Саксофонист Игорь Бутман стал президентом авторского совета Российского авторского общества (РАО)

В конце декабря Министерство юстиции РФ утвердило назначение генеральным директором Российского авторского общества (РАО) Максима Дмитриева, который в ходе внеочередной конференции Общества в конце августа сменил на этом посту находящегося в следственном изоляторе предыдущего гендиректора — Сергея Федотова, арестованного за несколько месяцев до этого по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В связи с утверждением нового генерального директора государственными органами, в РАО сменился состав авторского совета, который, согласно уставу организации, является руководящим органом Российского авторского общества. В новый авторский совет РАО вошли 23 человека.

На первом рабочем заседании 29 декабря одним из пяти вице-президентов авторского совета стал народный артист РФ Анатолий Кролл. В состав авторского совета входит и ещё один джазмен — народный артист РФ Даниил Крамер.

Президентом авторского совета РАО назначен народный артист РФ Игорь Бутман.

— Назначение на эту должность — это огромная ответственность. Нам предстоит большая работа по построению «прозрачной» и всем понятной системы сбора и распределения авторского вознаграждения, которая приведёт к успешному и динамичному развитию музыкальной индустрии в нашей стране, — заявил новый президент Авторского совета РАО.

На заседании была также согласована дата начала многопрофильного независимого аудита деятельности Российского авторского общества: он начнётся 16 января. Аудит должен выявить реальное положение дел и разработать стратегию дальнейшего развития РАО.

В соответствии с уставными документами, Российское авторское общество — некоммерческая общероссийская общественная организация, которая управляет имущественными правами авторов и других обладателей авторских прав, когда реализация этих прав в индивидуальном порядке затруднительна (например, сбор авторского вознаграждения радио- и телевизионные трансляции, публичное исполнение музыки и т. д.).

Редакция «Джаз.Ру» поздравляет народного артиста РФ Игоря Бутмана с назначением на ответственную должность и желает ему успеха в непростом деле реформирования Авторского общества.