Творческий вечер джазового музыканта, композитора и педагога Юрия Маркина в честь его 75-летия

21 февраля в Московском Доме композиторов состоится творческий вечер известного российского джазмена, композитора, педагога, музыканта, члена Московского союза композиторов Юрия Маркина. Концерт приурочен к 75-летию артиста.

Юрий Маркин в 1960-е гг. был одним из ведущих контрабасистов московской джазовой сцены, играл в ансамбле «Кафе Молодёжное» пианиста Владимира Сакуна (1967) и в квартете Алексея Козлова — Александра Пищикова (1968-69), в 70-е гг. работал в Москонцерте в Джаз-оркестре п/у Александра Горбатых в качестве пианиста, басиста и аранжировщика, а параллельно — пианистом и аранжировщиком в Государственном эстрадном оркестре п/у Леонида Утесова (Росконцерт). С 1977 преподавал на эстрадном отделении III Областного музыкального училища (Электросталь Московской обл.). В 90-е сотрудничал с джаз-оркестром Анатолия Кролла и написал для него программу «Русская классика в джазовой обработке» (эти аранжировки впоследствии играл и биг-бэнд «Фонограф» п/у Сергея Жилина). В 90-е Маркин также создал квартет из педагогов музыкального училища им. Гнесиных (Сергей Рязанцев — альт-саксофон, Анатолий Соболев — контрабас, Аркадий Баклагин — ударные, Юрий Маркин — фортепиано, аранжировка).

Параллельно с началом своей джазовой карьеры Маркин учился в Московской консерватории как композитор. Юрий Иванович — ученик Родиона Щедрина, автор джазовых опер, один из немногих композиторов России, органически соединяющих в своих произведениях джаз и классику. В его музыке можно услышать влияние эпохи барокко, импрессионизма, традиционный и модальный джаз, отголоски музыки «третьего течения», а также идеи русских композиторов XIX века.

Творческий вечер Юрия Маркина призван охватить обе стороны его музыкальной деятельности и будет интересен ценителям как джазовой, так и академической музыки. Прозвучит музыка для струнного квартета и оркестра, пьесы для фортепиано, для органа, а также композиции для большого джазового оркестра.

В программе — музыка Маркина, которую будут играть Александр Хургин и струнный оркестр «Кантус Фирмус» (солистка — Елена Жукова, фортепиано), Владимир Круглов (фортепиано, голос), Алексей Круглов (саксофоны) и его оркестр «Круглый Бенд», Одиссей Богусевич (клавишные) и Павел Лукоянов (гусли звончатые), Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза, «Академ-квартет»: Анна Яновская (скрипка), Екатерина Горелова (скрипка), Василий Данилец (альт), Михаил Лебедев (виолончель), а также Галина Можаева (рояль), Юрий Баловнев (ударные), Владимир Мосунов (контрабас), Надежда Востокова (орган) и другие.

Ведущий вечера — глава «Джаз Арт клуба» Александр Эйдельман.

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21 февраля, 19:00: Московский Дом композиторов. Вход свободный! Брюсов пер, 8/2, строение 2 (м. Охотный Ряд или Пушкинская / Тверская / Чеховская), тел. +7(495)629-1365.

ВИДЕО: Юрий Маркин «Джазовая симфония №2», часть 1. Играет «Круглый Бенд» п/у Алексея Круглова, 2014









