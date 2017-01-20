Российско-британское трио Винцкевич-Кершоу-Винцкевич: турне по России — «Under A Different Sky»

С 3 по 11 февраля в пяти городах России пройдёт цикл презентаций альбома «Under A Different Sky» («Под другим небом»), который записали в Великобритании и в мае 2016 года выпустили на британском лейбле SLAM Records три музыканта: прославленный курский джазовый пианист и композитор Леонид Винцкевич, его сын — саксофонист Николай Винцкевич и британский контрабасист Стив Кершоу (Steve Kershaw). Сразу после выхода альбома он получил высокую оценку ведущих джазовых изданий по всему миру: «Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…» (журнал Cadence, США); «Впечатляющее сочетание свободы и формы…» (Jazz Weekly, США).

По определению Леонида Винцкевича, материал альбома — авторские пьесы самого Леонида Владиславовича, Николая Винцкевича и Стива Кершоу, плюс одно сочинение Клда Дебюсси, аранжированное Кершоу — подпадает под категорию «современная камерная музыка». Однако публика джазовых фестивалей, на которых был представлен этот материал (в том числе «Джазовой провинции»-2016), безошибочно опознаёт в нём именно современный камерный джаз.

По результатам 2016 российско-британский альбом был назван английским изданием Jazz Views одной из лучших работ этого года в грамзаписи. Авторитетный британский музыковед Кен Читэм (Ken Cheetham) написал в своём обзоре музыкальных новинок минувшего года:

В этом альбоме присутствует откровенная фортепианная страсть при исполнении изумительных, богатых образами мелодий. Их подхватывает саксофоном, а контрабас связывает воедино стабильными басовыми линиями. Будоражащая музыка. Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость соответствуют его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его любимых композиторов — Альбана Берга, Оливье Мессиана, Александра Скрябина. Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу. Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать.

По сложившейся традиции, тур начнётся на родине передвижного фестиваля «Джазовая провинция», арт-директором которого заслуженный артист России Леонид Винцкевич выступает уже более двадцати лет — в Курске.

ВИДЕО: Leonid Vintskevich, Nick Vintskevich, Steve Kershaw «The Waltz of the Young Turks»

