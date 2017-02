Певец Эл Джарро (1940-2017). Эксклюзивное интервью «Джаз.Ру» о музыке, сформировавшей артиста

12 февраля в Лос-Анджелесе ушёл из жизни в возрасте 76 лет один из самых популярных певцов, работавших в джазовой стилистике — Эл Джарро (Al Jarreau), единственный вокалист в истории, который получал премию «Грэмми» в трёх разных жанровых категориях — джаз, поп и ритм-н-блюз. Хотя музыкант активно работал буквально до последних недель жизни, в последние годы он постепенно терял здоровье. Ещё в 2010 он впервые отменил несколько концертов после того, как попал в реанимацию с аритмией. Два года спустя снова последовали отмены концертов, на сей раз в связи с пневмонией, которая в последующие годы возвращалась несколько раз. Когда певец выступал на праздновании Международного Дня джаза в Стамбуле 30 апреля 2013, видно было, что пение даётся ему с трудом. Тем не менее, он продолжал гастролировать и только 7 февраля 2017, вновь ложась в больницу — на сей раз с диагнозом «истощение», заявил, что прекращает гастролировать и уходит на покой. Жизнь музыканта оборвалась пять дней спустя.

Элвин Лопес Джарро родился 12 апреля 1940 г. в Милуоки, штат Висконсин. Его отец и мать пели в хоре молитвенного дома адвентистов седьмого дня, и первый вокальный опыт Эл приобрёл в церковном хоре. Однако образование, которое получил юный Джарро, никак не было связано с музыкой: окончив университет, он получил степень магистра психологии и некоторое время работал в социальной сфере в Сан-Франциско (его специальностью в прикладной психологии была реабилитация инвалидов), но затем решил перебраться в Лос-Анджелес и посвятить себя шоу-бизнесу.

Первые десять лет карьеры Джарро прошли в маленьких клубах на Западном побережье США, где ему аккомпанировала ещё одна будущая звезда — пианист Джордж Дюк, с которым Джарро с тех пор неоднократно работал в грамзаписи. Единственный записанный в середине 60-х альбом оставался не выпущенным до 1982 и сейчас представляет собой коллекционную редкость. Только в 1975-м, когда певец подписал контракт с лейблом Reprise, принадлежавшим концерну Warner Bros, его дела пошли в гору. Его первый альбом на этом лейбле, «We Got By», сразу поставил его в один ряд с такими мастерами джазового импровизационного вокала, как Джонни Мэтис и Билли Экстайн, а двойной концертный альбом 1977 г. «Look To The Rainbow»достиг весьма высоких коммерческих показателей, войдя в число 50 самых продаваемых альбомов в США за тот год, и принёс Джарро его первый «Грэмми» из семи, которые он собрал за последующие годы (вплоть до 2007).

ВИДЕО: Эл Джарро в Гамбурге, 1976



Зрелое вокальное мастерство Эла Джарро, его нежелание замыкаться в жанровых рамках и, напротив, стремление к упрощению и доступности музыкального материала сделало его популярность весьма широкой. Во всяком случае, его поп-альбомы 80-х гг. («L Is For Lover», 1986, и особенно «Breaking Away», 1981) имели сумасшедшие продажи: альбом 1981 г. входил в десятку самых подаваемых в США (и принёс Элу очередной «Грэмми» — в существовавшей тогда категории «Лучшее мужское вокальное исполнение»).

ВИДЕО: Эл Джарро в Испании — «Spain», 1990



Начиная с альбома 1992 г. «Heaven And Earth», Эл Джарро отошёл от откровенной поп-музыки и долгое время не записывался, но активно гастролировал, переориентировавшись на аудиторию так называемого «мягкого джаза» (smooth jazz). Эта переориентация была подтверждена переходом на один из ведущих лейблов этого стиля, GRP, на котором в 2000 г. у Джарро вышел интересный альбом «Tomorrow Today». К этому моменту лейбл влился в группу фирм грамзаписи Verve, одного из флагманских джазовых лейблов США, и ещё два альбома, включая сильную запись 2004 г. «Accentuate the Positive», вышли на Verve; за последние 10 лет вышло всего два новых альбома Джарро, оба — на калифорнийском лейбле Concord.

Эл Джарро несколько раз выступал в России в 2000-х гг. В 2008-м он дал небольшое, но очень интересное интервью журналу «Джаз.Ру»: он рассказывал о записях, которые сильнее всего повлияли на формирование его творческой манеры. 11-й (2-2008) номер журнала «Джаз.Ру» вышел с портретом Эла Джарро на обложке — это была часть фотосессии, специально для нашего издания снятой в ходе интервью в Москве российским фотохудожником Павлом Корбутом.

В память о популярнейшем вокалисте мы делаем эту фотосессию и интервью Эла Джарро, ранее выходившие только на бумаге, доступными нашей сетевой аудитории.

Что слушаем: рекомендует вокалист Эл Джарро

Интервью: Кирилл Мошков

Фото: Павел Корбут

«Джаз.Ру» попросил Эла Джарро в ходе фотосессии рассказать об альбомах, которые сильнее всего повлияли на формирование его как музыканта. Эмоциональный, экспансивный и энергичный, он сделал это с большой охотой.

MILES DAVIS — «Bitches Brew» (Columbia, 1970)

— Почему я рекомендую этот альбом? Потому что я люблю его. Потому что это великая музыка. Кроме всего прочего, эта запись знаменует очень важную перемену в жизни и игре Майлза Дэйвиса. Он из бопера — музыканта, который играет бибоп и его производные, — превращается в музыканта, который играет фьюжн.

Только не покупайте «The Complete Bitches Brew Sessions». Артист принял решение, что на своём альбоме хочет видеть не всё, что было записано в процессе подготовки записи, а только отдельные моменты. Это выбор артиста. Это законченное произведение. Совсем не нужно подбирать то, что в процессе отбора было выброшено в мусорное ведро. Даже если эти обрезки кому-то представляются исторически важными, не надо было их через тридцать лет опять впихивать туда, откуда тридцать лет назад их вырезали. Найдите оригинальную версию альбома. Это великий альбом.

THE DOUBLE SIX OF PARIS — «Les Double Six» (RCA, 1961)

— Этот ансамбль — своего рода французское расширение знаменитого трио Lambert, Hendricks & Ross. На этом альбоме вы услышите то, что оказало самое огромное влияние на меня — голос Джона Хендрикса, который поёт тексты и скэтовые соло на французском языке. Идея этого ансамбля — воспроизвести биг-бэндовые аранжировки Куинси Джонса голосами (поэтому они «Двойная шестёрка»: они записывали шесть голосов с наложением поверх шести своих же голосов, чтобы получилось двенадцать голосов, звучащих, как оркестр). При этом все инструментальные линии они поют не просто скэтом, ба-ду-ди-ба, а со словами. Там на каждую ноту написаны французские слова, и не бессмысленные, а с юмором. Это великолепно!

WEATHER REPORT — «Heavy Weather» (Columbia, 1977)

— Из всех альбомов, которые записали Weather Report, я рекомендую именно этот, потому что он возвестил всем, что это отныне — новая группа. На этом альбоме записаны, наверное, самые лучшие вещи, написанные Джо [Завинулом], и уж, во всяком случае, самые популярные, достаточно вспомнить тему «Birdland». Ну, а лично для меня вообще одна из величайших вещей в музыке — это «A Remark You Made» с этого альбома. Она настолько важна для меня, что я написал для неё текст и записал её вокальную версию, назвав её «Something That You Said». Я записал её на новом альбоме «Tomorrow Today».

СЛУШАЕМ: Al Jarreau «Something That You Said»



FRANKIE YANKOVIC — «Frankie Yankovic Plays in Person the All Time Great Polkas» (CBS, 1990)

Попробуйте найти эту коллекцию современных полек в исполнении Фрэнки Янковича, величайшей звезды польки в США! Его родители были из Словении, но он вырос в Кливленде и уже сразу после Второй мировой записывал великолепные польки. Он пел и играл на аккордеоне. Знаете, я бы не стал тем, кем я стал, если бы не вырос в Милуоки, штат Висконсин, буквально в десяти шагах от Polka Tavern — ночного клуба, где играли польку. В Милуоки много людей из Восточной Европы, там всегда было много народу в «Полька-Таверне». Я засыпал под музыку польки. Полька не отпечаталась в моей музыке явно — но она есть в моём сердце.

А вот так проходило это интервью:

ВИДЕО: Эл Джарро в Минской филармонии, 2011