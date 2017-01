Певица Анна Бутурлина даст в Москве большой сольный концерт «Джаз в двух действиях»

17 февраля в Центральном Доме художника с сольной концертной программой выступит джазовая певица Анна Бутурлина. Это будет ее первый большой концерт после долгого перерыва: новая программа получила название «Джаз в двух действиях», и в ней на сцену вместе с Анной поднимутся выдающиеся российские джазмены Алексей Беккер (фортепиано, клавиши), Макар Новиков (контрабас, бас-гитара), Александр Зингер (барабаны). Специальные гости программы — два народных артиста России, два известнейших российских джазовых пианиста: Даниил Крамер и Анатолий Кролл.

Комментарий Анны Бутурлиной:

— После долгой паузы, которая была связана с рождением моей второй дочки, я вновь выхожу на сцену! Я выхожу к вам, дорогие мои друзья, слушатели, зрители, с большим сольным концертом. Он состоится в Центральном доме художника 17 февраля. Это будет новая ступень и новый этап в моей творческой жизни. Ведь я стала другой. Я теперь дважды мама, — говорит Анна Бутурлина. — Я очень соскучилась по своей любимой работе, поэтому хочу делиться с вами радостью, которую мне приносит джаз. Да, это будет джаз! Джаз на разных языках, джаз в неожиданных и традиционных интерпретациях, джаз многоликий и многогранный. Джаз, как я его понимаю и чувствую, проникнутый светом и любовью, джаз, наполненный самой жизнью. Джаз лирический и джаз летящий в свинговых ритмах…

Анна Бутурлина уже в 19 лет стала солисткой знаменитого биг-бэнда п/у Анатолия Кролла, впоследствии выступала и записывалась с известнейшими российскими джазовыми музыкантами, среди которых Георгий Гаранян, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Алекс Ростоцкий, Яков Окунь. За последние годы Анна выпустила два сольных альбома.

Сейчас Анна выступает с Российским Государственным симфоническим оркестром кинематографии п/у Сергея Скрипки, с легендарным джазовым оркестром имени Олега Лундстрема, записывает вокальные партии для кинофильмов, исполняет главную роль в мюзикле Геннадия Гладкова «Пенелопа, или 2+2», сотрудничает с компанией Disney: с голосом Анны Бутурлиной знакомы тысячи поклонников в России по её работам в «диснеевских» анимационных фильмах, где она озвучила уже двух принцесс — Тиану («Принцесса и лягушка») и Эльзу («Холодное сердце»). Песня Эльзы «Let It Go» (»Отпусти и забудь») получила премию «Оскар» как лучшая песня к фильму.

Джазовой публике Анна известна и авторством оригинальных джазовых программ, с которыми покорила крупные площадки и в России, и за рубежом.

17 февраля, Центральный Дом художника, начало в 20:00

Крымский вал, 10 (м. Октябрьская или Парк Культуры), справки +7(499)238-1955

Заказ билетов (500 — 1800 ₽): +7(499)230-3442 (кассы ЦДХ), а также приобретение онлайн на сайте ЦДХ

ВИДЕО: Анна Бутурлина в ЦДХ, май 2016 (перед перерывом в выступлениях, связанном с рождением второй дочери) — авторская джазовая аранжировка песни «С любовью встретиться» (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 1973; музыка Александра Зацепина, текст Леонида Дербенёва)

Алексей Беккер — рояль, Макар Новиков — контрабас, Александр Зингер — барабаны