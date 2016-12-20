Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов и Владимир Чекасин получили Национальную премию Литвы

Комиссия по присуждению Национальной премии в области культуры и искусства Литовской Республики объявила имена лауреатов Национальной премии 2016 года. Ежегодно премия присуждается не более чем шести представителям литовской культуры, однако в списке лауреатов этого года — восемь имён: одна из премий разделена между участниками прославленного Трио Ганелина, которое в советской литературе именовалось также «Трио ГТЧ», по первым буквам фамилий участников: пианист Вячеслав Ганелин, барабанщик Владимир Тарасов, саксофонист Владимир Чекасин.

Трио сложилось в Вильнюсе, столице Советской Литвы, в начале 1970-х гг. («Литва — это, пожалуй, единственное место на земле, куда джаз принесли не американцы, а русские», писал обозреватель «Джаз.Ру» Михаил Митропольский). Из трёх музыкантов в Вильнюсе вырос только один, пианист Вячеслав Ганелин — он родился в Подмосковье, но с семилетнего возраста жил с семьёй в Литве, окончил Литовскую консерваторию по композиторскому отделению (1968) и уже с середины 60-х выступал на джазовых фестивалях как пианист. В 1969 родился дуэт Ганелина и переехавшего в Вильнюс из Архангельска барабанщика Владимира Тарасова, а в 1971 к ним присоединился саксофонист Владимир Чекасин, которого они встретили в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 70-80-е годы Трио Ганелина, разрабатывавшее сложное направление «композиторской импровизации» (то есть импровизации по подготовленным композиторским моделям, но в стилистике «свободного джаза»), выступало почти на всех советских джазовых фестивалях, затем — на фестивалях в странах просоветского «восточного блока» и, наконец, уже в 80-е годы — в странах Западной Европы. Это стало возможным благодаря тому, что с 1974 г. коллектив имел официальный статус (по документам это был «Ансамбль современной камерной джазовой музыки Государственной филармонии Литовской ССР»). Трио Ганелина стало первым советским новоджазовым коллективом, гастролировавшим по США (1986). Программы Трио (так музыканты называли свои импров-сюиты, которые показывали на фестивалях) были изданы на 43 виниловых пластинках, позже многие из них переизданы и на компакт-дисках. Трио Ганелина было первым ансамблем «нового джаза», чьи записи были выпущены Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» — всего три альбома: «Con Anima» (1976), «Concerto Grosso» (1980) и «Poi Segue» (1982) — плюс несколько треков на фестивальных пластинках, включая «Джаз-78».

Трио перестало существовать в 1987 г., когда Вячеслав Ганелин переехал в Израиль. Тарасов и Чекасин продолжают жить и работать в Литве. С тех пор музыканты выступили прежним составом всего один раз — в 2002 г. на Франкфуртской книжной ярмарке (запись была издана в 2003 г. британским лейблом Leo Records, который в 1980-2000-е гг. выпустил на виниле и компакт-дисках значительную часть творческого наследия ансамбля). Трио Ганелина оказало огромное воздействие на формирование национальной джазовой школы в Литве — как через последователей (Пятрас Вишняускас, Витаутас Лабутис, Олег Молокоедов, Гедиминас Лауринавичюс, Леонид Шинкаренко), так и через прямых учеников (так, Владимир Чекасин с 1975 по 2002 г. преподавал в Литовской музыкальной академии, где среди его учеников были певица Неда Малунавичюте, саксофонист Людас Моцкунас — в свою очередь, много работавший с другим участником Трио, Владимиром Тарасовым — и другие нынешние звёзды литовской и европейской джазовой сцены).

Как сообщил редакции «Джаз.Ру» барабанщик Владимир Тарасов, вручение премии состоится в резиденции президента Литвы 16 февраля 2017; в настоящее время ведутся переговоры об организации примерно в эти даты совместного выступления всех трёх участников легендарного Трио Ганелина в Вильнюсе.

ВИДЕО: отрывок из выступления Трио Ганелина на Ленинградском джазовом фестивале 1976 г.

фрагмент документального фильма «Город. Осень. Ритм», реж. Вадим Гаузнер, Ленфильм, 1976



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ на «Джаз.Ру»:

интервью Вячеслава Ганелина

интервью Владимира Тарасова