговоренные требования. Дисциплина на высоте! Дальше следует по-протокольному строгое открытие с элегантным ведущим, выступлением мэра и других официальных лиц, вручение премии ветерану сербского джаза Миливое Миче Марковичу и поздравительные речи, обращённые к организаторам фестиваля.

Открывают фестиваль известный сербский пианист Влада Маричич и его квартет. Степень его известности мне стала понятна по аплодисментам. Он написал пьесу «Bolero Negotino», которая считается сербским джазовым стандартом. В качестве приглашённой звезды в квартете выступал известный американский трубач Брайан Линч, игравший в последнем составе Jazz Messengers Арта Блэйки. Линч — известный представитель и популяризатор латиноамериканской сцены Нью-Йорка, работавший со многими великими джазовыми музыкантами и записавший более двадцати альбомов, в том числе и как лидер (его латин-джазовый альбом 2007 г. получил «Грэмми»). Всего несколько репетиций позволили квартету блестяще соединить балканские и латиноамериканские традиции в едином музыкальном сплаве. Особое впечатление произвели барабанщик биг-бэнда Белградского радио Петар Радмилович и перкуссионист Лазаро Дель Торо Вега. На басу играл Слободан Бата Бозанич, и эта ритм-секция удачно дополняла красочное сочетание импровизаций трубы и фортепиано. Публика эмоционально поддерживала музыкантов, и музыканты отвечали ей взаимностью.

ДАЛЕЕ: продолжение подробного рассказа о джаз-фестивале в Белграде

Перерыв. Шумная публика заполняет залы Дома молодёжи. Разные люди знакомятся между собой. Слышна многонациональная речь гостей фестиваля. А вечером зал заполняется музыкантами, играющими в джазовом импровизационном кафе. Проходящая здесь выставка фотографий даёт возможность пристальней вглядеться в лица джазовых музыкантов.

Квартет Тинеке Постма из Нидерландов продолжил программу фестиваля. Несколько лет назад саксофонистка Тинеке Постма играла в женской группе «Сёстры в джазе», куда входили многие молодые талантливые музыканты. Именно тогда к ней пришла известность. Ей довелось играть с известной басисткой Эсперансой Сполдинг, участвовать в записи получившего «Грэмми» альбома вместе с барабанщицей Терри Линн Кэррингтон. Запоминающимся эпизодом в её карьере стал совместный концерт с её кумиром — великим саксофонистом Уэйном Шортером. Помимо всего прочего, Тинеке стала обладательницей престижной нидерландской джазовой премии Boy Edgar Prize.

Исландская пианистка Сунна Гуннлаугс встретилась со мной на следующий день. Мне удалось пообщаться с ней и с её музыкантами перед их отъездом. В основном вспоминали Машу Макарову и её песню «Рейкьявик». Музыка Билла Эванса и Кита Джаррета оказала на Сунну влияние наравне со скандинавскими коллегами Бобом Стенсоном и Юном Балке, поспособствовав трансформации её любви к американской и скандинавской музыке в оригинальный лирический сплав. Успешно поработав в США и Канаде, она вернулась на родину, в Исландию, где выпустила несколько блестящих альбомов. Будучи самой известной джазовой артисткой в своей стране, Сунна Гуннлаугс совмещает собственное творчество с должностью художественного руководителя джазового фестиваля в Рейкьявике.

Музыканты подарили мне свой диск, а Сунна подписала его мне и выразила надежду на встречу в Исландии. Тёплые исландцы, я бы сказал…

27.10.2016, «Сава-Центар»: Avishai Cohen Trio (Израиль). Antonio Serrano Flame&Co Quintet (Испания). Дом Молодёжи, зал «Американа»: Весна Писарович «Великая Югославская Песенная Книга» (Хорватия-США-Германия-Италия); David Helbock Trio (Австрия).

Четыре концерта в день — это много для любого слушателя. Но не посетить все я просто не мог. Новый день — и новая площадка, конгресс-центр «Сава». Выступление трио израильского контрабасиста Авишая Коэна собрало огромный концертный зал. Практически все билеты были проданы. Виртуозное трио звучало очень мощно. Я видел концерты Авишая с разными ритм-секциями, с хором, с маленьким оркестром. Он всегда свеж и узнаваем. Возможно, выступление в Белграде показалось мне технически менее интересным. Ведь я знаю, как Авишай зажигает, порою используя контрабас даже как ударный инструмент. Он блестящий профессионал, и его выступление запомнится многим. Его трио подтвердило тот факт, что израильские музыканты круты. Маэстро сказал, что для выступления в Сербии он привёз свой лучший состав.

Они закончили своё выступление быстро, объяснив, что следующие музыканты уже ждут своего выступления, после чего вышли в зал подписывать свои винилы и диски. В результате фотографам удалось сделать в фойе несколько неплохих портретов.

Музыкантами, ожидавшими своего выступления, оказались участники испанского квинтета под управлением знаменитого мастера губной гармоники Антонио Серрано. На мой взгляд, испанская музыка — не совсем джаз. Испанский колорит не спутаешь ни с чем. И наверняка в зале было много поклонников испанской музыки и танца. Разнообразие творческого материала и импровизации на губной гармонике разогревали зал всё сильнее. Огонь испанской крови обжигал уши. Усидеть под напором танцевального ритма было крайне сложно. И если бы я планировал программу фестиваля, то, наверное, не стал бы ставить рядом такие коллективы, как трио Коэна и квинтет Серрано. Слишком разное восприятие, слишком разные эмоции. Мастер отыграл свой сет, безукоризненно владея губной гармошкой. Виртуозное выступление всей команды оставило приятное послевкусие.

Свежий воздух опьянил. Люди долго не расходились, но нас ждала следующая программа.

Концерты продолжились уже в Доме молодёжи, где состоялся концерт югославской поп- звезды Весны Писарович, которая представила свой новый альбом «The Great Yugoslav Songbook». Презентация альбома прошла сразу после пресс-конференции: звезда приехала в зал прямо с национального телевидения. Возрождая старую музыку известных югославских хитов, Весна проделала большую работу по отбору вокального материала и представила немецкому лейблу продукт, который вызвал интерес. Концерт прошёл в Американском зале. Если говорить честно, звучало всё, мягко говоря, не очень хорошо. На том и завершу. Диск наверняка звучит иначе и пополнит мою коллекцию альбомов с автографами.

Невероятным открытием для меня стало выступление трио австрийского пианиста Давида Хельбока. Я не ждал от него ничего интересного, но иногда приятно обманываться. Используя новый вид инструмента — бас-укулеле — Рафаэль Пройшль (Rafael Preuschl) создавал совершенный звук басовой партии, непревзойдённо играя на маленькой гитарке. Замечательное мастерство игры на барабанах показал ударник трио Райнхольд Шмёльцер (Reinhold Schmölzer). Трио блестяще играло авторскую музыку, которая базировалась на философском контексте Древней Греции. Давид рассказывал о том, как мифология повлияла на его музыку и какие мотивы он использовал в своём творчестве. Безусловно, каждый слушатель услышал своё, но это трио, безусловно, попало в пятёрку наиболее запомнившихся коллективов. Некоторые приёмы, вроде игры на струнах рояля, многие музыканты использовали и раньше. Но Давид вкладывал в это особый смысл. Трио звучало как единое целое и играло очень сложную музыку. Концерт закончился почти в два часа ночи, и ещё час после этого продлилось его обсуждение. Это был незабываемый день.

28.10.2016, «Сава Центар»: Jack DeJohnette Trio feat. Ravi Coltrane & Matt Garrison; проект Aziza: Dave Holland, Chris Porter, Lionel Loueke и Eric Harland (оба коллектива — США). Дом Молодёжи, зал «Американа»: Tord Gustavsen Quartet (Норвегия); All Included (Швеция-Норвегия)

На следующий день в «Сава-Центре» выступили хэдлайнеры фестиваля: барабанщик Джек ДеДжонетт, Рави Колтрейн (сын Джона Колтрейна, тоже саксофонист) и Матт Гэррисон (сын Джимми Гэррисона — контрабасиста квартета Джона Колтрейна). Трио собирается вместе не так часто, поэтому услышать этот коллектив — большая удача. Я видел их впервые и остался доволен тем, что узнал что-то новое, в том числе и в музыкальном смысле. Концерт начался с фортепианной импровизации Джека ДеДжонетта (он ведь был пианистом ещё до того, как стал барабанщиком). Мелодия плавно перешла в совместную импровизацию. Я не успевал следить за гармонией и постоянно ломал своё сознание, пытаясь предугадать дальнейшее музыкальное развитие. Я задавался вопросом — почему в России так не играют?

Второго отделения я ждал в предвкушении встречи с музыкальными друзьями, которых я слышал в разных составах на разных фестивалях. В этот раз контрабасист Дейв Холланд, саксофонист Крис Поттер, гитарист Лайонел Луэке и барабанщик Эрик Харланд собрались в проекте Aziza. Лайонел Луэке был безупречно музыкален и виртуозен.

Звёздный состав дал повод погрузиться в воспоминания: Крис Поттер запомнился мне в составе группы Пэта Мэтини, а Дейв Холланд впечатлил ещё на концертах его квинтета в Киеве в 2008: играет просто, изящно, великолепно.

А Эрик Харланд после концерта собрал вокруг себя множество барабанщиков, причём многие знали его и общались с ним запросто.

Если вдруг будет возможность послушать концерт проекта Aziza — не пропустите!

Вечерняя серия концертов продолжилась уже в Американском зале Дома молодёжи. Первый концерт собрал огромную аудиторию. Мест в зале практически не было, и многие слушатели стояли весь концерт. Кому же был посвящён такой аншлаг? Tord Gustavsen Quartet. Норвежский пианист и композитор смешал скандинавские музыкальные традиции с культурой и философией лейбла ECM в волшебном музыкальном пространстве. Безусловный лидер, он управлял своим квартетом, как прекрасный шкипер шхуной, бредущей в тумане норвежских фьордов. Это не американский джаз, такую музыку мог создать только норвежец. Вдохновение Торд черпает и в скандинавских традициях национальной и церковной музыки, и в карибских мотивах; и в сложнейшей импровизации, и в холодном нордическом джазе. Будучи вовлечённым ещё и в академическую исследовательскую работу, он получил учёную степень в Университете Осло, изучая воздействие музыки на человека и психологию импровизации. На следующий концерт я уже пойти не смог. Уши выключились.

ВИДЕО: Tord Gustavsen Quartet в Белграде

съёмка: Мирьяна Несич



Отдыхать каждый день возможности не было, а в голове были тонны музыки, наслаивающейся одна на другую. Спасением от эмоционального истощения стал день рождения каталонского радиожурналиста Жозепа Кардоны, который мы отметили отличной прогулкой по старой крепости Белграда с видом на слияние двух рек — Савы и Дуная. Великолепная картина! Старинные замки, церкви и святые источники. Прекраснейшее солнце и великолепие красок осени. Шампанское на солнечной террасе и многочисленные поздравления. Счастье на лице Жозепа и голос Ареты Франклин из радиоприёмника. Вот он, миг благодати и упоения жизнью.

29.10.2016. Дом молодёжи Белграда. Большой зал: Vincent Peirani «Living Being» (Франция); Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (Италия). Зал «Американа»: Rob Mazurek & Sao Paulo Underground (США, Бразилия); Horse Orchestra (Дания, Швеция, Норвегия, Исландия)

Концертную программу Дома молодёжи 29 октября открыло выступление французской группы Living Being, во главе которой стоит аккордеонист Венсан Пейрани — звезда французской сцены, обладатель многочисленных призов и наград, по образованию классический кларнетист и аккордеонист. В его коллекции — первая премия на конкурсе Jazz de la Defense и звание «Музыкант года», присвоенное ему Французской академией джаза. На белградской сцене проект представлял французский фьюжн. Аккордеон Винсента переносит слушателей то в мир парижских улиц, то в разудалую балканщину. Весь концерт музыканты наслаждаются своей музыкой, практически не глядя в зал. Они играют для себя, получая удовольствие от игры. Это особенно ценно, так как ты становишься частью их музыки.

Итальянский тромбонист Джанлука Петрелла представил в столице Сербии свой новый проект Gianluca Petrella Cosmic Renessaince. Агрессивный тромбон — вам это что-то говорит? Мне не удалось окончательно сосредоточиться на музыке. Движения, пластика, шоу, роковый звук в джазовой манере. Удивительное сочетание звуков! Это не прогулка по Риму. Тромбон нагнетает напряжение. Жёсткий, рваный ритм. Новый итальянский авангардный джаз: «Вот мой проект! Слушайте меня, раз вы здесь. Я пришел сюда показать вам, что и такая музыка имеет право на жизнь. Это вам не с девочками под зонтиком болтать!»

ВИДЕО: фрагменты выступлений Венсана Пейрани и Джанлуки Петрелла

съёмка: Марко Радулович



Помимо наград за свою деятельность на итальянской джазовой сцене, Джанлука был отмечен журналом DownBeat как восходящая звезда джазового тромбона и удостоился премии Paul Acket Award на Фестивале Северного Моря в Роттердаме как наиболее выдающийся музыкант среди восходящих звёзд. Эксперименты со звуком — отличительная черта квинтета из Италии. Браво!

Многим кажется, что слушать ночные выступления после двух вечерних концертов — это удел снобов от джаза. Но когда в 11 вечера начинается концерт Rob Mazurek & San Paulo Underground, ты вдруг понимаешь, что это ещё не предел. Роб Мазурек — американский трубач. Вместе с бразильскими музыкантами Маурисио Такара (Mauricio Takara) и Гильермо Гранаду (Guilhermo Granado) он основал в Бразилии группу «Подполье Сан-Паулу». Музыканты много работают. Этим летом они выпустили свой пятый альбом «Cantos Invisiveis» (Cuineiform Records). Я не берусь описать всё, что услышал. Это и босса-нова, и самба, и маракату, и тропикалия. Это и шаманские барабаны, и космические звуки самодельного электронного инструмента. Безумные всплески и паузы. Шум предгрозового неба и потоки ливней в пустыне.

Завершающий день. 30.10.2016. Большой зал: Orquestra Jazz De Matosinhos & João Paulo Esteves Da Silva: «Bela Senão Sem» (Португалия); Dieter Ilg «Мой Бетховен» (Германия). Зал «Американа»: Szilárd Mezei Septet (Сербия-Венгрия); Schime Trio + One (Сербия); Konzilijum (Сербия)

Любой фестиваль, конечно же, украшает выступление биг-бэнда. В этом году при поддержке португальского посольства на фестивале выступил португальский «Оркестр джаза из Матусиньюш» (городок на севере страны) и пианист/композитор Жуан-Паулу Эстевеш да Силва. Запоминающийся с первых аккордов португальский бэнд значительно изменил моё культурное мнение о Португалии. Дирижировали оркестром его художественные руководители Карлуш Асеведу и Педро Гедеш, сменяя друг друга в течение всего концерта, а автор всей музыки был за роялем. Удивительным образом во время исполнения одного из произведений сломался контрабас, и контрабасист унёс невезучий инструмент за кулисы. Дирижёр извинился и сказал, что такое на его памяти происходит впервые. На мой взгляд, оркестр ничуть не потерял от этого. Все инструменты звучали слаженно, чувствовалась многолетняя практика.

Концерт немецкого музыканта Дитера Ильга был отменён из-за болезни артиста.

Далее сербские коллективы исполняли авторскую и американскую музыку. Наиболее самобытен был септет под руководством венгерского музыканта Силарда Мезеи. Блестящее владение несколькими смычковыми инструментами, включая народные, привносит в музыку его группы множество необычных оттенков.

32-й джазовый фестиваль в Белграде объединил на своих площадках самых разных музыкантов — как известных во всём мире, так и знакомых лишь сербской публике. Многочисленные концерты и реклама фестиваля по всему городу, заполненные залы и аккредитованные журналисты… Джаз в очередной раз доказал, что музыка способна плодотворно влиять на взаимопонимание между людьми и целыми народами. Спасибо фестивалю, и до встречи в следующем году!