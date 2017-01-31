«Ансамбль Средиземноморской Деконструкции и Алина Ростоцкая» в цикле «Импровизация нового века»

11 февраля в Еврейском культурном центре на Никитской им. Ральфа Гольдмана в рамках джаз-гостиной Михаила Митропольского «Импровизация нового века» выступит проект «Ансамбль Средиземноморской Деконструкции и Алина Ростоцкая»: Алина Ростоцкая — вокал, Мария Логофет — скрипка, Анатолий Осипов — саксофон, Григорий Сандомирский — фортепиано, Максим Шибин — гитара, Петр Талалай — барабаны.

Руководитель ансамбля — московский пианист Григорий Сандомирский — познакомился с музыкой евреев-сефардов и песнями на древнем, ныне не употребляющемся еврейско-испанском языке (ладино) более десяти лет назад, и с тех пор занимается творческим переосмыслением старинных напевов. Изначально отказавшись от идеи аутентичной реконструкции, Григорий скорее деконструирует исходный материал и затем объединяет его с близкими самому Сандомирскому течениями современной мировой музыки: спонтанной импровизацией и авангардными опусами в духе Джона Зорна — не забывая и собственные композиторские и аранжировочные находки. Этот подход воплотился в жизнь в конце 2000-х в достаточно известной группе «Лампа Ladino» и её дебютном альбоме «En Este Mundo», выпущенном лейблом Sketis Music.

На смену «Лампе Ladino» три года назад пришёл «Ансамбль Средиземноморской Деконструкции», ставший развитием идей «Лампы» на новом уровне и с другими музыкантами. Изначально инструментальный, коллектив не так давно начал сотрудничать с уникальной джазовой певицей Алиной Ростоцкой, чьи самобытная манера, экспрессия и удивительная точность исполнения добавили ансамблю выразительности и текстовой осмысленности (всё же большая часть материала — это песни). В январе 2017 «Ансамбль Средиземноморской Деконструкции» выиграл возможность представлять Россию на 5-м международном фестивале-конкурсе еврейской музыки, который пройдет в Амстердаме в мае этого года. В составе ансамбля — ведущие молодые московские джазовые музыканты.

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Григорий Сандомирский — основатель и лидер московской группы «Лампа Ladino», занимающейся творческим переосмыслением еврейско-испанского музыкального наследия с использованием самых разных стилей и направлений — в том числе и спонтанного музицирования. Он внимательно следит и за музыкальным пространством «нового клезмера» / New Jewish Alternative (как это называется в нью-йоркском Даунтауне) и за процессами в мировом современном джазе. Другой проект, который музыкант представляет на новоимпровизационной сцене — GoaT’s NoteS, в котором собрались музыканты самых разных направлений и устремлений.

Алина Ростоцкая обладает редким инструментальным мышлением, тёплым и мягким тембром голоса, тонким чувством стиля. Впервые Алина серьёзно заявила о себе в 2009 году, завоевав гран-при первого московского конкурса джазовых вокалистов, а уже в 2010 выступила со своим ансамблем на одном из самых авторитетных джазовых фестивалей в России — «Джаз в саду Эрмитаж». С тех пор она успела стать лауреатом нескольких престижных международных конкурсов (Voicingers, Riga Jazz Sage, Nõmme Jazz), принять участие в огромном количестве фестивалей и даже стать полуфиналисткой шоу «Большой джаз» на телеканале «Культура». Последние несколько лет Алина Ростоцкая работает со своим проектом Jazzmobile, для которого пишет музыку и аранжировки джазовых стандартов.

Григорий Сандомирский: Алина удивительно лирична, предельно искренна — но при этом абсолютно собрана, с потрясающим чувством ритма и колоссальной энергетикой, которой поначалу от нее наверное не всегда ожидаешь. А главное — она постоянно и очень внимательно слушает партнеров, что в свободной импровизации priceless. Алина много экспериментирует с народной музыкой, поэтому ее манера очень гибкая — и прекрасно адаптируется к еврейско-испанскому репертуару.

ВИДЕО: Mediterranean Deconstruction Ensemble «Day De Senar»



11 февраля, 19:00, Еврейский культурный центр на Никитской им. Ральфа Гольдмана, ул. Б. Никитская, 47, стр. 2 (м. Баррикадная / Краснопресненская), тел. (495)787-4560, (495)787-4567 (билеты онлайн на сайте ЕКЦ)

Цена билета: 600 рублей. Для студентов и пенсионеров скидка 50%.