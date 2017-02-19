Португальский импров-состав Rodrigo Amado Motion Trio в Москве: впечатления слушателя

10 февраля, Культурный центр «ДОМ». Rodrigo Amado Motion Trio.

Как это часто бывает, концерт начался с опозданием, но это скорее придало некий шарм и таинственность: обстановка была спокойная, гости неторопливо приходили в «ДОМ», все были настроены дружелюбно, а в это время из-за кулис доносилась португальская речь и был виден силуэт Родриго Амаду и его саксофона.

Но вот время пришло, гости заняли места, и Motion Trio выходит на сцену. Они в России впервые, но публика очень радостно приветствовала гостей из Португалии — и это не удивительно, поскольку Родриго Амаду можно смело назвать национальным достоянием Португалии в области современной импровизационной музыки. Родриго начал выступление сольной каденцией, которая была наполнена меланхолией — а затем наступила самая настоящая магия. В игре трио слились стилистика европейской свободной импровизации и классического американского фри-джаза. Одно удовольствие было слушать, буквально ощущая, как музыканты чувствуют друг друга.

Партнёры Родриго по Motion Trio — также музыканты высочайшего класса. Ветеран португальской сцены Мигель Мира играет на виолончели в очень необычной манере: во- первых, она настроена квартами — так, как обычно настраивают контрабас; во-вторых, на полтона ниже обычного; а в-третьих, он в принципе крайне редко использует смычок, то есть играет главным образом пиццикато. В результате его инструмент звучит очень характерно и непривычно.

А барабанщик Габриэль Феррандини — что-то невероятное; его называют одним из лучших молодых джазовых барабанщиков, и это действительно так. В его соло буквально видишь и чувствуешь, как у музыканта открывается второе дыхание, ощущаешь, что он полностью поглощён музыкой.

В целом весь концерт был наполнен шквалом перепадов высот и громкостных значений — динамика музыки иногда вызывала впечатление, что композиция уже идет к концу, но нет, это было только начало. Все же фри-джаз, «free improv» нужно слушать только вживую, никакие записи не могут передать энергетику и взаимопонимание музыкантов. Искушённая московская публика в конце концерта аплодировала стоя и никак не могла отпустить артистов, так что они сыграли на бис.

ВИДЕО: Rodrigo Amado Motion Trio в «ДОМе» — два фрагмента

