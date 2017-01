Пианист и вокалист Олег Аккуратов: большой сольный концерт в Доме Музыки

1 февраля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит с первым сольным концертом 27-летний пианист и вокалист Олег Аккуратов.

Аккуратов — музыкант единственный в своём роде, и дело не только в том, что он лауреат многочисленных международных конкурсов, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Просто его сложно втиснуть в рамки какой-то одной стилистики и даже одного вида музыки. Его игру слышали сотни миллионов людей по всему миру — в марте 2014 выступление Олега завершало церемонию закрытия Параолимпийских игр в Сочи. С 2013 г. Олег Аккуратов активно участвует в международных проектах саксофониста Игоря Бутмана. За последние несколько лет в составе квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра Олег выступил с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии, Латвии, а также совершил несколько туров по США. В апреле 2016 г.а на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста «Golden Sunray», записанный с квартетом Игоря Бутмана.

На сцене Дома Музыки Олег продемонстрирует всю многогранность своего удивительного таланта. В первом отделении в исполнении Аккуратова прозвучит музыка Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена. Вместе с ним на сцену выйдут выдающиеся представители академической музыки — виолончелист Александр Князев и скрипачка Екатерина Асташова. Второе отделение нацелено на ценителей джазовой музыки: Олег будет играть джаз, как сольно, так и в составе квартета и квинтета при участии Игоря Бутмана и контрабасиста Адама Терацуяна.

Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 г. в поселке Моревка Ейского района Краснодарского края. Несмотря на врожденную инвалидность (тотальная слепота), мальчик вскоре проявил огромные музыкальные способности. В четыре года Олега привели на прослушивание в Ейскую музыкальную школу. Потрясенные услышанным, педагоги немедленно приняли его в первый класс. А уже через два года Олег поступил в специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей города Армавира Краснодарского края и, параллельно, — в Государственный московский музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, в класс преподавателя Михаила Окуня. В 2015 г. Олег с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию им. Рахманинова и сейчас преподаёт в ней.

В 2013 г. Олег Аккуратов стал открытием фестиваля «Триумф Джаза»: «Он показал отличный исполнительский класс — как в джазовом музицировании, так и в исполнении классического репертуара, а также уместно сопровождал игру ансамбля скэтом и битбоксом и прекрасно пел a cappella,» — так о его выступлении отозвался Борис Барабанов в газете «КоммерсантЪ».

Билеты можно приобрести на сайте Igor Butman Music Group или на сайте Дома Музыки

1 февраля, Светлановский зал Дома Музыки. Начало концерта: 19:00

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8 (м. Павелецкая)

Заказ билетов в кассах Дома Музыки: +7(495)730-1011

ВИДЕО: Олег Аккуратов и оркестр Игоря Бутмана в телепрограмме «Вечерний Ургант» — «They Can’t Take That Away From Me»