Анатолий Кролл вновь проведёт в Доме Музыки однодневный фестиваль «Очарование джаза»

19 февраля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки народный артист РФ Анатолий Кролл под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Национального Фонда поддержки правообладателей и Российского музыкального союза представляет фестиваль «Очарование джаза».

Среди участников:

Наталья Смирнова-Бутман (вокал/фортепиано) и её ансамбль

Алевтина Полякова (вокал/тромбон) и её группа

Дарья Эйбушитц (скрипка) и её квартет

Ольга Синяева (вокал) и AllSeeBand

Виктория Каунова (вокал) и её ансамбль

Анна Бутурлина (вокал) и её ансамбль

Анастасия Лютова (вокал) и её квинтет

Специальный гость — хор Jazz Friends, художественный руководитель Владимир Сидоркович

Джаз никогда не считался женским делом. Однако практика российского джаза доказывает обратное. Фестиваль «Очарование джаза», стратегически тяготеющий в календаре к «Дню всех влюблённых» и международному женскому дню, ежегодно даёт возможность услышать талантливых российских джазовых исполнительниц. С лёгкой руки продюсера фестиваля — народного артиста РФ, бэндлидера и композитора Анатолия Кролла — проект получил девиз: «Мы любим их джаз! Мы любим их в джазе!»

Идея фестиваля 2017 года — показать новое поколение джазовых исполнительниц, которые выступают не только как вокалистки и/или инструменталистки, но и как лидеры собственных коллективов.

Многие из этих российских джазовых «джазвумен» уже выступали в фестивальных проектах Кролла: и известная джазовая певица Анна Бутурлина, и Виктория Каунова, названная Анатолием Ошеровичем «одним из лучших джазовых голосов России», и лауреат ряда международных фестивалей, лидер группы AllSeeBand Ольга Синяева, и Наталья Смирнова-Бутман — пианистка, вокалистка, аранжировщик и композитор. Это касается и Алевтины Поляковой, которая дебютировала когда-то на джазовой сцене в составе оркестра Анатолия Кролла «Академик-Бэнд»: харизматичная исполнительница, Алевтина Полякова чарует публику не только сильным, необычным вокалом, но и виртуозной игрой на тромбоне (а также, во многих случаях, ещё и на сопрано-саксофоне!). Совсем новое для фестиваля имя — джазовая скрипачка Дарья Эйбушитц. Скрипка в джазе никогда не была широко распространённым инструментом. По словам А.О. Кролла, «Дарья взяла на себя миссию очень трудную и непривычную. Несмотря на юный возраст, в её исполнении есть высокая джазовая достоверность и проникновение в жанр». Впервые в «Очаровании джаза» участвует и вокалистка Анастасия Лютова со своим ансамблем, игриво названным «Лютый бэнд».

Специальным гостем «Очарования джаза» станет хор Jazz Friends Московского колледжа импровизационной музыки под управлением Владимира Сидорковича — обширный состав, который исполняет джазовый репертуар a cappella (без инструментального сопровождения), что для Москвы явление достаточно редкое.

Ведущий фестиваля — главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

19 февраля. Начало концерта: 19:00.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8 (м. Павелецкая)

Заказ билетов на сайте или в кассах Дома Музыки: +7(495)730-1011. Стоимость билетов: 300 — 2000 ₽.