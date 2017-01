Португальский саксофонист Родригу Амаду представит в Петербурге, Москве и Ярославле своё Motion Trio

9-11 февраля в трёх городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Ярославле — состоятся выступления коллектива, представляющего малоизвестную у нас, но быстро развивающуюся сцену новой импровизационной музыки Португалии. Rodrigo Amado Motion Trio выступит в Санкт-Петербурге 9 февраля (клуб The Place) и Ярославле 11 февраля (Ярославский городской джазовый центр). Московский концерт пройдёт 10 февраля в Культурном центре «ДОМ».

Состав коллектива: Родригу Амаду (Rodrigo Amado) — тенор-саксофон, Мигель Мира (Miguel Mira) — виолончель, Габриэль Феррандини (Gabriel Ferrandini) — ударные и перкуссия.

Португальская «новоджазовая» сцена сейчас быстро развивается. Многие португальские музыканты ныне востребованы по всему миру, лиссабонский фестиваль Jazz em Agosto привлекает зрителей со всего мира, а выпускаться на лейбле Clean Feed считают за честь такие гиганты, как Матс Густафссон и Фред Фрит. В январе этого года португальская независимая сцена удостоилась огромной обзорной статьи в авторитетном британском журнале Wire.

В этом году впервые в России выступит, пожалуй, главный герой этой сцены — известнейший саксофонист Родригу Амаду, которого можно смело назвать национальным достоянием Португалии в области современной импровизационной музыки. Приезжает Амаду со своим главным проектом Motion Trio (не путать с одноименным польским трио виртуозов-аккордеонистов!), и этот концерт обещает стать важным событием для московской аудитории импровизационной музыки. Трио было сформировано в 2009 году и существует дольше остальных проектов музыканта. На виолончели в нём играет Мигель Мира, а на ударных — Габриэль Феррандини.

Музыка трио балансирует на грани стилистики европейской свободной импровизации и классического американского фри-джаза, а фундаментальный подход Амаду сотоварищи — тотальная спонтанность; так, они никогда не обсуждают, что и как будут играть на концерте, и их единственная договорённость может быть лишь о том, кто из троих вступает первым. При этом музыканты весьма серьёзно подходят к анализу сыгранного «апостериори», то есть после концерта — за плечами у них долгие часы отслушанных записей и тщательный отбор музыки для готовящихся релизов. Возможно, именно это позволило Motion Trio выпустить уже шесть дисков; новый — «Desire and Freedom» — вышел совсем недавно, в прошлом ноябре, на польском лейбле Not Two Records, в последние годы занимающем лидирующие позиции среди независимых джазовых лейблов континентальной Европы.

Интересно, что это всего лишь вторая запись Motion Trio именно как трио. В их дискографии больше дисков с приглашёнными «звёздами»: по два со знаменитыми американцами — тромбонистом Джебом Бишопом (The Vandermark 5, Peter Brötzmann Chicago Tentet и мн. др.) и трубачом Питером Эвансом (Mostly Other People Do The Killing). По словам Амаду, за годы, прошедшие с выхода их дебютного релиза, все трое сильно изменились как музыканты, и за это время каждый из них успел поиграть с самыми значительными музыкантами «нового джаза» — от Джо Макфи до Агусти Фернандеса. Родригу и его партнёрам было важно проследить свою эволюцию — индивидуальную и коллективную, — записав новый альбом именно как трио.

ВИДЕО: Motion Trio и Питер Эванс, Лиссабон, 2013



Среди проектов Родригу Амаду необходимо выделить примечательный Wire Quartet, а также участие в Humanization Quartet его земляка, харизматичного гитариста Луиша Лопеша, игравшего в Москве в прошлом году, при участии Стефана Гонсалеса (The Young Mothers). Но главный его проект в последние годы (помимо, разумеется, Motion Trio) — это звёздный квартет This is Our Language (название, вдохновлённое классическим альбомом великого Орнетта Коулмана) с не нуждающимся в представлении Джо Макфи, Кентом Кесслером (известным прежде всего по влиятельнейшему DKV Trio с Кеном Вандермарком и Хамидом Дрейком) и Крисом Корсано, который записывался с Эваном Паркером, Тёрстоном Муром и др.

Партнёры Родригу по Motion Trio — также музыканты высочайшего класса. Ветеран португальской сцены Мигель Мира играет на виолончели в очень необычной манере: во-первых, она настроена квартами — так, как обычно настраивают контрабас, во-вторых, на полтона ниже, а в-третьих, он в принципе крайне редко использует смычок и в целом его инструмент звучит очень характерно и необычно. Совсем недавно разменявший четвертый десяток Габриэль Феррандини многие называют в числе лучших молодых джазовых барабанщиков. Его вторая основная группа — это игравшее в Москве несколько лет назад RED Trio (на том концерте в ДОМе был замечен Игорь Бутман!) с виртуозным пианистом Родригу Пинейру и замечательным контрабасистом Эрнани Фауштину. RED Trio также часто приглашают гостей — в их активе записи с Джоном Бутчером, Нейтом Вули и другими знаменитыми импровизаторами.

Московский концерт организован творческим объединением Nobodies’ Music при поддержке Посольства Португалии в Москве и Института Камоэнса в России.

10 февраля, КЦ «ДОМ» (Б.Овчинниковский пер., 26, м. Новокузнецкая), начало в 20:00. Стоимость входного билета: 1200 рублей в предпродаже в КЦ «ДОМ», 1500 рублей в день концерта.