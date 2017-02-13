В весеннем семестре РГГУ снова представляет курс истории джаза: лекции читает редактор «Джаз.Ру»

С 21 февраля по 4 апреля в Российском государственном гуманитарном университете будет прочитан интенсивный шестинедельний курс лекций по истории джаза. Лектор — главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Курс доступен для всех желающих (регистрация платная, подробности в конце этого анонса).

Высшая школа художественных практик и музейных технологий

Факультет истории искусства Российского государственного гуманитарного университета

Кирилл Мошков. История джаза из перспективы XXI столетия

интенсивный цикл из шести лекций

Общедоступный курс истории джаза в РГГУ рассчитан на 18 часов (24 академических часа), пройдёт c 21 февраля по 4 апреля, занятия будут проходить по вторникам с 19.10 до 22.20 (в здании Российского государственного гуманитарного университета, м. Новослободская). 14 марта занятия не будет (следовательно, лекции состоятся 21 и 28 февраля, 7, 21, 28 марта и 4 апреля). Продолжительность каждой лекции — 180 минут (с перерывом).

21 февраля, 19:10 — 22:20. Вступительная лекция. Что такое джаз? Начало истории.

Сто лет истории джаза — что мы знаем и что можем услышать. Можно ли зафиксировать джаз? Роль текста и документа в джазовом искусстве. Рождение джаза: ранние формы афроамериканской музыки. Афроамериканские составляющие джазового языка: духовные песнопения, трудовые песни и блюз. Блюз хлопковых полей и джаз Нью-Орлеана.

28 февраля, 19:10 — 22:20. Лекция 2. «От спиричуэлс к свингу»

Голос блюза: великие блюзовые певицы 1920-х — первые суперзвёзды афроамериканской музыки. Луи Армстронг: первая звезда джаза . Джаз идёт на север: из Нью-Орлеана в Чикаго и Нью-Йорк. «Сладкий джаз» и «горячий джаз»: белые и чёрные оркестры 20-х. Дюк Эллингтон — величайший джазовый композитор. Оркестры «эры свинга».

ДАЛЕЕ: продолжение описания курса, контактная информация, запись на курс.

7 марта, 19:10 — 22:20. Лекция 3. Первая революция в джазе. Бибоп и после бибопа.

Новое поколение джазовых музыкантов середины 40-х ломает устои старого джаза. Чарли Паркер и Диззи Гиллеспи. Джаз стремится стать искусством: из ночных клубов — на сцены концертных залов. Хардбоп как становой хребет джазового мэйнстрима 50-х. Расцвет джазовой композиции. Пророки и визионеры: Майлз Дэйвис и Джон Колтрейн.

21 марта, 19:10 — 22:20. Лекция 4. Вторая революция. Пришествие нового джаза

Революционные 60-е: Колтрейн слушает молодых музыкантов и прокладывает дорогу радикальным экспериментаторам, ищущим новые пути. Птенцы гнезда Майлза: выходцы из ансамблей Дэйвиса формируют творческий ландшафт современного джаза. Джаз вбирает новые звуковые формы и средства: джаз-рок, фьюжн, этно-джаз, камерный джаз.

28 марта, 19:10 — 22:20. Лекция 5. Корни образуют крону. Джаз захватывает мир

Выход джаза за пределы музыкального рынка США. Джаз в Старом Свете: европейские музыканты осваивают джазовый язык, американские «экспаты» оплодотворяют европейскую сцену. Бразильский и латиноамериканский джаз. Рождение и развитие национальных джазовых школ в 1960-70-е гг. Скандинавский джаз. Джаз в Восточной Европе и СССР

4 апреля, 19:10 — 22:20. Лекция 6. Второй век джазовой истории

Новое поколение импровизаторов на американской сцене: мэйнстрим «верхнего города» и авангард «даунтауна». Индустрия джаза: стержнем развития американского джазового сообщества становится система джазового образования. Новые ветви на древе джаза: два «современных джаза» — modern и contemporary. Куда идёт джаз сегодняшнего дня?

КУРС «ИСТОРИЯ ДЖАЗА» НА САЙТЕ ВШ ХПМТ: записаться

Адрес школы: Москва, Миусская площадь, д. 6 (вход с ул. Чаянова). Ближайшие станции метро: «Новослободская», «Менделеевская».

Автор лекционного цикла: Кирилл Мошков, главный редактор российского джазового журнала «Джаз.Ру», автор книг «Индустрия джаза в Америке. XXI век» и «Блюз. Введение в историю», редактор-составитель сборников «Великие люди джаза» и «Российский джаз».







